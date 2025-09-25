Windows 10 güvenlik güncellemeleri Avrupalı kullanıcılara ücretsiz sunulacak

Microsoft, Windows 10 için Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) kullanıcılara Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri'ni (ESU) ücretsiz sunacak.

Şirket, Euroconsumers grubunun baskısıyla ilk başta zorunlu tuttuğu Windows Yedekleme özelliğini aktif etme şartını kaldırdı.

Ücretsiz destek, AEA'daki kullanıcıların 13 Ekim 2026'ya kadar ek güvenlik yaması almasını sağlayacak.

Microsoft, 14 Ekim itibarıyla destek süresi sona erecek olan Windows 10’un Avrupa’daki milyonlarca kullanıcısı için önemli bir karar aldı. Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) yaşayan tüketicilere yönelik olarak Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri’ni (ESU) tamamen ücretsiz sunacak. En önemlisi de bu güncellemeleri almak için Windows Yedekleme özelliğini etkinleştirme şartı ortadan kalktı.

The Verge tarafından aktarılanlara göre, kararın arkasında tüketici haklarını savunan Euroconsumers grubunun yoğun baskısı var. Örgüt, Microsoft’a uzun süredir Windows 10 kullanıcıları için daha fazla destek sunması çağrısında bulunuyordu. Grup, teknoloji devini tüketicilerin cihazlarını güvence altına almak için ücretsiz güvenlik güncellemelerini koşulsuz şekilde sağlamaya ikna etmeyi başardı.

Microsoft, ücretli Windows 10 güncellemesi inadından vazgeçti

Microsoft’un ilk planı, ek güvenlik yamalarını isteyen kullanıcıların Windows Yedekleme özelliğini açmasını zorunlu kılmaktı. Ancak yedekleme, yalnızca Microsoft hesabıyla çalışıyor ve OneDrive bulut depolama sistemini kullanıyor.

Kullanıcılar belgelerini ve ayarlarını korumak için bu yolu seçtiğinde ücretsiz 5 GB’lık alan hızla dolabiliyor. Böylece ek depolama satın alma ihtiyacı doğuyor, bu da doğrudan Microsoft’un gelirini artırıyordu.

Euroconsumers’un itirazı tam da bu noktada yoğunlaştı. Tüketicilerin güvenlik için ek bir mali yükle karşı karşıya kalmasını adil bulmayan kuruluş, yayınladığı mektupta şunları vurguladı:

“Microsoft’un, Avrupa Ekonomik Alanı içindeki Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri seçeneği sunacağını öğrenmekten memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca bu seçeneğin kullanıcıların ayarlarını, uygulamalarını veya kimlik bilgilerini yedeklemesini ya da Microsoft Rewards kullanmasını gerektirmeyecek olmasından da mutluyuz.”

Şirket adına konuşan ancak ismini açıklamayan bir sözcü, Windows Central’a yaptığı değerlendirmede sürecin güncellendiğini doğruladı. Açıklamada, “Yerel beklentileri karşılayacak ve güvenli, kolaylaştırılmış bir deneyim sunacak şekilde kayıt sürecinde değişiklikler yapıyoruz” denildi.

Söz konusu değişiklik yalnızca Avrupa Ekonomik Alanı için geçerli olacak. Dünyanın diğer bölgelerindeki kullanıcılar, güvenlik yamaları için farklı seçeneklere yönelmek zorunda kalacak. Seçenekler arasında yıllık 30 dolarlık bir ücret ödemek, 1.000 Microsoft Rewards puanı harcamak ya da Windows Yedekleme özelliğini etkinleştirmek bulunuyor.

Güvenlik güncellemeleri ne kadar sürecek?

Kullanıcıları 13 Ekim 2026 tarihine kadar ek güvenlik güncellemelerinden yararlanabilecek. İşletmeler ise üç yıla kadar bu desteği satın alma imkanına sahip olacak. Yani kurumsal taraf, bireylere kıyasla daha uzun süre güvenlik yamaları elde edebilecek.

Öte tarafta ise Euroconsumers, yalnızca bir yıllık ek güvenlik sağlanmasını yeterli görmüyor. Grup, Microsoft’u güncellemeleri daha uzun süre devam ettirmeye ikna etmeye çalışıyor. Aksi halde gelecek yıl milyonlarca cihazın ciddi risk altında kalacağını belirtiyor.

Statcounter’in verilerine göre, Windows 11 uygun cihazlara sunulmasından neredeyse bir yıl sonra Windows 10’un yükleme sayısını aştı. Tüm Windows sistemlerinin yüzde 49’undan fazlası Windows 11’i kullanırken, Windows 10’u kullananların oranı yüzde 45’in biraz üzerinde. Ayrıca Ağustos 2025 itibarıyla Steam’in Donanım ve Yazılım Anketi, oyuncuların yüzde 60’ının Windows 11’i, yüzde 35’inin ise Windows 10’u kullandığını gösteriyor.