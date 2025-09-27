Meta’dan tamamen yapay zeka destekli video platformu: Vibes

Meta, yapay zeka destekli Vibes platformunu duyurdu.

Vibes, TikTok ve Instagram Reels'e benzer bir dikey video akışına ev sahipliği yapıyor.

Platformda yer alan tüm içerikler yapay zeka tarafından oluşturuluyor.

Teknoloji devi Meta, tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan kısa videolara özel bir akış olan Vibes platformunu resmi olarak duyurdu. Meta AI uygulamasında ve web’de (meta.ai) yer alan yeni özellik, TikTok ve Reels’a oldukça benziyor.

Fakat yine de yeni platform, rakiplerine kıyasla son derece önemli bir farkla hizmet veriyor. Uygulamada yer alan tüm içerikler yapay zeka tarafından oluşturuluyor. İçerik üretiminde yeni bir döneme işaret eden bu servis, saniyeler içinde kullanıcıların istediği türde videolar oluşturma yeteneğine sahip olacak.

Vibes ne işe yarıyor?

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Instagram’da paylaştığı gönderide sistem tarafından oluşturulan videolardan örnekler gösterdi: “Küpler arasında zıplayan tüylü yaratıklar, ekmek hamuru yoğuran bir kedi ve hatta Antik Mısır’a bakan bir balkonda selfie çeken bir kadının simülasyonu…”

TechCrunch’a göre yeni platform hem içerik üreticiler hem de diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan videoları akışta gösteriyor. Platformun algoritması içeriği zamanla kişiselleştirecek.

Fakat yine de izleyiciler videoları sıfırdan oluşturma veya akıştaki mevcut klipleri yeniden düzenleme, yayınlamadan önce yeni görsel öğeler, müzikler ve stilistik ayarlamalar ekleme seçeneğine sahip olacak.

Oluşturulan videoların diğer sosyal medya platformlarında da paylaşılmasına izin veriliyor. Meta şu anda özel mesaj yoluyla göndermenin yanı sıra Instagram ve Facebook gibi diğer uygulamalarda da paylaşmaya olanak tanıyor.

Vibes’a gelen ilk tepkiler genellikle negatif

Platforma yönelik ilk tepkiler, en azından CEO koltuğunda oturan Mark Zuckerberg’in paylaşımında pek de olumlu görünmüyor. Yorumlarda kullanıcılar, “kimsenin bu tür bir özellik istemediğini” ve yeni özelliğin “yapay zeka çöpü” olduğunu iddia ediyor.

Temmuz ayında Facebook, yapay zeka tarafından üretilen sahte içerikleri engellemek için önlemler aldığını duyurmuştu. Daha önce YouTube da benzer adımlar atmaya başlamıştı.

Fakat Meta’nın tüm yapay zeka bölümü yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Şirket, Haziran ayında Meta Superintelligence Labs’ı kurdu. Fakat kilit araştırmacıların ayrılmasının ardından bölümü dört alana yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Bu operasyonlar “temel modeller”, “araştırma”, “ürün entegrasyonu” ve “altyapı” olarak ayrıldı.

Meta’nın yapay zeka başkanı Alexandr Wang, şirketin bu erken aşamada Vibes’ın ilk versiyonu için yapay zeka görüntüleyicileri Midjourney ve Black Forest Labs ile dış ortaklıklara güvendiğini belirtti. Tecrübeli yönetici aynı zamanda kendi modellerini geliştirmeye devam ettiğini de açıkladı.