Yargıtay’dan sahte sosyal medya hesabı açanlara karşı emsal karar: 2 yıl 1 ay hapis cezası

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, aralarında husumet bulunan bir kişinin isim ve fotoğraflarını kullanarak sahte Facebook hesabı oluşturan sanığa emsal karar verdi.

Bu hesaptan müstehcen içerikler ve mağdurun telefon numarasını ifşa eden sanık 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Yargıtay'ın bu kararı, sosyal medyada başkasının kimliğiyle hesap oluşturan kişilere karşı caydırıcı bir hukuki önlem niteliğine sahip.

Facebook, Instagram ve X (eski adıyla Twitter) gibi sosyal medya platformlarında sahte hesapların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Platformlar her ne kadar bu hesapları tespit edip engellemeye çalışsa da maalesef bu her zaman yeterli olmuyor. Fakat Ankara’da açılan bir dava ve Yargıtay’ın verdiği emsal karar ile birlikte bu durum değişecek gibi görünüyor.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Ankara’da aralarında husumet bulunan bir şahıs adına Facebook’ta sahte hesap açan kişiyi tespit etti. Söz konusu vatandaşın bu hesap üzerinden nişan fotoğrafları, müstehcen içerikler ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı görüldü.

Ankara’da sahte Facebook profili oluşturan kişiye hapis cezası verildi

Independent Türkçe tarafından aktarılan bilgilere göre Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başka bir vatandaşın isim ve fotoğraflarını kullanarak Facebook’ta profil oluşturup müstehcen/hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişiyi affetmedi.

“Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçuyla yargılanan vatandaşa 2 yıl 1 ay hapis cezası kararlaştırıldı. Söz konusu olay başkent Ankara’da yaşandı.

Sanık, aralarında husumet bulunan bir kişinin isim/fotoğraflarını kullanarak hesap oluşturmanın yanı sıra ayrıca mağdurun telefon numarasını da herkese açık olarak ifşa etti.

Mağdur, kendisi adına sahte hesap oluşturan kişiyi mahkemeye verdi. İlk duruşma Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi‘nde görüldü. Burada sanığın söz konusu suçları işlediğine dair kesin deliller bulunmadığı ifade edildi ve beraat kararı çıktı.

Fakat mağdurun başvurusuyla beraber dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi‘ne taşındı. İstinafta sanığın beraat kararı kaldırıldı ve 2 yıl 1 ay hapis cezası onandı.

Sanığın temyiz isteğiyle Yargıtay’a başvurması ile birlikte Yargıtay 12. Ceza Dairesi dosyayı detaylı bir şekilde inceledi. Yargıtay istinaf tarafından verilen kararı yerinde bularak cezayı onadı.

Sanığın delillere dayanarak söz konusu suçları işlediğinin sabit olduğu beyan edildi. Son olarak sanığın temyiz itirazları da geri çevrildi.

