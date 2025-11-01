Katlanabilir iPhone Fold için üretim öncesi hazırlıklar başladı

Reklam

Güvenilir kaynaklar, Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Fold için temel bileşenleri stoklamaya başladığına işaret ediyor.

Bu bileşenler arasında Samsung imzalı esnek OLED paneller ve tekrar tekrar katlanmaya dayanıklı, karmaşık titanyum/alüminyum alaşımlı menteşeler ve kasalar bulunuyor.

Merakla beklenen cihazın 2026 yılının Eylül ayında resmi olarak duyurulacağı öne sürülüyor.

Teknoloji devi Apple’ın tedarikçileriyle güçlü bağları olan güvenilir bir Çinli analistten önemli raporlar geldi. Söylentilere göre şirket, ilk katlanabilir akıllı telefonu için kritik parçaları stoklamaya başladı. Dolayısıyla bunun 2026’daki lansman için zemin hazırladığını tahmin ediliyor.

Tedarik zinciriyle ilgili güvenilir sızıntılarıyla tanınan bir Weibo kullanıcısı olan Fixed Focus Digital, Apple’ın merakla beklenen iPhone Fold için temel bileşenlerin stoklarını sessizce oluşturduğunu gözler önüne seriyor.

Apple, iPhone Fold için ön üretim aşamasına geçti

Apple ilk katlanabilir telefon modelinde, Samsung’dan gelecek esnek OLED paneller, sağlam titanyum kasa ve tekrarlanan bükülmelere dayanıklı, karmaşık çok malzemeli menteşeler gibi son teknolojilere odaklanıyor.

Şirketin bu hamlesi, Apple’ın darboğazları önlemek için üreticilerin üretimi artırdığı ön üretim moduna geçtiğinin sinyalini veriyor. Bu ileri teknoloji bileşenlerin çoğu, kusursuz bir sonuç için uzun üretim süreleri gerektiriyor. Dolayısıyla bu da şirketin söz konusu hareketini anlamlandırmamıza yardımcı oluyor.

Tüm bu önemli gelişmeler, Apple’ın ön üretim aşamasına start verdiğini, yakında ise tam üretimin başlayabileceğini bizlere gösteriyor. İlerleyen haftalarda bu bağlamda ürünle alakalı daha fazla detaya ulaşacağımızı tahmin ediyoruz.

Katlanabilir iPhone’dan neler bekleniyor?

Katlanabilir tasarımı ile öne çıkacak iPhone Fold, tasarım açısından Samsung’un geliştirdiği Galaxy Z Fold serisinden ilham alacak. Fakat ABD’li şirket, Galaxy Z Flip’in kapaklı tasarımı yerine kitap tarzı bir açılma mekanizması tercih edecek.

Kapatıldığında kompakt olan cihaz, daha önce gördüğümüz iPhone mini modellerine benzer 5,5 inçlik bir harici ekrana sahip ve günlük kullanım için mükemmel bir seçenek olarak raflarda boy gösterecek.

Cihaz, neredeyse cepte taşınan bir iPad mini gibi, geniş 7,8 inçlik dahili ekranla karşımıza çıkacak. Katlanabilir ekran, minimum kırışıklık ve potansiyel olarak “tam ekran” efekti için ekran altı bir selfie kamerası vaat edecek.

Dış kısımda klasik bir delikli ön kamera bulunacak. Biyometrik özellikler Face ID’yi güç düğmesine entegre Touch ID lehine terk edecek. Arkada çift kamera kurulumu yer alacak. Model, olağanüstü dayanıklılık için titanyum ve alüminyumu birleştiren hibrit bir yapıya sahip olacak.

Son olarak Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 18 Pro serisinin dikkat çekici yeni renk seçenekleri ortaya çıktı. Geleneksel siyah rengi rafa kaldırmayı planlayan şirket, artık daha canlı ve modern renklerle karşımıza çıkacak.