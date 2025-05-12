Webmasto Hafta Özeti (5-11 Mayıs 2025)

Teknoloji dünyasında yine oldukça renkli ve heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Hafta boyunca oyun dünyasından akıllı telefonlara, sosyal medyadan ifade özgürlüğüne, sanal gerçeklikten dijital streaming platformlarına kadar birçok alanda heyecan dolu olaylara tanık olduk.

İşte 5-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (5-11 Mayıs 2025)

5-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GTA 6’nın ikinci fragman videosu yayınlandı

Yakın zamanda Rockstar Games ekibinin büyük bir heyecanla beklenen GTA 6’yı 26 Mayıs 2026’ya ertelediğine şahit olduk. Yani konsol oyuncularının yeni Grand Theft Auto oyununu oynayabilmesine yaklaşık bir yıl kaldı.

Fakat hayranlarını henüz biraz zaman alacak olan lansman gününe kadar eli boş bırakmamak adına Rockstar Games, hiç beklenmedik bir anda GTA 6’nın ikinci fragman videosu ile karşımıza çıktı.

Son olarak Rockstar Games, GTA 6’nın ikinci fragman videosunun PlayStation 5 ile kaydedildiğini doğruladı. Görüntülerin yarısının ara sahneler, yarısının ise orijinal oynanıştan alındığı belirtildi.

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) görevden alınan başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabına Türkiye’den erişim engeli kararı uygulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu tarafından 24 Nisan tarihinde X hesabında paylaşılan gönderinin “suç işlemeye alenen tahrik” barındırdığını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu’na ait X hesabının tedbir amacıyla kapandığı dile getirildi. İmamoğlu’nun söz konusu sosyal medya paylaşımı ise şu şekildeydi:

“Aziz milletim; Ya adalet, ya sefalet… Artık önümüzde başka seçenek yok. Türk yargı tarihinin en büyük rezaletini yaşatanlar haklarında suç duyurusunda bulundum ve bulunmaya devam edeceğim. Bir avuç muhterisin ülkemize ödettiği bedelin, yedikleri kul hakkının tarifi yok. Bu bedeli; emekli, işçi, dar gelirli, işsiz, öğrencilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte ödüyoruz. Milletimize tam bir sefalet yaşatan bu bir avuç muhterise soruyorum; Usulsüz yargılama ve operasyonlar, tutuklamalar, ben dâhil birçok insanının pislik içindeki nezarette günlerce bekletildiği gözaltı süreçleri, kayyumlar vs. ile siz neye hizmet ediyorsunuz? Yalancı şahitler ve tanıklar üretmeyi, itirafçı ve iftiracı oluşturmayı, masumları tutuklamayı ya da tutuklamakla korkutmayı, ‘Hapisten çıkamazsınız’ diyerek tehdit etmeyi yüce Türk yargısına nasıl yakıştırıyorsunuz? Şimdi de avukatları gözaltına almanın, korkutmanın ve insanların görevlerini yapmalarını engelleme çabasındasınız. Yeter artık! Kimsiniz siz, kime ve neye hizmet ediyorsunuz? Kimden öğrendiniz bu usulleri? İnsanların namusuna ve haysiyetine saldırmaktan hicap duymuyor musunuz? Milletime sesleniyorum: Bu bir avuç muhteris, hem millete hem de devlete büyük zarar veriyorlar. Şikayetçi olun, susmayın ve sesinizi yükseltin.”

X’ten açıklama geldi: “Karara itiraz ediyoruz”

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimi’nin mahkeme kararına itiraz eden X, bu karara katılmadığını ve buna resmi olarak da itirazda bulunacaklarını bildirdi.

X’ten gelen açıklamaya göre platform, erişim engeli kararına katılmasa da bunu uygulamak zorunda kaldı. Aksi halde platformun tamamına erişim engeli getirileceği ifade edildi. Bu sebeple sosyal ağ, Ekrem İmamoğlu’nun hesabına Türkiye’den erişim engeli uygulamak zorunda kaldığını paylaştı.

“Şu anda tutuklu olan İstanbul Belediye Başkanı’nın X hesabına Türkiye’den erişim engellenmesi kararı X’e bildirildi. Türkiye’nin hesapla ilgili kararını uygulamakla birlikte, bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz. Tam şeffaflık ruhuyla, mahkeme kararını ve karara karşı mahkemeye sunduğumuz itirazımızı aşağıda paylaşıyoruz. Mahkeme kararı X’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bildirildi. Bu erişim engelleme kararları X’in içerikleri Türkiye’de engellemesini gerektirmektedir ve içerikler dünyanın geri kalanında erişilebilir durumdadır. Bu kararlara uyulmaması, Türkiye’deki tüm platformun kısıtlanması da dahil olmak üzere ciddi yaptırımlara yol açmaktadır. X, mahkeme kararına uymakla birlikte mahkeme kararına itiraz etmektedir çünkü platformun Türkiye’de erişilebilir tutulmasının ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi desteklemek açısından, özellikle doğal afetler ve diğer acil durumlar sonrası, hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Adil yargılama ruhuyla, tüm erişim engelleme kararlarını yerel yasaları dikkate alarak inceliyoruz. Bu mahkeme kararları ifade özgürlüğü, adil yargılama ilkelerine veya diğer yerel yasalara uygun olmadığında, X mahkemeler nezdinde kullanıcıları korumaya yönelik hükümet talepleri de dahil olmak üzere erişim engelleme kararlarına itiraz etmekte ve etmeye de devam edecektir.”

Skype uygulaması kapatıldı

Skype’ın kapatılması Şubat ayında onaylanmıştı. Skype uygulaması Microsoft tarafından bu hafta resmen kapatıldı. Platformun yirmi iki yıllık faaliyeti artık sona erdi. Görüntülü ve sesli görüşmelerle iletişimde devrim yaratan uygulama, şirketin çalışmalarını Microsoft Teams’e odaklayabilmesi için sonlandırıldı.

Geçişi kolaylaştırmak için Skype kullanıcıları, mevcut kimlik bilgilerini kullanarak desteklenen herhangi bir cihazdan Microsoft Teams’e ücretsiz olarak erişebilecek. Bu geçiş süreci, sohbet geçmişlerinin ve kişi listelerinin otomatik olarak taşınmasını sağlayarak kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sunuyor.

Starbase “şehir” statüsü kazandı

Starbase artık resmen şehir statüsü kazandı. Kentin konumu, uzay üssü tesislerinde yaşayan ve çalışan SpaceX çalışanlarının oylamasıyla karara bağlandığı bildirildi. Engadget’ın haberine göre yeni şehrin belediye başkanına oybirliğiyle seçilen kişi SpaceX Test ve Fırlatma Başkan Yardımcısı Bobby Peden oldu.

Starbase, 2014 yılında kuruldu ve beş yıl sonra tam zamanlı faaliyetlerine başladı. Fırlatma rampaları, fabrikalar ve yerleşim alanlarıyla birlikte saha yaklaşık 40-50 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Resmi belgelere göre şehrin nüfusu 500 civarındadır.

Galaxy S25 Edge çıkış tarihi resmen açıklandı

Samsung, ultra ince tasarımı ile öne çıkmaya hazırlanan Galaxy S25 Edge cihazını 13 Mayıs tarihinde duyurmayı planlıyor. iPhone 17 Air ile doğrudan rekabet edecek model, Türkiye pazarında da raflarda boy gösterecek.

Şirket, Galaxy S25 Edge’in 200 MP ana kamerayla piyasaya sürüleceğini duyurdu. 5,8 mm kalınlık ve 163 gram ağırlığa sahip olacak. Telefon daha gelişmiş bir dayanıklılık için Corning Gorilla Glass Ceramic 2 desteğiyle gelecek.

Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısı 58,5 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkemizde internet kullanan kişi sayısının 77,3 milyon olduğunu söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının son bir yılda yüzde 1,7 artarak 58,5 milyona ulaştığını ifade etti.

Türkiye’de en çok kullanıcısı olan platform Instagram oldu. Meta’nın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu 58,4 milyon Türk kullanıcıyı bir araya getiriyor:

“Instagram’ın ardından 57,5 milyon kişi ile YouTube, 40,2 milyon kişi ile TikTok geliyor. Facebook’un kullanıcı sayısı 34,8 milyon kişiyken X platformunu 19,7 milyon kişi kullanıyor. 2024 yılına göre ise Instagram’ın kullanıcı sayısı yüzde 8,5 artarken, TikTok’un yüzde 2,9, Facebook’un yüzde 1,3, X’in yüzde 1 arttı. YouTube’un kullanıcı sayısında ise yüzdesel bir değişiklik olmadı.”

Netflix’ten dikey video özelliği

Netflix, mobil uygulamasında dizi ve filmlerden kesitler içeren dikey video akışı özelliğini duyurdu. Bu işlev daha önce TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi sosyal ağlarda halihazırda mevcut olan özelliklere benzer bir şekilde çalışacak.

Aynı zamanda kullanıcıyla konuşabilen ve içerik önerebilen, üretken yapay zekaya sahip bir arama aracı üzerinde de çalışılıyor.

İki yeni özelliğin de henüz test aşamasında olduğu belirtiliyor. Fakat bu yeniliklerin ilerleyen günlerde kademeli olarak kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Netflix ayrıca televizyonlar için yeni bir arayüz ve yeniden tasarlanmış bir ana sayfa da sunuyor.

Minecraft sanal gerçeklik desteğini sonlandırdı

Minecraft artık sanal ve karma gerçeklik platformlarına olan desteğini resmen kesti. Tüm platformlar için desteği kaldırmak, özellikle de yüz milyonlarca oyuncuya sahip Minecraft gibi bir oyun söz konusu olduğunda her oyun geliştiricisi için büyük bir karar olarak nitelendiriliyor.

Eleştirmenler ve oyunseverler tarafından genellikle olumlu notlar alan VR oyunları sanal gerçeklik donanımı satın alımını haklı çıkarmaya devam ederken, Minecraft’ın platformdan kaldırılması sanal gerçeklik oyun ekosistemi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 seri üretime girdi

Samsung, yeni katlanabilir telefonlarının lansmanı için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket, Temmuz ayında resmi olarak tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerinin seri üretimine başladı.

Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 cihazının yanı sıra ayrıca seride üçüncü bir modelin daha olabileceğine dair söylentiler dolaşıyor. Söz konusu cihaz daha uygun fiyatlı yapısıyla öne çıkacak Galaxy Z Flip FE olacak.