Meta’ya yeni rakip: Samsung’nın ilk akıllı gözlüğü yolda

Samsung giyilebilir teknoloji pazarına yönelik yatırımlarını artırıyor.

Bu yıl Android XR cihazını piyasaya duyuracak şirket, seneye ise daha büyük bir sürpriz hazırlıyor.

Samsung'un 2026 yılında Ray-Ban Meta ile doğrudan rekabet edecek bir akıllı gözlük tanıtacağı iddia ediliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Mart ayındaki MWC 2025 etkinliği sırasında, bu yılın ilerleyen dönemlerinde duyurulması beklenen genişletilmiş gerçeklik gözlüğü Galaxy XR’ın kısa bir ön gösterimini daha yapmıştı. Fakat görünüşe göre şirketin planladığı tek “gözlük” bununla sınırlı olmayacak.

Koreli internet sitesi Sedaily’ye göre Samsung, genel pazara yönelik daha basit yapay zeka gözlükleri üzerinde de çalışıyor. Yeni modelin önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Söz konusu cihaz muhtemelen Meta Ray-Ban gözlüklerine rakip olarak raflarda konumlandırılacak.

Samsung, Ray-Ban Meta gözlüklere alternatif sunacak

GSMArena’dan gelen bilgilere göre Samsung’un yeni akıllı gözlüğü, klasik Wayfarer serisini anımsatan bir tarzda, Ray-Ban Meta’ya benzer bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca Facebook’un sahibi olan şirkete ait cihaz gibi mikrofon, hoparlör ve kamera gibi öğelerle donatılacak.

Şimdilik bir ismi olmayan yeni model, yapay zeka (AI) asistanıyla da donatılacak. Bu asistan, kullanıcıların arama yapmasını, mesaj göndermesini, medya oynatmayı kontrol etmesini ve video çekmesini sağlayacak.

Samsung’un bu hamleyle markasını başka bir alanda pekiştirmeyi hedeflediği bildiriliyor. Koreli kaynaklar, şirketin yapay zeka gözlük pazarının tüketici elektroniği dünyasında akıllı telefonların yerini alacağına inandığını iddia ediyor.

Fakat yine de tüm bu gelişmelere rağmen, Samsung’un bu akıllı gözlük alanına yatırım yapma planlarını ilk kez duymuyoruz. Geçtiğimiz Mart ayında, şirketin şirket içinde Project Haean ve Project Jinjiu olarak adlandırılan iki yapay zeka gözlüğü daha geliştirdiği yönünde söylentiler vardı.

Samsung’un bu yılki lansman takvimi dolu görünüyor

Samsung bu yılın sonlarına doğru bir dizi yeni ürünüyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen üçe katlanabilir Galaxy TriFold, Huawei Mate XT Ultimate ile doğrudan rekabet edecek.

Bununla birlikte şirketini yeni Android XR başlığı da nihayet tüketicilerle buluşacak. Son olarak şirket, Galaxy S25 FE, Galaxy A17 ve yeni nesil tablet Galaxy Tab S11’in de önümüzdeki aylarda duyurulmasını planlıyor.