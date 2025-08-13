Yeni Togg modeli T10F’in çıkış tarihi ve teknik özellikleri belli oldu

Togg'un yeni modeli T10F, Eylül ayında ön siparişe açılacak ve teslimatlar başlayacak.

Araç, 600 kilometrenin üzerinde menzil değeriyle kullanıcılara sunulacak.

Togg T10F, "Fastback" gövde yapısına sahip.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) tarafından Gemlik’teki fabrikada üretilen ikinci elektrikli otomobil modeli T10F, Ocak 2024 tarihinde ABD’de yapılan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) etkinliğinde tanıtılmıştı. “Fastback” gövde yapısıyla karşımıza çıkarılan Togg T10F modelinin çıkış tarihi resmi olarak duyuruldu.

Togg ve dijital platformu Trumore’un resmi destek sayfası ToggCare, X hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile T10F’in Eylül ayı başında Türkiye’deki tüm Togg deneyim merkezlerinde, otomobili kanlı canlı görmek isteyen kullanıcıların incelemesi için sergilenmeye başlayacağını ifade etti.

Togg T10F, Eylül ayında teslim edilmeye başlayacak

Togg’un T10F modelinin yol testleri sırasında çekilen birkaç saniyelik videosunu paylaştığı gönderiye bir kullanıcı “Satışa çıkmanızı bekliyoruz” diye yorum yaptı. ToggCare’in X hesabı, kullanıcıya kısa bir cevap vererek, T10F’in ön sipariş ve teslim tarihlerini duyurdu:

“Merhaba, Eylül ayı başında T10F’ler tüm Türkiye’deki Togg deneyim merkezlerinde kullanıcılarımızın incelemesi için sergilenmeye başlayacak. Eylül ayı içerisinde ilk T10F ön siparişleri toplanacak olup ilk teslimatları yine eylül ayında başlayacaktır.”

T10F’in teknik özellikleri kesinleşti

Togg’un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Arkadaş İtiş (RWD) ve 4 Tekerden Çekiş (AWD) olmak üzere 2 farklı motor seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak olan Togg T10F, en üst paketinde 435 beygir gücüne sahip olacak ve 4,4 saniyede 100 km/s hıza ulaşabilecek.

180kW DC Şarj Soketi ile 28 dakikada yüzde 20’dan yüzde 80’e ulaşabilen bir şarj dolum hızı vaat eden elektrikli otomobil, 0,23’lere kadar sürtünme katsayısı sayesinde 600 kilometrenin üzerinde bir menzil sağlayabilecek.

Aracın iç mekanına yerleştirilen 12,3 inç büyüklüğünde gösterge paneline 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı eşlik edecek. Buna ek olarak, araç içi sosyal kamera, hızlı mobil internet, Wi-Fi erişim noktası ve Snapdragon işlemcili dijital kokpit teknolojisi de T10F’in öne çıkan imkanları arasında yerini alacak.

‘V2L’ (Araçtan Yüke) teknolojisi sayesinde harici güç kaynağı olarak da hizmet vereceği aktarılan T10F, gerektiği durumlarda diğer elektronik cihazların bataryasını da şarj edebilecek.

Fiyatı henüz açıklanmadı

Togg T10F modelinin Arkadan İtiş (RWD) ve 4 Tekerden Çekiş (AWD) modellerinin fiyatları ise henüz açıklanmadı. SUV olarak tasarlanan T10X’in fiyat listesi ise Togg tarafından şu şekilde listeleniyor: