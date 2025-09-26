ChatGPT Pulse, kullanıcılara gece hazırlanan kişisel raporlar sunacak

OpenAI, ChatGPT uygulamasına Pulse adını verdiği yeni bir özellikle kullanıcıların sabahları güne hızlıca hakim olmasını sağlıyor.

Pulse, kullanıcılar uyurken oluşturulan kişiselleştirilmiş 5 ila 10 kısa özet rapor sunarak güncel gelişmeleri aktarıyor.

Yeni özellik başlangıçta aylık 200 dolarlık Pro abonelik planı ile sınırlı olarak sunuluyor.

Yapay zeka alanında öncü şirketlerden OpenAI, ChatGPT uygulamasına Pulse adını verdiği yeni bir özellik ekledi. Kullanıcılar uyurken oluşturulan kişiselleştirilmiş raporlarla sabahları günün gelişmelerine hızla hakim olabilecek. Pulse, 5 ila 10 kısa özet sunarak kullanıcıların sosyal medya veya haber uygulamalarını kontrol etme alışkanlıklarını ChatGPT üzerinden gerçekleştirmelerine imkan tanıyor.

ChatGPT Pulse neler yapabiliyor?

ChatGPT Agent ve Codex gibi özelliklerin yanında sunulan Pulse, haber özetlerinden kişisel yaşam önerilerine kadar geniş bir yelpazede raporlar oluşturabiliyor. TechCrunch’a yapılan demo sırasında OpenAI Ürün Sorumlusu Adam Fry birkaç örnek raporu paylaştı: İngiliz futbol takımı Arsenal ile ilgili haber derlemeleri, aile için grup Halloween kostüm önerileri ve çocuk dostu bir Sedona, Arizona seyahat planı.

Raporlar, yapay zeka tarafından üretilmiş görseller ve metinlerle kart formatında sunuluyor. Kullanıcılar kartlara tıklayarak tam raporlara erişebiliyor ve içerik hakkında detaylı sorular sorabiliyor. Pulse, bazı raporları proaktif olarak hazırlıyor ancak kullanıcılar yeni otomatik rapor talep edebiliyor veya mevcut raporlara geri bildirimde bulunabiliyor.

Rapor oluşturma işlemi sınırlı sayıda gerçekleştiriliyor ve işlem sonunda “Harika, bugünkü bu kadar” mesajı görüntüleniyor.

OpenAI’ın Uygulamalardan Sorumlu CEO’su Fidji Simo, blog yazısında kişiselleştirilmiş yapay zeka çözümlerinin yalnızca en zengin kullanıcıların erişebildiği düzeyi zamanla herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediklerini belirtti. Pulse, bu vizyon doğrultusunda atılan ilk adım olarak Pro kullanıcılarına sunuldu.

OpenAI CEO’su Sam Altman X hesabındaki paylaşımda, yüksek işlem gücü gerektiren yeni ürünlerin en pahalı abonelik planıyla sınırlı kalacağını açıkladı. Pulse de aylık 200 dolarlık Pro planı aboneleriyle sınırlı olarak sunuluyor. Sunucu kapasitesi konusunda ciddi sınırlamalar yaşandığı biliniyor. Şirket, Oracle ve SoftBank gibi ortaklarla veri merkezi altyapısını hızla genişleterek kapasiteyi artırma çalışmalarını sürdürüyor.

ChatGPT Pulse sohbet botunun Connectors özelliğiyle de uyumlu. Google Takvim ve Gmail gibi uygulamalar bağlandığında e-posta ve takvim bilgileri gece boyunca analiz ediliyor. Bu sayede sabah önemli mesajlar ön plana çıkarılıyor ve yaklaşan etkinlikler için kişisel ajanda hazırlanıyor.

ChatGPT hafıza özellikleri etkinse, Pulse önceki sohbetlerden elde edilen bağlamı kullanarak raporları daha kişisel hale getirebiliyor. OpenAI kişiselleştirme sorumlusu Christina Wadsworth Kaplan, Pulse’nin koşmayı sevdiğini otomatik olarak algılayarak, Londra’ya yapacağı seyahat için koşu rotalarını içeren bir gezi programı oluşturduğunu örnek olarak verdi.

Pulse’nin işlem gücü ihtiyacı da değişkenlik gösteriyor. Bazı görevler oldukça verimli çalışırken, bazı durumlar web taraması ve çok sayıda belgenin sentezlenmesini gerektiriyor. OpenAI, Pulse’yi daha “ajan gibi” hale getirerek restoran rezervasyonları yapmak veya kullanıcı onayıyla e-postalar tasarlamak gibi işlevler eklemeyi planlıyor.

Perşembe gününden itibaren Pulse, Pro plan aboneleri için ChatGPT uygulamasında yeni bir sekme olarak erişime açıldı. Şirket Plus kullanıcılarının da kısa süre içinde erişim sağlayabileceğini belirtti.