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    Skype uygulaması için yolun sonu: Ne zaman kapanacak?

    Teknoloji devi Microsoft çok yakında Skype uygulamasının fişini çekecek. Platformun kapanacağı tarih belli oldu.
    Skype
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    • Çok yakında Skype'ın kapanacağı ortaya çıktı.
    • Microsoft, Nisan ayında platformun fişini çekmeye hazırlanıyor.
    • Microsoft Teams'in artık tam anlamıyla Skype'ın yerini alması bekleniyor.

    Microsoft Corporation çok yakında Skype Messenger hizmetini sona erdirecek. Bir zamanlar MSN Messenger’ın yerini alan popüler platform, önümüzdeki aylarda ne yazık ki teknoloji tarihinin tozlu rafları arasında yerini almaya başlayacak.

    XDA Developers tarafından aktarılan bilgilere göre uygulamanın kod satırları arasında bu sürpriz detay ortaya çıktı. Windows işletim sistemi için Skype’ın önizleme sürümünde, mesajlaşma uygulamasının yakında kapanacağına dair bir uyarı mesajı yer alıyor.

    Skype, Mayıs ayında resmi olarak kapatılacak

    Ortaya çıkan detaylara göre Skype uygulaması bu yılın Mayıs ayından itibaren artık ne yazık ki kullanılamayacak. Yani platform yaklaşık iki ay sonra maalesef aramızdan ayrılacak.

    Skype’ın kapanması ile birlikte kullanıcılardan, kısa mesajlaşma ve sesli ve görüntülü görüşme imkanı da sağlayan Microsoft Teams’e geçmeleri istenecek. Bir kullanıcının Skype kişileri arasında halihazırda bu hizmeti kullananlar varsa otomatik olarak bildirim görüntülenecek.

    Skype - Microsoft Teams

    Microsoft Teams, Skype’ın koltuğunu tamamen devralacak

    Microsoft’tan Skype’ın kapatılmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 2003 yılından beri varlığını sürdüren hizmet, şirket tarafından sekiz yıl sonra satın alındı. Fakat alternatif mesajlaşma uygulamalarının gelişmesiyle birlikte dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulamalarından biri olan platformun popülaritesi giderek azaldı.

    Microsoft Teams platformu 2017 yılında tanıtıldı. Windows 11, 2021 yılında piyasaya sürüldüğünde hizmet önceden yüklenmiş bir program olarak Skype’ın yerini aldı.

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    Şirket 2020 yılında günlük yaklaşık 40 milyon kişinin Skype kullandığını bildirmişti. Üç yıl sonra bu rakam yaklaşık 4 milyon kullanıcı kadar azaldı. Günümüzde ise bu rakamların çok daha düşük seviyelere geldiği tahmin ediliyor.

    Skype şu anda neredeyse hiçbir rakibiyle rekabet edebilecek bir konumda değil. Küçük bir örnek vermek gerekirse dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram’ın halihazırda günlük aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 450 milyon seviyesine ulaşmış durumda.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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