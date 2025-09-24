Google Pixel 10 Pro XL “en iyi ekranlı telefon” seçildi

- Google'ın yeni amiral gemisi telefonu, gelişmiş ekran yetenekleriyle başarısını bir kez daha ispatladı.
- Pixel 10 Pro XL, DxOMark'ın "en iyi ekranlı telefonlar" sıralamasında birinciliğe oturdu.
- 161 puanla zirveye yerleşen cihaz, 160 puan alan Pixel 10 ve Galaxy S25 Ultra'yı geride bıraktı.
Teknoloji devi Google tarafından bu yılın Ağustos ayında tanıtılan yeni Pixel 10 serisi akıllı telefon ailesi gelişmiş yetenekleriyle öne çıkıyor. Cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri de üst düzey parlaklığa sahip ekranları oluyor.
Serinin en gelişmiş modeli olan amiral gemisi Pixel 10 Pro XL modeli, DxOMark ekibi tarafından belirlenen ekran sıralamasında zirveye ulaştı. Akıllı telefon 161 puan alarak daha mütevazı kardeşi Pixel 10 ve rakibi Samsung Galaxy S25 Ultra’yı (her ikisi de 160 puan) geride bıraktı.
Ekranın öne çıkan noktaları neler?
DxOMark değerlendirmesine göre Google Pixel 10 Pro XL’ın olumlu yönleri, test edilen tüm koşullarda doğru renkler, iyi görüntü kalitesi ve ayrıca çoğu kullanım durumunda iyi adapte edilmiş aydınlatma oldu.
Bir diğer güçlü nokta ise fiziksel panel olarak vurgulanıyor. Analizler, hassas bir dokunuş ve yüksek tepkisellik özelliklerinin varlığına işaret ediyor. Ayrıca DxOMark, cihazın iyi işlenmiş HDR10 videoları gösterdiğinin altını çiziyor.
Ekranın olumsuz tarafı ise SDR videoların daha yüksek parlaklığı ve görüntüleme açısına bağlı olarak renk bozulmalarının gözle görülür şekilde kaybolması olarak belirtiliyor. Aynı zamanda incelemede dikkat çekici bir ton dengesizliği vurgulanıyor.
Genel olarak incelemeler, Pixel 10 Pro XL’in tüm özelliklerde tutarlı ve dengeli bir performans sunduğu, cihazın öne çıkan özelliğinin ise renk gösterimi olduğu sonucuna varıyor.
Google Pixel 10 Pro XL özellikleri
- Boyutlar: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm
- Ağırlık: 232 gram
- Ekran: Quad HD çözünürlüğe (1344 x 2992 piksel), 3.300 nit tepe parlaklığına ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,8 inç Super Actua OLED ekran
- İşlemci: Google Tensor G5 İşlemci
- RAM kapasitesi: 16 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı
- Selfie kamerası: 42 MP ön kamera, f/2.2 diyafram, otomatik odaklama
- Arka kamera: 50 MP sensörlü, f/1.68 diyafram açıklığına sahip, OIS’li ana lens, 48 MP sensörlü, f/1.7 diyafram açıklığına sahip, 123° görüş alanına sahip ultra geniş lens ve 48 MP sensörlü, 5x optik ve 100x dijital zumlu, f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto lens, OIS
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, GPS, uydu üzerinden SOS
- Batarya kapasitesi: 45W şarj ve 25W Qi2.2 kablosuz şarj özellikli 5.200 mAh pil
- İşletim sistemi: Android 16