Instagram’dan yeni dönüm noktası: Aylık 3 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Instagram, dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olduğunu ispatladı.

Meta'nın uygulaması aylık 3 milyar aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

Bu yükselişin başlıca sebepleri arasında kısa video odaklı Reels formatına işaret ediliyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg ve Instagram Başkanı Adam Mosseri’den gelen son açıklamalar, popüler sosyal medya platformunun aylık 3 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını doğruluyor.

Instagram, 2018’de 1 milyar kullanıcıya ulaşarak büyümesinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. 7 yıl sonra bu sayı üçe katlandı.

Platformun yönetici koltuğunda oturan Adam Mosseri, doğrudan sosyal medya profiline gönderdiği bir videoda, hizmetin büyüme dinamikleri ve gelecekteki gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Şirket, özellikle de doğrudan etkileşim ve yeni içerik keşfine odaklanarak, kullanıcı tabanını büyütmek için hayati önem taşıyan araçları daha fazla geliştirmeyi planlıyor.

Mosseri, Instagram’ın durdurulamayan yükselişini doğruladı

Adam Mosseri, Instagram’da paylaştığı bir videoda şu sözlerle karşımıza çıktı:

“Son birkaç yıla bakarsanız, büyümemizin neredeyse tamamı DM’ler, Reels ve önerilerden kaynaklandı. Bu nedenle, bu ürünlere odaklanmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki birkaç ay boyunca uygulamayı daha çok DM’ler, Reels ve öneriler etrafında yeniden yönlendireceğiz.”

Kısa videolara ve kullanıcıların takip etmediği hesaplardan gelen önerilere verilen önem, büyümenin yanı sıra tanıdıkları kişilerin paylaştığı fotoğraf ve içerikleri görmeyi tercih edenler arasında bir miktar hayal kırıklığına yol açtı.

Bu ihtiyaçları karşılamak için Instagram, kullanıcıların Reels’da içerik öneren algoritmayı geliştirmelerine olanak tanıyan testler başlatacak. Merakla beklenen bu özellik, zamanla uygulamanın diğer bölümlerine de sunulabilir.

Mosseri tarafından paylaşılan önizlemelere göre kullanıcılar, uygulamanın ilgi çekici bulduğu konuları seçebilecek. Bir kişinin etkinliğine dayanarak platform, üniversite futbolu, film fotoğrafçılığı ve satranç gibi konularda içerik gösterebilecek.

Fakat kullanıcı ilgisini kaybederse belirli bir konuyu algoritmadan kaldırabilecek. Instagram ayrıca yükleme düğmesini doğrudan mesajlara daha doğrudan bir bağlantıyla değiştirmek için alt gezinme çubuğunu yeniden tasarlamayı planlıyor.

Mark Zuckerberg, Instagram’ın yükselişinin özellikle de gençler arasında Facebook’un popülaritesinin azalmasına katkıda bulunduğundan endişe duyduğunu dile getirdi.

Sonuç olarak Meta, son birkaç yılı Facebook’u tekrar popüler hale getirmek için stratejiler geliştirerek geçirdi. Örneğin geçtiğimiz haftalarda şirket, ikonik Dürtme özelliğini geri getirerek Z Kuşağının ilgisini yeniden üzerine çekmeyi amaçlamıştı.