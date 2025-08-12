Dijital cüzdan uygulaması Popy Para, faaliyetlerini sonlandırdı

Popy Para, dijital cüzdan uygulamasını kapatma kararı aldı.

Uygulama, kullanıcılarına yaptığı açıklamada, faaliyetlerini sona erdireceğini ve tüm işlemlerin sonlanacağını belirtti.

Kullanıcıların bakiyelerini en kısa zamanda çekmeleri çağrısı yapıldı.

İnternet üzerinden çalışan bir online ödeme sistem olan Papara ile aynı mantıkta çalışan bir dijital cüzdan uygulaması olan Popy Para, mobil uygulamaları üzerinden kullanıcılarına gönderdiği bir bildirim ile tüm faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.

Ülkemizde birkaç yıldır hizmet veren firma, resmi internet sitesindeki “Hakkımızda” bölümünde, kendisini “değişen teknoloji dünyasında bireysel ve kurumsal olarak birçok kullanıcıya hizmet veren bir finansal teknoloji çözüm firması” olarak tanıtıyordu.

Popy Para kullananlara çağrı: “Bakiyenizi çekin”

Popy Para platformu, tıpkı Papara gibi Spotify, Netflix, YouTube vb. uygulamalarda yapılan harcamaların bir kısmını kullanıcıya geri ödediği “Cashback” özelliği ile öne çıkıyordu. Bir X kullanıcısının yaptığı paylaşıma göre, şirket halihazırda cüzdanında belirli bir miktar para bulunan üyelerine ise şu öneriyi paylaştı:

“Sevgili üyelerimiz, 12.08.2025 tarihi ile Popypara uygulamamız faaliyetlerini sonlandırmış bulunmaktadır. Cüzdan bakiyeniz mevcut ise en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Çağrı merkezimiz hizmet dışıdır, işlemleriniz için destek@popypara.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.”

Birkaç gün önce bakım çalışmasına girmişti

Geçtiğimiz günlerde, Popy Para platformunun internet sitesi üzerinden yapılan duyuruyla bakım çalışmasına girdiği açıklanmıştı:

“Popy Para cüzdan hizmetinde bugün itibariyle kapsamlı bir bakım çalışması başlamıştır. Bu süre boyunca yeni bakiye yüklememenizi ve mevcut bakiyenizi en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Bakım çalışmasının bitmesinin ardından uygulamanın yeniden faaliyete geçmesi bekleniyordu. Ancak platform, 12 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla artık hizmet vermeyeceğini açıkladı. Faaliyetlerini sonlandırmalarının nedeniyle ilgili olarak ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Popy Para; hesap açılışı, para yatırma ve çekme gibi işlemler için kullanıcılardan hiçbir ücret talep etmezken, “Hesaba Para Gönderme” özelliğini yüzde 1 komisyon karşılığında sunuyordu.

Cashback özelliği kapsamında ise kullanıcılara HBO Max, Gain, Tabii, Netflix, Apple App Store, Google Play Store ve Amazon Prime gibi uluslararası ve yerli dijital platformlara abone olan üyelere, ödedikleri ücretin yarısını iade etmeyi vadediyordu.