Webmasto Hafta Özeti (11-17 Ağustos 2025)

Teknoloji ile dolu bir haftayı daha geride bıraktık. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine dopdolu bir haber akışı karşımıza çıktı. Hafta boyunca bu haberleri takip etmekte zorlanan okurlarımız için bir çırpıda okunabilecek bir özet hazırladık.

İşte 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı?

133 yıllık Kodak iflasın eşiğinde

133 yıllık geçmişiyle fotoğrafçılık alanında ikonik hale gelen Kodak firması iflas riskiyle karşı karşıya. Şirket, 500 milyon dolarlık kısa vadeli borcu karşılamakta zorlandığını yatırımcılarına bildirdi. Bu açıklama, şirketin hisselerinde ani bir düşüşe ve yatırımcılarda bir miktar endişeye yol açtı.

Popy Para faaliyetlerini sonlandırdı

Popy Para, dijital cüzdan uygulamasını kapatma kararı aldı. Uygulama, kullanıcılarına yaptığı açıklamada, faaliyetlerini sona erdireceğini ve tüm işlemlerin sonlanacağını belirtti. Kullanıcıların bakiyelerini en kısa zamanda çekmeleri çağrısı yapıldı.

En iyi kameralı telefon Huawei Pura 80 Ultra seçildi

Huawei Pura 80 Ultra, DxOMark sıralamalarında 175 puanla zirveye yerleşti. Cihaz bu sayede “en iyi kameraya sahip telefon” koltuğunu OPPO Find X8 Ultra’dan aldı. Pura 80 Ultra, fotoğraf alanında 180 puan, video alanında ise 166 puanla yeni rekorlar kırdı.

Türk Tabipleri Birliği sistemlerine sızıldı

KVKK, Türk Tabipleri Birliği’nin 107 bin sağlıkçıyı etkileyen bir hack saldırısına maruz kaldığını bildirdi. Bunun yanı sıra Biletall platformunun da benzer bir saldırıya maruz kaldığı ifade edildi. Her iki hacker saldırısına ilişkin de incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Football Manager 26 duyuruldu

SEGA, Football Manager 26’yı resmen duyurdu. 25. sürümü çıkmayan ve bir yıl ara veren popüler futbol menajerlik oyunu serisi, nihayet yeni sürümle hayranlarına dönmeyi planlıyor. FM 26’nın çıkış tarihi, sistem gereksinimleri ve fiyatı gibi merak edilen ayrıntıların ilerleyen haftalarda SEGA tarafından duyurulması bekleniyor.

Google’ın resmi YouTube Hindistan hesabı hacklendi

Google’ın resmi YouTube Hindistan hesabı, bilinmeyen bir grup tarafından hacklendi. Hesaba sızan kişiler, platformda izinsiz paylaşımlar yaptı. Şu ana kadar herhangi bir ciddi veri sızıntısı bildirilmedi.

Yeni Togg modeli T10F’in çıkış tarihi belli oldu

Togg’un yeni modeli T10F, Eylül ayında ön siparişe açılacak ve teslimatlar başlayacak. Araç, 600 kilometrenin üzerinde menzil değeriyle kullanıcılara sunulacak. Togg T10F, “Fastback” gövde yapısına sahip.

Sam Altman, Merge Labs ile Neuralink’e rakip oluyor

Sam Altman, Elon Musk’ın Neuralink’ine rakip bir girişim olan Merge Labs’i kuruyor. Projeye OpenAI’ın girişim ekibinin destek vereceği iddia ediliyor. Merge Labs, beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirmeyi ve bu alanda yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

İngiltere’den kuraklığa karşı ilginç çözüm önerisi

İngiltere’de kuraklık ilanının ardından hükümet vatandaşlarına yalnızca musluklarını kapatmalarını değil, başka ilginç çözümler de önerdi. Ulusal Kuraklık Grubu veri merkezlerinin soğutma suyu miktarını azaltmak için eski fotoğraf ve e-postaların silinmesini tavsiye etti.

BtcTürk’ten “48 milyon dolar çalındı” iddialarına yanıt geldi

BtcTürk, sıcak cüzdanlarında olağandışı hareketler tespit edilmesi üzerine kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Ortaya atılan iddialara göre, borsanın sıcak cüzdanlarından 48 milyon dolarlık kripto varlık çalındı. BtcTürk, varlıklarının büyük çoğunluğunun soğuk cüzdanlarda olduğunu belirtti.

Samsung’un akıllı gözlüğü 2026’da geliyor

Samsung giyilebilir teknoloji pazarına yönelik yatırımlarını artırıyor. Bu yıl Android XR cihazını piyasaya duyuracak şirket, seneye ise daha büyük bir sürpriz hazırlıyor. Samsung’un 2026 yılında Ray-Ban Meta ile doğrudan rekabet edecek bir akıllı gözlük tanıtacağı iddia ediliyor.

DeepSeek R2 modeli ertelendi

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek, yerli üretici Huawei’nin çiplerini kullanarak R2 modelini eğitmeye çalıştı. Şirket, Huawei’nin çip platformunda istikrarsız performans ve yavaş bağlantı hızları gibi sorunlarla karşılaştı. Bu nedenle R2’nin ertelendiği bildirildi.

ChatGPT’nin geliri 2 milyar doları aştı

ChatGPT mobil uygulaması, 2 milyar dolarlık tüketici harcamasına ulaşarak rakiplerini geride bıraktı. Uygulama, indirme başına küresel harcamada 2.91 dolarla en yüksek değere sahipken, toplam indirme sayısı 690 milyona ulaştı. ChatGPT’nin mobil uygulaması bu yıl şimdiye kadar 1.35 milyar dolar gelir elde ederek, geçen yılki ortalama aylık geliri katladı.

Rusya, WhatsApp ve Telegram aramalarını yasakladı

Rus hükümeti WhatsApp ve Telegram’dan arama yapmayı engelledi. Kremlin yönetimi bu kararın ulusal güvenlik ve cezai soruşturmalarda iş birliği eksikliğini gerekçe gösterdi.

Siber güvenlik polisinden şok itiraf: “WhatsApp konuşmalarımız dinlenebiliyor mu?”

Oğuzhan Uğur’un Mevzular Açık Mikrofon programına polisler konuk oldu. Programda bir siber güvenlik polisi, “WhatsApp konuşmaları dinlenebiliyor mu?” sorusuna korkutan bir yanıt verdi. Polis, devlet nezdinde bir mesele olmadığı takdirde bunun gerçekleşmeyeceğini, fakat gerekirse bunun mümkün olduğunu ifade etti.

iPhone 18 serisinin temel modeli iptal edildi

Apple, iPhone 18 serisinin temel üyesini rafa kaldırmayı planlıyor. İddialara göre şirket, bu model yerine yeni katlanabilir iPhone cihazını öne çıkaracak. Katlanabilir iPhone’un ise 1.800 ila 2.000 dolardan başlayan dudak uçuklatan fiyatlarla raflara geleceği öne sürülüyor.

Donald Trump yönetimi Intel’e ortak olabilir

Trump yönetimi, Intel’in bir kısmını satın alarak şirkete büyük bir yatırım yapma fikrini değerlendiriyor. ABD hükümeti bu sayede ABD’nin yerli çip üretimini artırmayı ve Ohio’daki çip fabrikasını tamamlamayı amaçlıyor. Ortaya çıkan bu yatırım söylentileri, Intel’in hisselerini kısa sürede artırmaya yardımcı oldu.

Yargıtay’dan sahte sosyal medya hesabı açanlara karşı emsal karar

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, aralarında husumet bulunan bir kişinin isim ve fotoğraflarını kullanarak sahte Facebook hesabı oluşturan sanığa emsal karar verdi. Bu hesaptan müstehcen içerikler ve mağdurun telefon numarasını ifşa eden sanık 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Yargıtay’ın bu kararı, sosyal medyada başkasının kimliğiyle hesap oluşturan kişilere karşı caydırıcı bir hukuki önlem niteliğine sahip.

xAI’nin beyni Babuschkin, Elon Musk’ın şirketinden ayrıldı

xAI’nin kuruluşundan yükselişine önemli bir rol oynayan Igor Babuschkin görevinden ayrıldı. Babuschkin’in ayrılığının sebebi henüz paylaşılmadı. Tecrübeli yönetici kendi şirketini kurarak yoluna devam etme kararı aldı.