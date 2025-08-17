iPhone 18 serisinin temel modeline veda: Yerini “katlanabilir iPhone” alacak

Apple, iPhone 18 serisinin temel üyesini rafa kaldırmayı planlıyor.

İddialara göre şirket, bu model yerine yeni katlanabilir iPhone cihazını öne çıkaracak.

Katlanabilir iPhone'un ise 1.800 ila 2.000 dolardan başlayan dudak uçuklatan fiyatlarla raflara geleceği öne sürülüyor.

Apple’ın önümüzdeki yıl akıllı telefon serisinde önemli değişiklikler yapması bekleniyor. ETNews internet sitesinin yayınladığı bilgilere göre şirket, iPhone 18 serisinin temel modelini ortadan kaldırarak yeni seçeneklere yer açmayı planlıyor.

Şirketin bu dikkat çekici kararı, şimdiye dek yılda dört büyük model çıkaran yayın stratejisinde bir değişikliğe işaret ediyor. İki yeni cihaza seride yer alan marka, farklı tüketici profillerine hitap eden birbirinden “eşsiz” seçenekler sunmaya hazırlanıyor.

Apple önümüzdeki yıl 5 yeni iPhone ile karşımıza çıkacak

Apple gelecek yıl giriş seviyesi modeli seriden kaldırmayı planlıyor. iPhone 18 serisi artık beş cihazdan oluşacak. Bu modeller arasında iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone seçeneği yer alacak.

Bunlardan önce şirket, orta segmentte yer alan ama daha gelişmiş özelliklere sahip olan iPhone 16e’nin doğrudan halefi olan iPhone 17e’yi piyasaya sürecek. Bir sonraki fiyat-performans odaklı seçenek olacak iPhone 18e ise 2027 yılının ilk yarısında duyurulacak.

iPhone 18 serisinden önce piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17e stratejik bir rol oynayacak. Üst düzey modellere yatırım yapmak istemeyenler için bir alternatif olarak konumlandırılan cihaz, modern özellikleri nispeten daha uygun bir fiyatla dengeleyecek. Fakat yeni serideki temel model eksikliğini telafi edip edemeyeceği belirsiz durumda.

Bu noktada Apple’ın ana planı, portföyünde fazla opsiyon bulunmasını ve bunun sonucunda daha az popüler olan bazı modellere olan ilginin azalmasını önlemeyi amaçlıyor.

Şirket, katlanabilir cihaz gibi farklı formatlarla ürün yelpazesini genişletirken, daha yüksek katma değerli versiyonlara odaklanmayı hedefliyor. Fakat uzmanlar bu modelin 1.800 ila 2.000 dolar arasında fahiş fiyatlarla piyasaya sürüleceğini ve ailenin en pahalı seçeneği olacağını öngörüyor.

Bu ürün grubu yeniden yapılanması, Apple’ın stratejisini her yıl geniş bir ürün yelpazesine dayanan Samsung gibi rakiplerinden farklılaştırmayı da amaçlıyor. Daha az seçenek ve daha segmentli cihazlarla şirket, sunduğu ürün yelpazesinin netliğini korumayı ve küresel satış çekiciliğini korumayı hedefliyor.

Son olarak bugün yayımlanan rapor, Samsung’un katlanabilir telefonları sayesinde Apple’ın pazar payına kesik attığı ortaya çıktı. Şirket önümüzdeki yıl katlanabilir iPhone’un lansmanı ile birlikte bu durumu değiştirmeyi ve kaybettiği pazar payını geri kazanmayı, hatta rakibinin satışlarını da kendi lehine çekmeyi amaçlıyor.