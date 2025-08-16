Rusya, WhatsApp ve Telegram aramalarını yasakladı

Rus hükümeti WhatsApp ve Telegram'dan arama yapmayı engelledi.

Kremlin yönetimi bu kararın ulusal güvenlik ve cezai soruşturmalarda iş birliği eksikliğini gerekçe gösterdi.

Rus hükümeti, WhatsApp ve Telegram’da sesli görüşmeleri kısıtladığını duyurdu. Bu önlemin mali dolandırıcılık ve terörle mücadele için gerekli olduğunu savundu.

Rus yetkililer yaptıkları açıklamada, yabancı şirketler tarafından kontrol edilen her iki hizmetin de kötüye kullanıma karşı önlem alma taleplerini görmezden geldiğini iddia etti. Bu karar, Moskova’nın ülkenin interneti üzerindeki kontrolünü sıkılaştırma stratejisinin bir başka adımı olarak karşımıza çıktı.

2022’deki Ukrayna işgalinden bu yana Kremlin, uluslararası platformlardaki kısıtlamaları artırarak sosyal medyayı engelledi. Yerel veri depolama zorunluluğu getirdi ve devlet hizmetleriyle güçlü entegrasyonu olan yerel alternatifleri teşvik etti.

Kararın perde arkası

Rusya’nın iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor’a göre bu karardan yalnızca sesli aramalar etkileniyor. Kısa mesaj, medya paylaşımı ve diğer özellikler ise kullanılabilir durumda.

Dijital Kalkınma Bakanlığı, uygulamaların ülkede ofis açması ve soruşturmalarda yetkililerle iş birliği yapması gibi Rus yasalarına uyması halinde aramalara erişimin yeniden sağlanacağını söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Telegram’daki aramalarda Pazartesi gününden bu yana kesintiler yaşanırken, WhatsApp’ta ise ses kesintileri ve metalik sesler ile karşılaşılıyor.

Meta’nın uygulaması şu anda Rusya’da aylık yaklaşık 96 milyon kullanıcıyla en popüler mesajlaşma uygulaması konumunda. İkinci sırada ise 89 milyonu aşan kullanıcıyla Telegram yer alıyor.

The Guardian’ın haberine göre şirketler kısıtlamalara yanıt verdi. Meta uygulamanın uçtan uca şifreleme ile korunduğunu ve iletişim güvenliğini tehlikeye atma baskılarına boyun eğmeyeceğini belirtti. Telegram ise zararlı içeriklerle günlük olarak mücadele ettiğini ve dolandırıcılık, şiddete teşvik veya sabotaja ilişkin milyonlarca gönderiyi kaldırdığını söyledi.

Moskova yönetimi son yıllarda “dijital egemenlik” olarak adlandırdığı şeyi başarmak için bir dizi önlem aldı. Yerel gerekliliklere uymayan web sitelerini ve platformları engellemenin yanı sıra, hükümet bazı bölgelerde mobil internet bağlantılarını kısıtladı. Bu eylemi drone saldırılarına karşı bir savunma olarak gerekçelendirdi. Ayrıca şebeke kesintileri sırasında bile erişilebilir olan “temel” web sitelerinin listelerini oluşturdu.

Son olarak “yerli WhatsApp alternatifi” olarak öne çıkarılan, Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından geliştirilen NEXT Mesajlaşma uygulamasıyla ilgili içeriğimize de göz atabilirsiniz.