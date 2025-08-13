İngiltere kuraklıkla mücadele için eski fotoğraf ve e-postalarınızı silmenizi öneriyor

İngiltere'de kuraklık ilanının ardından hükümet vatandaşlarına yalnızca musluklarını kapatmalarını değil, başka ilginç çözümler de önerdi.

Ulusal Kuraklık Grubu veri merkezlerinin soğutma suyu miktarını azaltmak için eski fotoğraf ve e-postaların silinmesini tavsiye etti.

Birleşik Krallık, 1976’dan bu yana en kurak altı aylık dönemiyle karşı karşıya. Ülkenin beş bölgesi resmen kuraklık içinde ve altı bölge daha kuraklığa doğru gidiyor. Son aylardaki yoğun yağışlara rağmen, barajlardaki su seviyeleri düşmeye devam ediyor.

Bu nedenle İngiltere hükümeti durumu “ulusal acil durum” ilan etti ve vatandaşların su kaynaklarını verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tavsiyelerde bulundu. Bu öneriler arasında eski e-posta ve fotoğraflarınızı silmek gibi ilk bakışta ilginç gelen bazı maddeler de yer alıyor.

İngiltere su kriziyle mücadelede neler öneriyor?

İngiltere’nin kuraklıkla mücadele konusunda önerileri şunlar:

Bitkileri sulamak için yağmur suyunu toplayacak kaplar kurun.

Arızalı tesisatları onarın, çünkü sızıntılar günde 400 litreye kadar su israfına yol açabilir.

Çimlerinize su israf etmeyi bırakın; çimler insan desteği olmadan da başa çıkabilir.

Duş sürenizi kısaltın ve dişlerinizi fırçalarken suyu kapatın.

Veri merkezlerinin soğutulması için su tüketimini azaltmak amacıyla eski e-postaları ve fotoğrafları silin.

Bazı noktaların sağlamlığına rağmen, son tavsiye internet kullanıcılarından eleştiri aldı. Kullanıcılar, eski dosyaları silmek su tüketimini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini; sonuçta veri merkezlerinin soğutulmasının ana maliyetleri işlemcilerdeki hesaplamalarla ilgili olduğunu savundu. Ayrıca silme işlemi yeni bilgi işlem operasyonlarına yol açacağı için olumsuz bir etkiye sahip olacak.

Çevre Ajansı Su Direktörü ve NDG Başkanı Helen Wakeham şunları söyledi: