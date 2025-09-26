Donald Trump, TikTok’un kaderini belirleyen anlaşmayı imzaladı

ABD lideri Trump, TikTok'un ülkedeki geleceğini belirleyen kritik anlaşmaya imza attı.

Bu anlaşmayla birlikte popüler sosyal ağ artık ABD'de Amerikalı yatırımcıların kontrolüne geçecek.

Oracle önderliğinde hareket eden yatırımcı grubu, platformun algoritması ve genel yönetiminde söz sahibi olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, yasağı ertelemesinin ardından TikTok’un Amerika Birleşik Devletleri’nde yerel yatırımcılara satılmasını öngören bir kararname imzaladı.

Belgeye göre sosyal ağın Kuzey Amerika ayağının değeri 14 milyar dolar olarak belirtiliyor. Bununla birlikte kaynaklar, Oracle’ın yeni platformun algoritmasını yönetmesinden sorumlu olacağını vurguluyor.

Donald Trump tarafından imzalanan yürütme emri, bu karmaşık planı tamamlayarak TikTok’un Amerika Birleşik Devletleri’ndeki geleceğiyle ilgili bir yılı aşkın süredir devam eden belirsizliğe son veriyor.

Konuya ilişkin problemler, eski Başkan Joe Biden tarafından imzalanan ve ByteDance’in tam bir yasaktan kaçınmak için ABD operasyonlarını satmasını gerektiren bir yasayla başladı. Yasa daha sonra Ocak ayında Yüksek Mahkeme tarafından onaylandı. Uygulama, Trump’ın göreve gelmesinin ardından kısa bir süre ara verdi.

Başkan Trump daha sonra yasağın sona ermesine yönelik bir dizi uzatma emri verdi ve dördüncüsü geçen hafta imzalandı. Mevcut karar, yeni planın gerekli şartları karşıladığını onaylıyor.

Oracle, TikTok’un gözetim rolünü üstlenecek

TikTok algoritmasının kaderi büyük bir sorun oldu. Şirketin uzun süredir veri güvenliği ortağı olan Oracle, hem algoritma hem de uygulamanın genel güvenliği üzerindeki gözetim rolünü sürdürecek.

Algoritmanın ByteDance’e lisanslanması kararı bazı milletvekilleri arasında endişelere yol açtı. Endişeler bu haftanın başlarında Cumhuriyetçi başkan ve Çin Komünist Partisi Özel Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi tarafından dile getirilmişti. Algoritmayı doğrudan ABD kontrolüne alacak bir anlaşma çağrısında bulunmuşlardı.

Varılan anlaşma, hisselerin net bir şekilde paylaşıldığını gösteriyor. ABD’li yatırımcılar yeni şirketin önemli bir kısmına sahip olacak. CNBC’ye göre Oracle, Silver Lake ve MGX’ten oluşan bir çekirdek yatırımcı grubu şirketin yüzde 45’ine sahip olacak.

Oracle’ın katılımı, anlaşmanın bir parçası olarak Michael Dell ve Rupert Murdoch’un isimlerini ekleyen Trump tarafından doğrulandı. Şirketin mevcut sahibi olan ByteDance’in hissesi yüzde 19,9’a düşürülecek. Kalan hisse ise şirketin önceki destekçilerinin de aralarında bulunduğu bir yatırımcı grubuna verilecek.

ABD’li yatırımcılar algoritmayı yönlendirebilecek

Anlaşmanın yüksek değeri, Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in yeni şirketin yaklaşık 14 milyar dolar değerinde olacağını tahmin etmesiyle vurgulanıyor. Platforma olan stratejik ilgi, büyük Amerikan şirketleri ve yatırımcılarının artan ilgisiyle doğrulanmıştı.

Microsoft, Amazon, Perplexity AI, Reddit’in kurucu ortağı Alexis Ohanian ve YouTuber MrBeast gibi isimler, şirketin satın alınması için potansiyel adaylar arasındaydı. İmza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada J.D. Vance, anlaşmanın ABD’li yatırımcılara algoritmanın kullanıcılara içeriği nasıl sunacağı konusunda kontrol verdiğini belirtti.