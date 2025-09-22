Önemli hata düzeltmeleri içeren iOS 26.1 Beta 1 yayınlandı

iOS 26.1 Beta 1 güncellemesi çıktı.

Geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar için yayınlanan güncelleme kullanıcılarla buluştu.

Önemli hata düzeltmeleri sunan yazılım, kamera ve pil ömrü ile ilgili can sıkıcı sorunları çözüyor.

Teknoloji devi Apple, iOS 26 ve diğer işletim sistemlerinin resmi lansmanından yalnızca bir hafta sonra çeşitli güncellemelerin ilk Beta sürümlerini dağıtarak yeni bir geliştirme aşamasına girdi.

Kapsamlı testler yapmak isteyen şirket, hataları düzeltmek ve genel sürümleri etkileyen temel sorunları ele almak amacıyla geliştiricilere ön sürümler yayınladı. Her platformu daha kararlı hale getirmek için önümüzdeki haftalarda geliştiricilerle iş birliğinin devam edeceği de belirtildi.

iOS 26.1 Beta 1 can sıkıcı sorunları çözüme kavuşturuyor

Apple tarafından yayınlanan yeni güncellemeler, iOS 26 işletim sisteminde bildirilen birçok hatayı ele alıyor. Bildirilen sorunlar arasında arayüz karmaşası, kamera problemleri, pil ömrü hatası ve aşırı ısınma sorunları gibi unsurlar yer alıyor.

Sonraki sürümler, kararlı yazılımın genel olarak yayınlanmasından önce şirket tarafından onaylandığı üzere bildirilen hatalar için düzeltmeler içerecek.

Geliştiricilerin iOS 26.1 ve iPadOS 26.1 Beta 1 güncellemesini indirmek için cihazlarına gitmeleri gerekiyor. Bunun için “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri” sayfasına gelip ilgili sürümü indirebilirsiniz.

Fakat bu güncelleme şu anda yalnızca iPhone veya iPad’de kullanılan Apple Kimliği resmi bir geliştirici hesabıyla doğru şekilde ilişkilendirilmişse etkinleştirilebiliyor.

macOS Tahoe 26.1 Beta 1 de çıktı

Apple’ın test programı iOS 26.1 ve iPadOS 26.1’e ek olarak ayrıca uyumlu Mac’lerde indirilebilen macOS Tahoe 26.1’in ilk geliştirici Beta sürümünün yayınlanmasıyla genişliyor.

Bu güncelleme de aynı şekilde, bir geliştirici hesabıyla ilişkilendirilmiş bir Apple Kimliği gerektiriyor. Güncellemeye “Sistem Ayarları > Yazılım Güncellemesi” bölümünden ulaşmak mümkün.

Apple ayrıca çekirdek sistemlere ek olarak test amacıyla watchOS 26.1, tvOS 26.1 ve visionOS 26.1’in Beta 1 sürümlerini de yayınladı. Tüm Beta güncellemeleri şu anda uygun cihazlarda resmi kanallar aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebiliyor.