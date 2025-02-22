Uygun fiyatlı katlanabilir telefon: Samsung Galaxy Z Flip FE’nin özellikleri sızdı

Samsung bu yaz bütçe dostu yeni katlanabilir telefon modelini piyasaya sunacak.

Galaxy Z Flip FE, Exynos 2500 yonga setiyle karşımıza çıkacak.

Cihazın Galaxy Z Flip 6 ile birçok noktada benzerlik taşıyacağı da söyleniyor.

Samsung çok yakında yeni uygun fiyatlı katlanabilir telefon modeli olan Galaxy Z Flip FE ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Söylentilere göre Galaxy Z Flip FE’nin teknik özellikleri Galaxy Z Flip 6 ile benzer olacak. Fakat elbette ki cihazın maliyetini düşürmek için bazı kısıtlamalar getirilecek.

Samsung’un bu yılın ilerleyen zamanlarında Galaxy Z Flip FE’yi piyasaya sürmesi bekleniyor. Merakla beklenen cihazın Galaxy Z Flip 6 ile birkaç bileşeni paylaşması bekleniyor. Peki ya cihaz hangi işlevsel yeteneklerle karşımıza çıkacak? İşte ortaya çıkan ilk detaylar…

Bütçe dostu Samsung Galaxy Z Flip FE’den neler bekleniyor?

@PandaFlashPro adlı X kullanıcısına göre akıllı telefon “abisiyle” aynı katlanabilir ekrana sahip olacak. Maksimum parlaklık 1.900 nit düşürülecek. Panel, cihaza ek dayanıklılık sağlayan Ultra Thin Glass (UTG) ile korunacak.

Galaxy Z Flip FE’nin özellikleri ile ilgili önemli bilgiler paylaşan X kullanıcısı, aynı zamanda cihazın tasarımının da premium modelin çizgisini takip edeceğini söyledi. Modelin Armor Aluminium çerçeve ve güçlendirilmiş menteşeye sahip olacağı belirtildi. Dış korumada ise düşmelere ve çizilmelere karşı daha fazla dayanıklılık sunan Gorilla Glass Victus’a güvenilecek.

Samsung’un yeni katlanabilir telefon modelinin suya dayanıklılık sertifikasıyla da gelebileceği belirtiliyor. Fakat şimdilik IP koruma derecesi hakkında henüz somut bir bilgi bulunmuyor.

Galaxy Z Flip FE, Exynos 2500 ile gelebilir

İddialara göre Samsung’un yeni uygun fiyatlı katlanabilir telefon modeli Exynos 2500 yonga setinden güç alacak. Bu çip günlük hayatta iyi bir performans ortaya koyacak. Fakat NPU’nun sınırlamaları nedeniyle Samsung’un bazı yapay zeka özelliklerinin olmamasına neden olabilir.

Galaxy Z Flip FE’nin kamera tarafında ise 50 MP ana sensöre ve 10 MP ön kameraya sahip olması bekleniyor. Görüntü işleme ProVisual Engine ile optimize edilecek. Bu sayede Samsung’un katlanabilir serisindeki daha uygun fiyatlı bir modelde bile yüksek kaliteli çekimler yapılabilecek.

Samsung Galaxy Z Flip FE’nin diğer özellikleri arasında hızlı ve kararlı bağlantılar için Wi-Fi 6E desteği ve 25W hızlı şarj yer alıyor. Modelin ayrıca müzik, video ve aramalar için gelişmiş bir ses deneyimi sağlayan stereo hoparlörlere sahip olması bekleniyor.

Cihaz Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 arayüzüyle kullanıcılara hizmet verecek. Böylelikle model, Samsung’un en son özellikleriyle piyasaya sürülmüş olacak. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı yapay zeka işlevleri donanımsal nedenlerle sınırlı olabilir.

Galaxy Z Flip FE ne zaman çıkacak?

Samsung’un yeni bütçe dostu katlanabilir telefon modelinin Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 ile birlikte Ağustos ayında resmen tanıtılması bekleniyor. Cihazın beklenildiği gibi Galaxy Z Flip 7’den daha uygun bir fiyata sahip olacağı bilinse de henüz resmi rakamlar açıklanmış değil.