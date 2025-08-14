Football Manager 26 duyuruldu: İşte fragmanı ve yenilikleri

SEGA, Football Manager 26'yı resmen duyurdu.

25. sürümü çıkmayan ve bir yıl ara veren popüler futbol menajerlik oyunu serisi, nihayet yeni sürümle hayranlarına dönmeyi planlıyor.

FM 26'nın çıkış tarihi, sistem gereksinimleri ve fiyatı gibi merak edilen ayrıntıların ilerleyen haftalarda SEGA tarafından duyurulması bekleniyor.

Bu sene 25. versiyonunun iptal edilmesi nedeniyle bir yıldır yayınlanmayan Football Manager serisi, sürpriz bir gelişmeyle birlikte muazzam şekilde geri dönmeye hazırlanıyor. SEGA bazı iddialı vaatlerle gelen yeni Football Manager 26 oyununun ilk fragmanı ile karşımıza çıktı.

Sadece 30 saniyelik tanıtım materyali, “beklemenin uzun sürdüğünü” kabul etse de serinin neredeyse geri döneceğini belirtiyor. Fakat henüz paylaşılmayan birkaç değişiklik de vaat ediyor. Devam oyununun görsel anlamda önemli bir sıçrama getireceği şimdiden belli görünüyor.

Football Manager 26 yenilikleri ve özellikleri

Football Manager 26’nın daha sürükleyici ve detaylı bir oyun deneyimi vadeden Unity motoruna geçiş yapacağı resmen doğrulandı. Oyunun EA Sports FC gibi rakipleriyle aynı seviyeye ulaşması beklenmese de sonunda sahadaki oyuncuları formalarındaki isimlerin ötesindeki unsurlardan tanımak mümkün olacak.

SEGA, yeni özelliklere yatırım yaparken serinin “eski tarz hissini” korumayı vaat ediyor. Uzun yıllardır taktiksel antrenmanlar, transferler ve oyuncuların ve takımların geleceğini belirleyen pazarlıklar gibi sahanın ötesine geçen konulara büyük yatırımlar yaparak fark yaratıyor.

Yayıncı, Football Manager 26 hakkında daha fazla ayrıntıyı yakında paylaşacağını belirtse de henüz ne yazık ki kesin bir tarih vermedi. Fakat bunun Gamescom 2025 sırasında gerçekleşeceği söyleniyor. Etkinliğin açılış töreni 19 Ağustos’ta planlanıyor.

Serinin bir sonraki bölümü, 25. sürümün vaat ettiği ancak sonunda yerine getiremediği şeyler göz önüne alındığında büyük bir merakla bekleniyor. İptal edilen oyunda, tamamı kadınlardan oluşan takımların yanı sıra yalnızca bir sonraki sürümde piyasaya sürülecek bir grafik motoru güncellemesi de yer alacaktı. Tüm bunlar muhtemelen daha da iyileştirilerek FM 26 oyununda karşımıza çıkacak.

Son olarak SEGA, bu yılın Haziran ayında Football Manager (FM) serisinin manevi halefi olan Football Club Champions 2025’i resmen duyurdu.

Football Manager 26 için yayınlanan ilk tanıtım fragmanı aşağıdan da izlenebilir: