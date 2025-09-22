Akıllı telefonlara büyük zam kapıda: Çip fiyatlarında yüzde 24 artış

TSMC'nin yeni nesi 3nm çiplerde fiyat artışına gitmesi, Qualcomm ve MediaTek için kaçınılmaz oldu.

MediaTek çip fiyatlarında yüzde 24, Qualcomm ise yüzde 16'lık bir artış yaşadı.

Bu da ne yazık ki Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Dimensity 9500 gibi çiplerle donatılacak yeni amiral gemisi akıllı telefonların fiyatlarını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Amiral gemisi performanslarıyla öne çıkacak Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Dimensity 9500 işlemcilerin yaklaşan lansmanları, teknolojik evrimin ciddi bir finansal yük getirdiği yarı iletken pazarı için karmaşık bir gerçeği ortaya koyuyor. Çiplerin teknik özellikleri ve çok sayıda değişiklik hakkındaki tartışmalar, şimdiye kadar belirsizliğini koruyan maliyet ayrıntılarıyla zenginleşiyor.

China Times’ın yakın tarihli bir raporu, TSMC’nin yeni 3nm “N3P” teknolojisinin benimsenmesi için indirim uygulamadığını ve bunun sonucunda üreticinin müşterilerinin işlemciler için yüzde 24’e varan daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. Yeni üretim süreci, aynı güç tüketiminde yüzde 5 performans artışı veya aynı çalışma frekansında yüzde 5 ila yüzde 10 arasında güç tasarrufu gibi ölçülebilir avantajlar sunuyor.

Qualcomm ve MediaTek çip fiyatlarını uçurdu

Ortaya çıkan son raporlar, Qualcomm ve MediaTek’in TSMC’nin 3nm “N3P” düğümünü kullanmak için daha yüksek bir fiyatı kabul etmek zorunda kaldığını doğruluyor. Her bir yonga setinin kesin maliyeti henüz paylaşılmasa da belgede her şirketin ödediği primin boyutu belirtiliyor.

MediaTek’in yüzde 24’lük bir kar payı ödediği söyleniyor. Qualcomm’un ise TSMC’ye yüzde 16’lık bir prim ödediği belirtiliyor. Fakat raporda, maliyet artışının Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400 gibi öncüllerle doğrudan karşılaştırma yapılarak hesaplanıp hesaplanmadığı belirtilmiyor.

Aynı zamanda raporda Apple’ın A19 ve A19 Pro çiplerinden de bahsediliyor. Fakat Apple ile TSMC arasındaki ticari ilişkiye dair herhangi bir belirli rakam ya da yüzde henüz paylaşılmıyor.

Piyasa uzmanları 3nm “N3P” wafer’ların fiyatlarının önceki 3nm “N3E” sürecine kıyasla yüzde 20 arttığını ve Apple’ın da bu maliyet farkını karşıladığını aktarıyor. Apple, A19 ve A19 Pro çiplerini cihazlarına entegre ederek bu artışlardan kısmen korunuyor.

TSMC’ye yapılan ödemelerin yüzde 24’e ulaşmasıyla birlikte Qualcomm ve MediaTek’in ortaklarından daha yüksek fiyatlar talep etmesi bekleniyor. Bu durum, üreticileri son kullanıcılar için amiral gemisi modellerinin fiyatlarını artırmaya zorlayacak gibi görünüyor.

Yine aynı raporda TSMC’nin 2nm wafer’larının yüzde 50 daha pahalı olduğu tahmin ediliyor. Bu bağlamda bile Qualcomm ve MediaTek’in yeterli tedarik elde edebileceğine dair bir kesinlik yok. Zira daha önceki bir raporda Apple’ın başlangıç ​​üretim kapasitesinin yarısından fazlasını güvence altına aldığı söyleniyordu.