Sam Altman, Elon Musk’ın Neuralink projesine rakip girişim kuruyor: Merge Labs

Sam Altman, Elon Musk’ın Neuralink’ine rakip bir girişim olan Merge Labs’i kuruyor.

Projeye OpenAI'ın girişim ekibinin destek vereceği iddia ediliyor.

Merge Labs, beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirmeyi ve bu alanda yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

Teknoloji dünyasının iki dev ismi, Tesla CEO’su Elon Musk ve OpenAI CEO’su Sam Altman arasındaki rekabet yeni bir boyuta taşınıyor. İki lider arasındaki gerilim son olarak, Musk’ın sosyal medya hesabı X’te, Altman’ı “yalancı” diye nitelemesiyle tırmanmıştı.

Şimdi ise Sam Altman, Elon Musk’ın geçen yıl dünyada ilk kez insan beynine çip yerleştiren Neuralink projesine doğrudan rakip olacak bir girişim kurarak rekabeti farklı bir alana taşıyor. OpenAI CEO’su, insan beyni ile bilgisayar arasında arayüz oluşturmayı amaçlayan yeni bir girişimin kurucu ortağı oluyor. Şirketin, teknoloji ve insanlık arasındaki çizgileri yeniden tanımlayabileceği ifade ediliyor.

Altman’ın girişimi ‘Merge Labs’ ile beyinler bilgisayara bağlanacak

Financial Times’ın isimsiz kaynaklarına göre, Sam Altman’ın yeni girişimi “Merge Labs” olarak adlandırılıyor ve OpenAI’ın girişim ekibinden büyük miktarda sermaye alması bekleniyor. Girişimin değerinin 850 milyon dolar civarında olması öngörülüyor. Konuya yakın bir kaynağın TechCrunch’a verdiği bilgiye göre, görüşmeler henüz erken aşamada ve OpenAI’ın katılımı henüz kesinleşmediği için şartlar değişebilir.

Merge Labs, aynı zamanda Altman’ın dijital kimlik projesi olan ve “herkesin insanlığını doğrulamasına olanak tanıyan” Tools for Humanity’nin (eski adıyla World) yöneticisi Alex Blania ile de çalışıyor. Merge Labs, beyne yerleştirilmek üzere tasarlanmış bilgisayar arayüzü çiplerini geliştiren Elon Musk’ın Neuralink’iyle doğrudan rekabet edecek.

Elon Musk’ın Neuralink’i hızla ilerliyor

Elon Musk, Neuralink’i 2016 yılında kurmuştu. Şirket o günden bu yana önemli ilerlemeler kaydetti ve şu anda ciddi felç geçiren kişilerle klinik deneyler yapıyor. Projenin amacı ise, çipin takıldığı kişilerin düşünceleriyle cihazları kontrol etmelerini sağlamak.

Hatırlatmak gerekirse Neuralink, geçtiğimiz Haziran ayında 9 milyar dolarlık değerlemeyle 600 milyon dolarlık bir Seri E yatırımı almıştı.

Neuralink ve Sam Altman’ın yeni girişimi Merge Labs, insanların teknolojiyle etkileşimini kökten değiştirebilir. Hatta bazı uzmanlara göre, bu gibi teknolojiler insanlığı “tekillik” olarak bilinen bir döneme taşıyabilir. Altman, 2017 yılında yayınladığı bir blog yazısında ilgili konuya değinmiş ve “Tekillik zaten başlamış olsa da, çok daha tuhaf bir hal alacak. Kendi soyundan gelenleri tasarlayan ilk tür biz olacağız” demişti.

Merge Labs’in ne zaman resmen duyurulacağı ise belirsizliğini koruyor.

Altman’dan Musk’a ‘manipülasyon’ suçlaması

Öte yandan iki lider arasındaki gerilim, Elon Musk’ın 2018 yılında OpenAI’dan ayrılmasından sonra iyice artmış vaziyette. İkilinin son olarak X’te, Altman’ın Musk’ı X algoritmasını manipüle etmekle suçlamasıyla başlayan bir tartışma yaşaması, ilişkilerinin geldiği noktayı gösteriyor.

Tartışma, Elon Musk’ın Apple’ın App Store mağazasında ChatGPT’yi kayırdığını ve xAI’ın ürünlerini geri plana attığını iddia etmesiyle başladı. Altman, eski iş arkadaşının paylaşımını alıntılayarak, X’in algoritmasını kendi lehine manipüle ettiğini öne sürdü. Elon Musk ise verdiği yanıtta, Altman’a şu sözlerle tepki gösterdi: