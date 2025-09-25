Vivo, Funtouch OS’u emekliye ayırıyor: OriginOS globale açılıyor

Vivo, Funtouch OS arayüzünün fişini resmen çekiyor.

Şirket bunun yerine Android 16 işletim sistemini temel alan yeni OriginOS 6 arayüzüne yer verecek.

Global olarak kullanıcılara sunulacak yazılım, 15 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulacak.

Vivo, küresel kullanıcı topluluğu için önemli bir dönüm noktasını duyurdu. Şirket, kullanıcıların cihazları ve iQOO modelleri etkileşim biçimlerini yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

Çinli marka, uluslararası pazarlarda Funtouch OS’nin kullanımdan kaldırılıp yerine OriginOS’un kullanılacağını resmen duyurdu. İşletim sisteminin yeni sürümünün 15 Ekim 2025’te duyurulacağı ifade edildi.

Tüm Vivo ve iQOO telefonlarda OriginOS dönemi başlıyor

Vivo’nun Baş Teknoloji Sorumlusu Shi Yujian, OriginOS 6’nın küresel lansmanını sosyal medyada paylaştığı kısa bir video yayınladı. Şirketin bu hamlesi, sistemler arasındaki uçurumu kesin olarak kapatacak gibi görünüyor.

Şimdiye kadar Çin’de dağıtılan Vivo akıllı telefonlar OriginOS arayüzünü kullanıyordu. Dünyanın geri kalanı ise Funtouch OS arayüzünü kullanmak zorundaydı. Vivo’nun yazılım ekosistemindeki bu ayrışma dönemi nihayet sona eriyor.

vivo OriginOS is coming! The 2025 vivo @OriginOS_Global Launch Event takes place on 15th October.​ vivo CTO SHI Yujian invites you to join us for this milestone moment.​ Get ready for a smoother, smarter experience as we enter a new era of mobile OS. pic.twitter.com/MeZFRY77a6 — vivo Global (@Vivo_GLOBAL) September 25, 2025

Funtouch OS’e yönelik eleştiriler, genellikle OriginOS’un sunduğuyla karşılaştırılamayacak bir kullanıcı deneyimine vurgu yapıyor. OriginOS, daha hızlı tepki süresi ve minimalist estetiğiyle öne çıkıyor.

Yazılımın öne çıkan özellikleri arasında daha akıcı sistem animasyonları ve widget’lara öncelik veren bir ana ekran düzeni yer alıyor. Bu dikkat çeken unsurlar, daha gelişmiş bir algıya katkıda bulunuyor.

Öte yandan Funtouch OS, gereksiz uygulamalarla dolu bir sistem olarak görülmesi nedeniyle kullanıcılar için negatifi bir imaja sahip. Bu da üst düzey donanıma sahip akıllı telefonların potansiyelini sınırlayan bir faktördü. Fakat nihayet bu urum çok yakında değişecek.

Yazılımın küresel genişlemesi, mimarisi Android 16 işletim sistemi olan OriginOS 6’nın piyasaya sürülmesiyle başlayacak. Bu yeni sürüme yönelik beklentiler arasında yapay zeka özelliklerinin daha derinlemesine uygulanması, genel performansın daha da iyileştirilmesi ve arayüzün estetik bir şekilde yeniden tasarlanması yer alıyor.

Şirket, bu kararla birlikte dünyanın her yerindeki her kullanıcının, şimdiye kadar yalnızca kendi pazarına özel olan aynı kalitede ve tutarlılıkta bir yazılım deneyimine erişebilmesini sağlamayı amaçlıyor.