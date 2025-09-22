Menüyü Kapat
    Grok 4 Fast piyasaya çıktı: Yüzde 40 daha hızlı

    xAI, selefiyle aynı performansa ve yüzde 40 daha yüksek hıza sahip olan Grok 4 Fast modelini kullanıcılara sundu.
    Grok 4 Fast
    • xAI, Grok 4 Fast'i kullanıcılara sundu.
    • Yeni model, selefiyle aynı performansa ve yüzde 40 daha yüksek hıza sahip.
    • Kullanıcılar şu anda modele web, iOS ve Android platformlarından erişim sağlayabiliyor.

    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen yeni Grok 4 Fast modeli piyasaya sunuldu. Grok 4’ün lansmanından sonra duyurulan yeni model, selefine göre çok daha yüksek bir hız ve verimlilik sunmak üzere tasarlandı.

    Performans konusunda selefini aratmayan model, gelişmiş akıl yürütme yetenekleriyle adından söz ettirmeye aday görünüyor. Bununla birlikte modelin daha uygun maliyetli bir yapıya sahip olduğu da vurgulanıyor.

    Grok 4 Fast neler sunuyor?

    xAI tarafından aktarılan bilgilere göre Grok 4 Fast, Grok 4 ile benzer bir performans sunabiliyor. Fakat ortalama düşünme belirteci kullanımında yüzde 40’lık bir azalma sağlıyor.

    Şirket, daha hızlı sonuçlar sağlamanın yanı sıra bu verimliliğin fiyatta yüzde 98’lik bir düşüşe ve sınır ölçütlerinde Grok 4 ile aynı performansa dönüştüğünü iddia ediyor.

    Grok 4 Fast
    Görsel: xAI/Grok

    Yeni modelin yetenekleri kod yazma gibi karmaşık görevlerin üstesinden gelmekten, hızlı yanıtlar bulmak için basit web taramalarına kadar uzanıyor.

    xAI’nin en güncel yapay zeka modeli, sistemin “akıl yürütme” modeliyle karmaşık sorguları ele alma ve “akıl yürütmeyen” modeliyle hızlı yanıtları işleme arasında geçiş yapmasını sağlayan birleşik bir mimari içeriyor.

    Kurulum kavramsal olarak, akıllı ve verimli bir model ile daha derin akıl yürütme için tasarlanmış bir model arasında geçiş yapan OpenAI’nin GPT-5 modeline benziyor.

    Yapay zeka modellerini karşılaştıran ve doğrudan karşılaştırmalar sunan platform LMArena’da yapılan değerlendirmeler, Grok 4 Fast’i arama içeren görevlerde birinci, metin işlemeyle ilgili görevlerde ise sekizinci sıraya yerleştiriyor.

    Yapay zeka şirketi xAI, Grok 4 Fast modelini web, iOS ve Android platformları üzerinden ücretsiz olarak hizmete erişenler de dahil olmak üzere tüm kullanıcılara sundu.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

