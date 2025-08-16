Donald Trump yönetimi Intel’e ortak olabilir

Trump yönetimi, Intel'in bir kısmını satın alarak şirkete büyük bir yatırım yapma fikrini değerlendiriyor.

ABD hükümeti bu sayede ABD'nin yerli çip üretimini artırmayı ve Ohio'daki çip fabrikasını tamamlamayı amaçlıyor.

Ortaya çıkan bu yatırım söylentileri, Intel'in hisselerini kısa sürede artırmaya yardımcı oldu.

Beyaz Saray ile Intel arasındaki ilişki yeniden güçlendi. ABD Başkanı Donald Trump ve Intel’in CEO’su Lip-Bu Tan arasında yaşanan kamuoyu krizinin ardından, ABD hükümeti şimdi de dünyanın en büyük çip üreticilerinden birinde hissedar olma olasılığını görüşüyor.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Intel, miktarı açıklanmayan potansiyel yatırımı, Ohio’daki üretim merkezi projesinin gelişimini hızlandırmak için kullanacak. Bu projede bir süredir gecikmeler yaşanıyor. Finans piyasası bu haberi iyimserlikle karşıladı ve Intel hisseleri yükselişe geçti.

Intel’de hisse satın alma olasılığı, Trump’ın Truth Social platformundaki profili aracılığıyla Lip-Bu Tan’ın derhal istifasını talep etmesinden bir hafta sonra geldi . Başkan, yöneticiyi Çinli teknoloji şirketleriyle iddia edilen bağlantıları nedeniyle “çıkar çatışması” yaşamakla suçlamıştı.

Tan ise uzlaşmacı bir tavır takınarak, Intel’in internet sitesinde yayınlanan bir mektupta ABD’ye bağlılığını ilan ettikten sonra, 11 Ağustos Pazartesi günü Beyaz Saray’da Trump ile görüştü. Görüşmenin ardından Trump, tavrını adeta 180 derece değiştirerek Lip-Bu Tan’ı övdü.

ABD hükümetinden Intel’e büyük yatırım hazırlığı

Ortaya çıkan son raporlara göre devlet yatırımı fikri Trump ve Tan arasındaki bu görüşmelerden doğdu. Bu noktada asıl amaç, Intel’in Ohio’daki halihazırda gecikmiş üretim kompleksinin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak olacak. Bu projeyi şirket, dünyanın en büyüğü haline getirmeyi şimdiden taahhüt etti.

Beyaz Saray konuyla ilgili iletişime geçtiğinde, her şeyi spekülasyon olarak nitelendirerek, resmi bir duyuru yapılana kadar “varsayımsal anlaşmaların” görüşülmemesi gerektiğini belirtti. Intel, müzakereler hakkında doğrudan yorum yapmayı reddetti. Şirket yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın ABD teknoloji ve üretim liderliğini güçlendirme çabalarını destekleme” taahhüdünü yineledi.

Sektöre doğrudan devlet müdahalesi ise Trump yönetimi altında yeni bir durum değil. Yönetim, yakın zamanda Nvidia ve AMD’nin Çin’e yapay zeka çipleri satışından elde ettiği gelirin yüzde 15’ini almayı planladıklarını duyurdu.

Potansiyel devlet yatırımı haberi finans piyasalarında anında olumlu bir etki yarattı. Intel hisseleri Perşembe günü yüzde 8,9’a varan oranda değer kazanarak günü yüzde 7,4 artışla 23,86 dolardan kapattı. Bu kazançlar, şirketin piyasa değerini 104 milyar doların üzerine çıkardı.

Bloomberg’e göre Intel, pazar payını ve teknolojik üstünlüğünü kaybederek finansal zorluklar yaşıyor. Şirket, maliyet azaltma planının bir parçası olarak işten çıkarmalar yapıyor.