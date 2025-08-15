ChatGPT mobil uygulaması rakiplerini solladı: Geliri 2 milyar doları aştı

ChatGPT mobil uygulaması, 2 milyar dolarlık tüketici harcamasına ulaşarak rakiplerini geride bıraktı.

Uygulama, indirme başına küresel harcamada 2.91 dolarla en yüksek değere sahipken, toplam indirme sayısı 690 milyona ulaştı.

ChatGPT'nin mobil uygulaması bu yıl şimdiye kadar 1.35 milyar dolar gelir elde ederek, geçen yılki ortalama aylık geliri katladı.

Teknoloji piyasasının en hızlı büyüyen alanlarından biri olan yapay zeka sohbet robotları pazarı, kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Neredeyse her geçen gün yeni bir oyuncunun dahil olduğu ve mevcut liderlerin yerini sağlamlaştırmaya çalıştığı arenada, geçtiğimiz günlerde tanıtılan GPT-5 sürümüyle yenilenen ChatGPT’nin mobil uygulaması ise aradaki farkı akıl almaz bir boyuta taşıyor.

Appfigures tarafından yapılan yeni bir analize göre, ChatGPT’nin iOS ve Android uygulamaları, 2023 yılının Mayıs ayında piyasaya sürülmesinden bu yana küresel çapta 2 milyar dolarlık tüketici harcamasına ulaşarak rakiplerine karşı ezici bir üstünlük kurdu. Rakamın, rakipleri Claude, Copilot ve Grok’un toplam ömür boyu harcamasının yaklaşık 30 katı olduğu belirtildi.

ChatGPT gelirde de, indirilmede de rakipsiz

Verilere göre, ChatGPT’nin mobil uygulaması bu yıl şimdiye kadar 1.35 milyar dolar gelir elde etti. 2024 yılının aynı dönemine (Ocak-Temmuz) kıyasla yüzde 673’lük devasa bir artışla karşımıza çıkan uygulama, aylık ortalama 193 milyon dolar gelir elde ederek geçen yılki aylık 25 milyon dolarlık ortalamayı katlamış durumda.

Kısa bir karşılaştırma yapmak gerekirse; ortaya konulan rakamlar, ChatGPT’nin en yakın rakibi xAI Grok’un kazancından oldukça yüksek. Yıl başından beri 25.6 milyon dolar kazandığı ifade edilen Grok’un aylık ortalama tüketici harcamasının 3.6 milyon dolar civarında seyrettiği, bunun da ChatGPT’nin kazancının sadece yüzde 1.9’una denk geldiği vurgulanıyor.

ABD ve Almanya gelirde zirvede

Yeni veriler, yapay zeka asistanlarının mobil uygulama mağazaları aracılığıyla tüketiciler arasında ne kadar popüler olduğunu ortaya koyuyor. ChatGPT’nin indirme başına kazancı 2.91 dolar iken, Claude için 2.55, Grok için 0.75 ve Copilot için 0.28 dolar olarak rapor ediliyor. ABD’de indirme başına harcama ise 10 dolarla zirveye çıkıyor ve bu, uygulamanın bugüne kadarki toplam gelirinin yüzde 38’ini oluşturuyor. Almanya, yüzde 5.3’lük pay ile ikinci en büyük pazar konumunda bulunuyor.

ChatGPT’nin indirilme sayısı 690 milyonla zirvede

ChatGPT’nin liderliği sadece gelirde değil, aynı zamanda indirme sayısında da görülüyor. Sohbet botu, bugüne kadar küresel olarak tahmini 690 milyon kez indirildi. Buna karşılık, Grok’un indirilme sayısı 39.5 milyon olarak kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde X’in sahibi Elon Musk, App Store’un ChatGPT’ye öncelik tanıdığını iddia ederek Apple’a dava açacağını duyurmuştu.

ChatGPT’nin aylık ortalama küresel indirme sayısı şu anda yaklaşık 45 milyon seviyesinde. Yani 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 180’lik bir artış yaşadı. 2025’in ilk yedi ayında ChatGPT uygulaması, geçen yılın aynı dönemine göre 2.8 kat daha fazla indirilerek 318 milyon indirmeye ulaştı. En çok indirme yapılan ülke ise, toplam indirmelerin yüzde 13.7’sini oluşturan Hindistan oldu. İkinci sırada ise yüzde 10.3’lük payla ABD yer alıyor.