xAI’nin beyni Babuschkin, Elon Musk’ın şirketinden ayrıldı

xAI'nin kuruluşundan yükselişine önemli bir rol oynayan Igor Babuschkin görevinden ayrıldı.

Babuschkin'in ayrılığının sebebi henüz paylaşılmadı.

Tecrübeli yönetici kendi şirketini kurarak yoluna devam etme kararı aldı.

Yapay zeka dünyası çalkantılı bir hafta geçiriyor. xAI’nin kurucu ortağı ve Elon Musk’ın modellerinin geliştirilmesinin arkasındaki beyinlerden biri olan Igor Babuschkin, X’te paylaştığı duygusal bir paylaşımla şirketten ayrıldığını duyurdu.

Elon Musk’ın sahibi olduğu yapay zeka firması artık en kilit isimlerinden birine veda etmiş durumda. Bu önemli kayıp, hem xAI’nin iç dinamiklerine hem de Musk’ın AI alanındaki hedeflerine bir miktar gölge düşürmüş gibi görünüyor.

Elon Musk’ın yapay zeka ekibinde büyük kayıp

Babuschkin’nin XAI’de sıradan bir yönetici olmadığı vurgulanıyor. Mühendislik ekiplerinin lideri olarak, xAI’yi sadece birkaç yıl içinde Silikon Vadisi’nin en umut verici yapay zeka geliştirme modellerinden birine dönüştürmede etkili oldu.

Devrim niteliğindeki AlphaStar sistemi üzerinde çalıştığı Google DeepMind’dan, ChatGPT’nin lansmanından önce OpenAI’daki görevine kadar uzanan önceki kariyeri, onu Elon Musk’ın projesinde kilit bir oyuncu haline getirdi.

Ayrılışının resmi nedeni, yapay zeka güvenliği araştırmalarını ve “insanlığı ilerletmeyi ve evrenin gizemlerini çözmeyi” hedefleyen girişimleri finanse edecek olan kendi girişim sermayesi fonu Babuschkin Ventures’ın kurulması olarak belirtiliyor.

Bu fikrin, Gelecek Yaşam Enstitüsü’nün kurucusu Max Tegmark ile gelecek nesillerin gelişmesini sağlayacak yapay zeka sistemlerinin nasıl geliştirileceğini tartıştıkları bir akşam yemeğinden sonra geldiğini açıkladı.

Babuschkin Ventures’ın daha güvenli ve daha etik yapay zekanın gelişimini etkilemede başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Fakat kurucusu ilk adımı çoktan atmış görünüyor. Tecrübeli yönetici, Elon Musk’ın gemisini yolculuğun daha da çalkantılı hale geldiği anda terk etti.

Igor Babuschkin’in veda mektubu

Rus-Amerikalı mühendis, sosyal medya üzerinden paylaştığı veda mektubunda şunları söyledi:

“Bugün, 2023’te Elon Musk ile birlikte kurulmasına yardımcı olduğum xAI şirketindeki son günümdü. Elon’la ilk tanıştığım günü hâlâ hatırlıyorum; saatlerce yapay zeka ve geleceğin neler getirebileceği hakkında konuşmuştuk. İkimiz de farklı bir misyona sahip yeni bir yapay zeka şirketine ihtiyaç olduğunu hissettik. İnsanlığı ilerleten bir yapay zekâ geliştirmek hayat boyu hayalimdi. Ailem, SSCB’nin dağılmasının ardından çocukları için daha iyi bir yaşam arayışıyla Rusya Federasyonu’nu terk etti. Göçmen olarak hayat her zaman kolay değildi. Zorluklara rağmen, ailem insani değerlerin paha biçilemez olduğuna inanıyordu: cesaret, şefkat, dünyayı anlama merakı gibi değerler. Çocukken, evreni anlamak için fiziğin sınırlarını durmaksızın zorlayan Richard Feynman ve Max Planck gibi bilim insanlarına hayranlık duyuyordum. CERN’de parçacık fiziği doktora öğrencisi olarak bu göreve katkıda bulunmaktan heyecan duyuyordum. Ancak yeni fizik arayışı giderek zorlaşıyor, daha büyük ve daha büyük çarpıştırıcılar gerektiriyor, yeni keşifler ise giderek azalıyordu. Bu yüzden evrenin gizemlerini çözmenin anahtarının daha büyük çarpıştırıcılar değil, süper zekâ olup olmadığını merak etmeye başladım. Yapay zekâ, kuantum kütleçekimi için tutarlı bir teori geliştirebilir miydi? Yapay zekâ, Riemann hipotezini kanıtlayabilir miydi? 2023’ün başlarında, süper zekâ için bir reçeteye yaklaştığımıza ikna oldum. Duvardaki yazıyı gördüm: Çok yakında yapay zeka insan seviyesinin ötesinde akıl yürütebilecek. Bu teknolojinin iyi amaçlar için kullanılmasını nasıl sağlayabiliriz? Elon, yıllardır güçlü yapay zekanın tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunuyordu. Elon ve ben, yapay zekanın insanlığa fayda sağlayacak şekilde kullanılması konusunda ortak bir vizyona sahip olduğumuzu fark ettik ve bu nedenle benzer düşünen daha fazla mühendis işe alıp xAI’yi inşa etmeye koyulduk. xAI’nin ilk günleri kolay değildi. Karşı çıkanlar bize oyuna çok geç girdiğimizi, bu yüzden sıfırdan birinci sınıf bir yapay zeka şirketi kurmanın imkansız olduğunu söylediler. Ama biz imkansızı başarabileceğimize inanıyorduk. Sıfırdan bir şirket kurmak çok fazla uygulamalı çalışma gerektiriyordu. Başlangıçta, şirkette eğitim işlerini başlatmak ve yönetmek için kullanılan temel araçların çoğunu ben geliştirdim. Daha sonra, Altyapı, Ürün ve Uygulamalı Yapay Zeka projeleri de dahil olmak üzere şirketteki mühendisliğin büyük bir kısmını denetledim. xAI ekibi son derece özverili. Kan, ter ve gözyaşıyla, ekibimizin inanılmaz hızı Memphis süperkümesini inşa etti ve tarihteki herhangi bir şirketten daha hızlı öncü modeller üretti. Elon’dan paha biçilmez iki ders öğrendim: #1 Teknik sorunları bizzat incelemek için kolları sıvamaktan korkmayın, #2 Delice bir aciliyet duygusuna sahip olun. xAI inanılmaz bir hızda çalışıyor. Sektörün deneyimli isimleri, Memphis süper kümesini 120 günde inşa etmenin imkansız olduğunu söylediler. Ama biz imkansızı başarabileceğimize inanıyorduk. Amacımız, eğitim kurulumumuzu Memphis kümesinde mümkün olan en kısa sürede ölçeklenebilir bir şekilde çalıştırmaktı. 120 günlük süremizin sonuna doğru, makineler arasında RDMA üzerinden iletişimde gizemli sorunlarla boğuşuyorduk. Elon veri merkezine uçmaya karar verdi ve biz de onu takip ettik. Altyapı ekibimiz gece yarısı Memphis’e indi ve hemen işe koyuldu. On binlerce satırlık lspci çıktısını inceledikten sonra, sonunda sorunun kökeni olan yanlış bir BIOS ayarı tespit ettik. Elon gece geç saatlere kadar yanımızdaydı. Eğitim çalışması nihayet işe yaradığında, Elon zaferimizi “sabah 4:20″de yayınladı ve kahkahalarla güldük. O geceki adrenalin patlamasını ve hepimizin bu işte birlikte olmamızın yarattığı duygusal bağı asla unutamam. Hayatımızın en heyecanlı dönemini yaşıyormuş gibi hissederek yatağa girdik. xAI’daki tüm aileye karşı büyük bir sevgim var. Ekibimiz gerçekten özel; birlikte çalıştığım en özverili insanlarsınız. Sınırlara bu kadar çabuk yetişmek kolay olmadı. Herkesin azimliliği ve takım ruhu sayesinde mümkün oldu. Bu macerada bana katılan her bir kişiye teşekkür ederim. Katkılarınızı, zamanınızı, asla kolay olmayan fedakarlıklarınızı onurlandırmak istiyorum. Gece geç saatlere kadar birlikte çalıştığınızı ve gece geç saatlere kadar çalıştığınızı her zaman hatırlayacağım. Yaptığınız fedakarlıkları ve katkıları asla unutmayacağım. Bugün arabayla uzaklaşırken, çocuğunu üniversiteye gönderdikten sonra arabayla uzaklaşan gururlu bir ebeveyn gibi hissediyorum. Kalbim sevinç gözyaşlarıyla dolu, şirketin büyüyüp olgunlaşmasını destekliyorum. Bir sonraki aşamaya doğru ilerlerken, ebeveynlerimin çocukları için daha iyi bir dünya arayışıyla nasıl göç ettikleri bana ilham veriyor. Geçenlerde Yaşamın Geleceği Enstitüsü’nün kurucusu Max Tegmark ile akşam yemeği yedim. Bana küçük oğullarının bir fotoğrafını gösterdi ve “Çocuklarımızın başarılı olmasını sağlamak için yapay zekayı nasıl güvenli bir şekilde inşa edebiliriz?” diye sordu. Bu soru beni derinden etkiledi. Kariyerimin başlarında DeepMind’ın Alphastar StarCraft aracısında teknik liderlik yaptım ve takviyeli öğrenmenin ölçeklendirildiğinde ne kadar güçlü olduğunu gördüm. Sınır modelleri daha uzun vadeli ve daha geniş bir görev yelpazesinde daha fazla etken hale geldikçe, giderek daha güçlü yetenekler kazanacaklar ve bu da yapay zeka güvenliğini incelemeyi ve geliştirmeyi kritik hale getirecek. İnsanlık için güvenli ve faydalı bir yapay zeka yaratma misyonuma devam etmek istiyorum. Yapay zeka güvenliği araştırmalarını destekleyen ve insanlığı ilerleten ve evrenimizin gizemlerini çözen yapay zeka ve etken sistemler alanındaki girişimleri destekleyen Babuschkin Ventures’ın kuruluşunu duyuruyorum. Sohbet etmek isterseniz lütfen ventures@babuschk.in adresinden bize ulaşın. Tekillik yakın, ancak insanlığın geleceği parlak!”

Son olarak xAI yakın zaman önce Grok 4 yapay zeka modelini ayda 300 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sundu.