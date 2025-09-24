Google Pixel 10 Pro XL “en iyi ekranlı telefon” seçildi

Google'ın yeni amiral gemisi telefonu, gelişmiş ekran yetenekleriyle başarısını bir kez daha ispatladı.

Pixel 10 Pro XL, DxOMark'ın "en iyi ekranlı telefonlar" sıralamasında birinciliğe oturdu.

161 puanla zirveye yerleşen cihaz, 160 puan alan Pixel 10 ve Galaxy S25 Ultra'yı geride bıraktı.

Teknoloji devi Google tarafından bu yılın Ağustos ayında tanıtılan yeni Pixel 10 serisi akıllı telefon ailesi gelişmiş yetenekleriyle öne çıkıyor. Cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri de üst düzey parlaklığa sahip ekranları oluyor.

Serinin en gelişmiş modeli olan amiral gemisi Pixel 10 Pro XL modeli, DxOMark ekibi tarafından belirlenen ekran sıralamasında zirveye ulaştı. Akıllı telefon 161 puan alarak daha mütevazı kardeşi Pixel 10 ve rakibi Samsung Galaxy S25 Ultra’yı (her ikisi de 160 puan) geride bıraktı.

Ekranın öne çıkan noktaları neler?

DxOMark değerlendirmesine göre Google Pixel 10 Pro XL’ın olumlu yönleri, test edilen tüm koşullarda doğru renkler, iyi görüntü kalitesi ve ayrıca çoğu kullanım durumunda iyi adapte edilmiş aydınlatma oldu.

Bir diğer güçlü nokta ise fiziksel panel olarak vurgulanıyor. Analizler, hassas bir dokunuş ve yüksek tepkisellik özelliklerinin varlığına işaret ediyor. Ayrıca DxOMark, cihazın iyi işlenmiş HDR10 videoları gösterdiğinin altını çiziyor.

Ekranın olumsuz tarafı ise SDR videoların daha yüksek parlaklığı ve görüntüleme açısına bağlı olarak renk bozulmalarının gözle görülür şekilde kaybolması olarak belirtiliyor. Aynı zamanda incelemede dikkat çekici bir ton dengesizliği vurgulanıyor.

Genel olarak incelemeler, Pixel 10 Pro XL’in tüm özelliklerde tutarlı ve dengeli bir performans sunduğu, cihazın öne çıkan özelliğinin ise renk gösterimi olduğu sonucuna varıyor.

