Nothing’in alt markası CMF artık bağımsız bir şirket oluyor

Nothing'in uygun fiyatlı ürünlerini serglediği CMF artık bağımsız bir marka olacak.

CMF bu bağlamda 100 milyon dolarlık bir yatırımla desteklenecek.

Marka, Hindistan pazarından başlayarak global ölçekte büyümeye odaklanacak.

Carl Pei tarafından kurulan Nothing şirketinin alt markası olarak bilinen CMF çok yakında bağımsız bir şirket haline gelecek. Yine de ana şirketin kontrolü altında kalmayı sürdürecek olan marka, bağımsız olarak yoluna devam etmeyi planlıyor.

Bu dikkat çeken strateji aslında teknoloji pazarında ilk kez uygulanmıyor. Bilindiği üzere Xiaomi ve Huawei’nin alt markaları olarak doğan, daha sonra pazarda kendi kimliklerini kazanan POCO ve Honor gibi markalar da geçmişte benzer adımlar atarak bağımsızlığını ortaya koymuştu.

CMF artık kendi kanatlarıyla uçmaya başlayacak

TechCrunch tarafından aktarılan ayrıntılara göre Hindistan, CMF’nin yeni genel merkezi olarak konumlanıyor. 2023 yılında kurulan CMF, kulaklıklar ve akıllı saatlerden başlayarak ürün yelpazesini hızla genişletti. Ardından Hindistan pazarını domine eden bir fiyat aralığında giriş seviyesi akıllı telefon segmentine güçlü bir giriş yaptı.

IDC verilerine göre 2025’in ikinci çeyreğinde Hindistan’da satılan akıllı telefonların yüzde 42’sinden fazlası bu kategoriye aitti. Hindistan, Nothing için zaten önemli bir pazar. Marka, bu pazarda yüzde 2’nin üzerinde bir paya sahip. Yıllık bazda ise yüzde 85’lik bir sevkiyat artışı kaydederek ülkedeki en hızlı büyüyen marka haline geldi.

Bu projeyi hayata geçirmek için Nothing, Hindistanlı ODM (Original Design Manufacturer) Optiemus ile bir ortak girişim kurdu ve önümüzdeki üç yıl içinde 100 milyon doların üzerinde bir yatırım yapmayı planlıyor.

Bu ortaklık, 1.800’den fazla yeni iş yaratmayı ve CMF’yi Hindistan’da doğan ve gerçek anlamda küresel hedefleri olan ilk akıllı telefon markası yapmayı amaçlıyor. Hisse dağılımı belirtilmemiş olsa da açıklanan hedef, Hindistan pazarındaki sağlam temelden yola çıkarak uluslararası düzeyde tanınan güçlü bir marka oluşturmak olarak belirtiliyor.

Nothing CEO’su Carl Pei yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hindistan, küresel akıllı telefon sektörünün geleceğini şekillendirmede kilit bir rol oynayacak. CMF, iki yıl önce piyasaya sunduğumuzdan beri pazarda olumlu karşılandı. Uçtan uca yeteneklerimizle, onu Hindistan’ın ilk gerçek küresel akıllı telefon markası haline getirmek için benzersiz bir konumdayız. Optiemus ile ortak girişimimiz, bu vizyonu gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir kilometre taşıdır.”

CMF’nin ilk over-ear kulaklığı Headphone Pro’yu 29 Eylül’de piyasaya sürmeye hazırlandığını da eklemekte fayda var. Merakla beklenen bu etkinlikte, markanın yeni yol haritası hakkında daha fazla ayrıntı da paylaşabilir.