Siber güvenlik polisinden şok itiraf: “WhatsApp konuşmalarımız dinlenebiliyor mu?”

Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programına polisler konuk oldu.

Programda bir siber güvenlik polisi, "WhatsApp konuşmaları dinlenebiliyor mu?" sorusuna korkutan bir yanıt verdi.

Polis, devlet nezdinde bir mesele olmadığı takdirde bunun gerçekleşmeyeceğini, fakat gerekirse bunun mümkün olduğunu ifade etti.

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur tarafından sunulan “Mevzular Açık Mikrofon: Barikatın Diğer Tarafı!” programına bu kez polisler konuk edildi. İnternet dünyasında büyük ses getiren bu programın son bölümü, şok edici bazı itiraflara da ev sahipliği yaptı.

Soru-cevap formatlı “Mevzular Açık Mikrofon” programında polislere “WhatsApp konuşmaları dinlenebiliyor mu?” sorusu yöneltildi. Alınan cevap kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“Kameranız kapalı bile olsa sizi dinleyebiliriz”

Oğuzhan Uğur tarafından sorulan, milyonlarca vatandaşın merak ve endişe ettiği “WhatsApp konuşmalarımız dinlenebiliyor mu?” sorusuna bir siber güvenlik polisinden cevap geldi. Polis, devlet nezdinde önemli bir mesele olmadığı sürece bunun mümkün olmadığını ifade etti.

T24’ün haberine göre gerekirse kullanıcıların özel ve şifreli görüşmelerine erişilebildiği vurgulandı. Kameranız kapalı durumda olsa bile dinleyebileceğimiz dile getirildi:

“Özel istek, devlet boyutunda ciddi bir mesele olmadığı sürece hiçbir problem yok. Kameranız kapalı bile olsa, bilgisayarınız açık olduğunda mikrofonunuzdan sizi dinleyebiliriz. Hatta klavyenizdeki tuşlamalarınızı dahi kendime alabilirim.”

Bunun yanı sıra daha önce adli bilişim tarafında görev aldığını dile getiren bir polis, bilgisayarınızda yıllar önceki kalıntıların bile elde edilebileceğine dair şu şaşırtıcı açıklamayı yaptı:

“Bilgisayarların temizlenmesinde bile silinen hard disklerde geriye dönük çok fazla kalıntı kalıyor. 30 yıllık bilgisayar olsun, bunu defalarca silseniz bile ben 20 yıl önceki kalıntıyı elde edebiliyorum.”

Son olarak WhatsApp aramaları yakın zaman önce Telegram uygulamasıyla birlikte Rusya’da yasaklandı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde WhatsApp’ta gruplar için “arama planlama” özelliği kullanıcılara sunuldu.