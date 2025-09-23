Microsoft’tan oyunculara özel yapay zeka: Gaming Copilot tanıtıldı

Microsoft, Gaming Copilot yapay zeka aracını asistanını duyurdu.

Oyun oynarken sizi anlık olarak izleyecek AI aracı, oyunculara çeşitli ipuçları sunacak.

Şu anda Beta aşamasında test edilen özelliğin yakında genel kullanıma açılması bekleniyor.

Microsoft, işletim sisteminin Game Bar’ına entegre edilmiş bir yapay zeka olan Windows 11 için Gaming Copilot aracını resmi olarak yayınlamaya başladı. Dikkat çeken yeni araç, oyun sırasında ekranda neler olduğunu takip ediyor ve kullanıcılarla sohbet edip ipuçları verebiliyor.

Gaming Copilot ilk olarak Xbox Insider kullanıcıları için yayınlandı. Şu anda Beta aşamasında olan araç, Çin hariç tüm dünyada 18 yaş üstü tüm kullanıcılara açık olacak. Ekim ayında akıllı telefonlar ve tabletler için Xbox uygulaması yapay zeka desteğine kavuşacak.

Gaming Copilot ne işe yarıyor?

Microsoft’un oyuncu odaklı yapay zekası, oyunculara yardımcı olup işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bilgisayarda robotla etkileşim kurmanın birkaç yolu mevcut. Kullanıcılar konuşmak ve istekte bulunmak için bir tuşa basabilir, bununla birlikte oyun sırasında yapay zekadan yanıt alabilir.

Bir diğer seçenek ise sürekli açık bir widget’tan oluşan Mini Mod özelliği oluyor. Dikkat çeken bu özellik, oyuncuların herhangi bir düğmeye basmadan daha uzun sohbetler yapmalarını sağlıyor.

Peki Gaming Copilot ne yapabilir? Microsoft’un yeni yapay zekası, zorluklarla ilgili soruları yanıtlayabilir, stratejiler sunabilir, bilgi alabilir ve hatta eğitim verebilir. Ayrıca Xbox geçmişinizden ve kütüphanenizden kaynaklara bile erişebilir.

Microsoft, düşmanları belirleyip onları yenmek için ipuçları vermek veya belirli bir NPC’nin kim olduğunu, onunla ilk ne zaman etkileşime girdiğinizi ve geçmişini hatırlamak gibi birkaç örnek veriyor. Gaming Copilot, söz konusu oyunu ve ekranda neler olduğunu tanıyabilir.

Oyun geçmişiniz, kütüphaneniz ve başarılarınız hakkında da bilgi talep edebilirsiniz. Yapay zeka, geçmiş oyun deneyimlerinize dayanarak size yeni oyunlar bile önerebilir.

Microsoft yaptığı açıklamada, Gaming Copilot’u Xbox konsolları ve taşınabilir cihazlar için optimize etme amacıyla denemelere devam edeceğini belirtiyor.

Son olarak bu yılın Mart ayında Nvidia da G-Assist adlı yapay zeka oyuncu asistanı ile karşımıza çıkmıştı. Oyun deneyimini daha da kolaylaştırmaya odaklanan bu araç, Microsoft’un yeni hizmetiyle benzer bir çalışma prensibi sunuyor.