Google’ın resmi YouTube Hindistan hesabı hacklendi

Google’ın resmi YouTube Hindistan hesabı, bilinmeyen bir grup tarafından hacklendi.

Hesaba sızan kişiler, platformda izinsiz paylaşımlar yaptı.

Şu ana kadar herhangi bir ciddi veri sızıntısı bildirilmedi.

Genç yaşlı demeden, neredeyse 7’den 70’e herkesin akıllı telefon kullandığı ve en az bir sosyal medya platformunda hesabının olduğu günümüz dijital dünyasında siber güvenlik, kişisel bilgilerimizi koruduğunu iddia eden sayısız araca rağmen bitmeyen bir mücadele olarak karşımıza çıkıyor.

Ne kadar dikkatli olursak olalım, siber saldırganlar her zaman bir açık bulabiliyor ve bu durumun son kurbanı da, Alphabet bünyesinde faaliyet gösteren ABD merkezli teknoloji devi Google oldu. Android Authority sitesinin haberine göre, Google Hindistan’ın resmi YouTube kanalı, kötü niyetli aktörlerin hedefi haline geldi.

‘Google Hindistan’ kanalı kripto vurgunu için ele geçirildi

YouTube kanallarının ele geçirilmesi, dolandırıcıların yıllardır başvurduğu popüler bir taktik. Yöntem ise çok basit: Yüksek takipçili bir kanalın kontrolünü ele geçir, canlı yayınla insanlara inanılmaz kripto para vaatlerinde bulun ve izleyicilerin bir kısmının tuzağa düşmesini bekle.

Google Hindistan’ın ana YouTube hesabı, kısa bir süre önce kanalın ele geçirilmesiyle birlikte çevrim dışı oldu ve erişilemez hale geldi. Mesajlaşma uygulaması Telegram’da “Rishi” kullanıcısı tarafından fark edilen ekran görüntülerine göre, kanalın gizlenmeden hemen önce kripto para ticaretiyle ilgili içerik yayınladığı bilgisi paylaşıldı.

Şu an itibarıyla Google India kanalına girmeye çalışan kullanıcıları, “Bu sayfa kullanılamıyor. Başka bir şey aramayı deneyin” uyarısı karşılıyor. Öte yandan saldırının zamanlaması, Google için özellikle kötü oldu. Zira kanal, şirketin bölgedeki blog ve haber gönderilerine yerleştirilmiş videoları barındırdığı için, söz konusu sayfalar artık bozuk bağlantılarla dolup taşıyor.

Ruhi Çenet’in de YouTube kanalı hacklenmişti

YouTube kanallarına yönelik saldırılardan, ağırlıklı olarak bağımsız içerik üreticilerinin etkilendiğine şahit oluyoruz. Örneğin YouTube’da yaklaşık olarak 15 milyon aboneye hitap eden ve her videosu milyonlarca kez izlenen Türk YouTuber Ruhi Çenet’in kanalı geçtiğimiz aylarda defalarca kez hacklenmişti ve kullanıcılar QR kodlar ile hediye vaat edilmişti.

Ruhi Çenet resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamayla, “Kanalımız hacklendi. Bu sahte yayınlara inanmayın” diyerek takipçilerini bilgilendirmişti.

Ayrıca Çenet, X profilinde paylaştığı bir duyuruda, kanalının hacklendiği süre zarfı boyunca videolarının reklam gösterimi durduğundan dolayı günlük 50 bin TL maddi zarara uğradığını belirtmişti:

“YouTube kanalımızın hacklendiği 10 Nisan’dan bugüne kadarki maddi kaybımız videolarımızın reklam gösterimi durduğu için en az 1 milyon TL (günlük 50.000 TL) ve şu an videolarımızın izlenmeleri algoritma nedeniyle çakılmış durumda.”

