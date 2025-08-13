DxOMark’a göre en iyi kameralı telefon Huawei Pura 80 Ultra seçildi

Huawei Pura 80 Ultra, DxOMark sıralamalarında 175 puanla zirveye yerleşti.

Cihaz bu sayede "en iyi kameraya sahip telefon" koltuğunu OPPO Find X8 Ultra'dan aldı.

Pura 80 Ultra, fotoğraf alanında 180 puan, video alanında ise 166 puanla yeni rekorlar kırdı.

Çinli teknoloji devi Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Pura 80 Ultra kamera yetenekleri ile DxOMark ekibi tarafından “en iyi kameralı telefon” unvanına seçildi. Olağanüstü lens özellikleriyle fark yaratan cihaz, bir önceki şampiyon OPPO Find X8 Ultra’yı geride bırakarak zirveye yerleşti.

Mükemmel sonuçlar sayesinde Pura 80 Ultra toplam 175 puan kazanarak kamera sıralamasında yeni lider konumuna ulaştı. DxOMark’ın uzman ekibi, cihazın en son teknolojiyi nasıl kullandığını ve her türlü çekim uygulamasında nasıl olağanüstü olduğunu vurgulayarak değerlendirmeyi sonlandırıyor. Aynı zamanda “mobil fotoğrafçılıkta yeni bir standart” belirlediğini ekliyor.

Huawei’nin amiral gemisi telefonu ortalamanın üzerinde kamera özellikleriyle diğer üst düzey telefonlardan sıyrılıyor. Lensler, f/1.6 ile f/4.0 arasında değişken diyafram açıklığına sahip 1 inç 50 MP ana sensör, Çift Piksel PDAF ve optik görüntü sabitleme (OIS) ile öne çıkıyor.

Ayrıca daha iyi renk kalibrasyonu için çok spektral bir sensör, 40 MP ultra geniş açılı bir lens ve setin en önemli özelliği olan 50 MP sensör ve OIS’li motorlu periskop telefoto lens de yer alıyor. Bu lens, standart 3,7x ve optik kaliteyi koruyan ama çözünürlüğü 12,5 MP’ye düşüren gelişmiş 9,4x olmak üzere iki yakınlaştırma seviyesi sunuyor.

Huawei Pura 80 Ultra kamera avantajları ve dezavantajları

Sağlam lens seçimi DxOMark testlerinde kendini kanıtladı. Web sitesine göre Pura 80 Ultra geniş dinamik aralık ve doğru pozlama, mükemmel renk sunumu, hoş cilt tonları, fotoğraf ve videolarda yüksek ayrıntı seviyesi, doğru otomatik odaklama ve gerektiğinde geniş alan derinliği sunuyor.

En zorlu sahnelerde bile düşük gürültü seviyesi, yetenekli portre modu, çok geniş görüş alanına ve iyi görüntü kalitesine sahip ultra geniş açılı kamera, uzun mesafelerde mükemmel çalışma sağlayan etkili çift telefoto modülü ve kayıtlarda oldukça etkili sabitleme de dikkat çekiyor.

Her cihaz gibi bu modelin de az da olsa bazı kusurları bulunuyor. Uzmanlar, telefonun pozlama ve renk dengesinin dengesiz olduğunu, zorlu ışık koşullarında çekilen fotoğraflarda nesnelerde doğal olmayan dokular sunduğunu ve gölgelenme (hareket izleri) ve renk tonu kayması (fotoğraf ve videolardaki ton değişimleri) gibi kusurlar sergilediğini aktarıyor.

Huawei Pura 80 Ultra teknik özellikleri

Boyutlar: 163 x 76,1 x 8,3 mm

163 x 76,1 x 8,3 mm Ağırlık: 233,5 gram

233,5 gram Ekran: 2848 x 1276 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,8 inç OLED ekran, 3.000 nit’e kadar parlaklık, 1 Hz ila 120 Hz yenileme hızı ve 2. nesil Kunlun Glass koruması

2848 x 1276 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,8 inç OLED ekran, 3.000 nit’e kadar parlaklık, 1 Hz ila 120 Hz yenileme hızı ve 2. nesil Kunlun Glass koruması RAM kapasitesi: 16 GB RAM

16 GB RAM Dahili depolama alanı: 512 GB ve 1 TB depolama

512 GB ve 1 TB depolama Selfie kamerası: 13 MP ön kamera (ultra geniş, f/2.0)

13 MP ön kamera (ultra geniş, f/2.0) Arka kamera: 50 MP ana lens (1″ sensör, f/1.6-4.0, OIS), 40 MP ultra geniş lens (f/2.2), 50 MP/12,5 MP mobil periskop lens (3,7x ve 9,4x optik yakınlaştırma, sensör üstü OIS) ve çok spektral sensör

50 MP ana lens (1″ sensör, f/1.6-4.0, OIS), 40 MP ultra geniş lens (f/2.2), 50 MP/12,5 MP mobil periskop lens (3,7x ve 9,4x optik yakınlaştırma, sensör üstü OIS) ve çok spektral sensör Batarya kapasitesi: 100W hızlı şarjlı 5.700 mAh pil

100W hızlı şarjlı 5.700 mAh pil Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7 Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, 80W kablosuz şarj, stereo ses, uydu iletişimi, yan tarafta parmak izi okuyucu

5G, Wi-Fi 7 Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, 80W kablosuz şarj, stereo ses, uydu iletişimi, yan tarafta parmak izi okuyucu İşletim sistemi: EMUI 14.1 (Küresel) ve HarmonyOS 5.1 (Çin) işletim sistemi

Son olarak Huawei geçen hafta Pura 80 Pro’yu 68 bin 899 TL’den Türkiye pazarında satışa sundu. Henüz raflarda mevcut olmayan Pura Ultra’nın ise 89 bin 999 TL’den yakında tüketicilerle buluşacağı söyleniyor.