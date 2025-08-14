BtcTürk hacklendi mi? 48 milyon dolar çalındı iddiası sonrası şirketten açıklama geldi

BtcTürk, sıcak cüzdanlarında olağandışı hareketler tespit edilmesi üzerine kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu.

Ortaya atılan iddialara göre, borsanın sıcak cüzdanlarından 48 milyon dolarlık kripto varlık çalındı.

BtcTürk, varlıklarının büyük çoğunluğunun soğuk cüzdanlarda olduğunu belirtti.

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTürk’ün sabah saatlerinde bir siber saldırıya maruz kaldığı iddia edildi. Saldırganların, borsanın sıcak cüzdanlarından önemli miktarda kripto varlık çaldığı ve farklı platformlarda aklamaya başladığı öne sürüldü.

Şubat ayında Dubai merkezli kripto para borsası Bybit hacklenmişti ve 1,5 milyar dolarlık Ethereum hırsızlığı yaşanmıştı. Benzer bir durum yerli kripto platformu BtcTürk’ün başına geldi. Şirket ise yatırımcıları bir nebze olsun rahatlatan bir mesaj yayınlayarak, “kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve güçlü mali yapısıyla durumdan etkilenmeyeceğini” duyurdu.

Sıcak cüzdanlardaki olağandışı hareketler, işlemleri durdurdu

Kendisini “kripto para haber analisti” olarak tanıtan Kerim Kalender’in ortaya atmış olduğu iddiaya göre, BtcTürk borsasından farklı varlıklar halinde toplamda 48 milyon dolarlık bir varlığın dışarı çıkarıldığı ve takas işlemlerinin yapıldığı belirtiliyor:

“48 milyon dolar değerinde dijital varlık, BtcTürk üzerinden hareket ettirildi. Yaklaşık 30 dakika önce $ETH, $AVAX, $ARB, $BASE, $OP, $MANTLE ve $MATIC ağlarında birden fazla uyarı tespit edildi. Fonların çoğu iki adrese taşındı. Saldırgan transferleri tamamladı ve varlıkları takas etmeye başladı. BtcTürk’te. Para çekme ve yatırma işlemleri şu anda askıya alınmış durumda.”

48 milyon dolar değerinde dijital varlık, BtcTürk üzerinden hareket ettirildi. Yaklaşık 30 dakika önce $ETH, $AVAX, $ARB, $BASE, $OP, $MANTLE ve $MATIC ağlarında birden fazla uyarı tespit edildi. Fonların çoğu iki adrese taşındı. Saldırgan transferleri tamamladı ve varlıkları… — Kerim Kalender (@kerimcalender) August 14, 2025

BtcTürk siber saldırı haberleriyle ilgili X’ten yaptığı duyuruda direkt olarak “borsanın hacklendiği” iddiasını doğrulamasa da sıcak cüzdanlarda olağandışı hareketler tespit edildiğini ifade etti. Bu durum üzerine, tedbir amacıyla kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu aktaran firma, öte yandan kullanıcılarının varlıklarının güvende olduğunu belirterek şöyle dedi:

"14 Ağustos 2025 tarihinde yapılan kontrollerde sıcak cüzdanlarımızda olağan dışı hareketler tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Çalışmalar tamamlandığında yeniden açılacaktır. Varlıkların büyük çoğunluğu güvenli soğuk cüzdanlarımızda tutulmaktadır. BtcTürk'ün güçlü mali yapısı sayesinde kullanıcı varlıkları bu durumdan etkilenmeyecektir."

Alım satım işlemleri devam ediyor

Alım satım işlemleri ile Türk Lirası yatırma ve çekme işlemlerinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken şirket, yaşanan olayla ilgili detaylı araştırmaların devam ettiğini ve resmi makamların bilgilendirildiğini ve gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını da kullanıcılarına duyurdu.