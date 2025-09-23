Menüyü Kapat
    Apple Intelligence için Türkçe dil desteği nihayet geldi

    Apple Intelligence yapay zeka paketi iOS 26.1 Beta 1 güncellemesi ile birlikte nihayet Türkçe dil desteğine kavuştu.
    • Apple bugün geliştiriciler için iOS 26.1 Beta 1 güncellemesini yayınladı.
    • Güncelleme ile birlikte Apple Intelligence için Türkçe dil desteği geldi.

    Apple tarafından geliştiriciler için yayınlanan iOS 26.1 Beta 1 güncellemesi ile birlikte Apple Intelligence nihayet Türkçe dil desteği aldı. ABD’li şirketin yapay zeka paketi nihayet dil engelini aşarak ülkemizdeki kullanıcılar için yeni bir döneme adım attı.

    Şirketten gelen bilgilere göre Apple Intelligence artık Çince (Geleneksel Mandarin), Danca, Felemenkçe, Norveççe, Portekizce, İsveççe ve Türkçe desteğine sahip. AirPods ile Canlı Çeviri özelliği ise şimdi Japonca, Korece ve Çince (basitleştirilmiş ve geleneksel Mandarin) dillerini desteklemeye başladı.

    Apple Intelligence artık “Türkçe düşünmeye ve konuşmaya” başlayacak. Dolayısıyla e-posta özetlerinden metin yazımına, birbirinden ilgi çekici ve pratik araçlarla daha kolay etkileşime girmeniz mümkün hale gelecek.

    Genel kullanıma ne zaman sunulacak?

    Apple Intelligence’a gelen Türkçe dil desteği şu anda yalnızca Beta programına kayıtlı geliştiriciler tarafından kullanılabiliyor. Bu yeniliğin herkese açık hale gelmesi için şirketin iOS 26.1’in Beta testlerini tamamlaması gerekiyor.

    İlk iOS 26.1 güncellemesinin iki ay içinde yayınlanması bekleniyor. Yani resmi olarak yayınlanmasından önce beş ya da altı Beta sürümü görebiliriz.

    Apple Intelligence

    Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse iOS 18.1 güncellemesi Ekim ayı sonlarında yayınlanmıştı. Bu güncellemede de benzer bir takvim planlaması bekleniyor. Hatta güncellemenin lansmanı Kasım ayı başına kadar ertelenebileceği dedikoduları da dolaşıyor.

    Dolayısıyla şu anda bu bu yenilikten yararlanmak için Beta programına geçmekten başka bir seçenek mevcut değil.

    Beta programına nasıl kayıt olunur?

    iOS 26.1’i test etmek için Beta programına kayıt olmanız gerekiyor. Herkes güncellemeyi bu şekilde iPhone’una kolayca yükleyebilir. Fakat bu bir test sürümü olduğu için çeşitli hatalar içerebilir.

    Öncelikle iOS 26 ile uyumlu bir iPhone’unuz olduğundan emin olun ve Apple hesabınızı Apple Geliştirici programına bağlayın. iOS 26.1 Beta 1 güncellemesini hemen test etmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip edin:

    • iPhone’unuzda Ayarlar uygulamasını açın ve ardından Genel bölümüne gidin.
    • Yazılım Güncelleme‘ye dokunun.
    • Beta Güncellemeleri seçeneği görünene kadar birkaç saniye bekleyin.
    • iOS 26 Developer Beta‘yı seçin.
    • Önceki ekrana geri dönün. Artık Beta sürümünü indirip kurabileceksiniz.

    Ayrıca yazılımı Apple’ın resmi web sitesinden indirip, Mac veya PC’nizden manuel kurulumu gerçekleştirmeyi de tercih edebilirsiniz.

