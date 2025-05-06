Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 seri üretime girdi

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları seri üretime girdi.

Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 için artık geri sayım başladı.

Merakla beklenen modeller Temmuz ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacak.

Yılın ikinci yarısı yaklaşırken Samsung, yeni katlanabilir cep telefonlarının lansmanı için hazırlıklarını hızlandırıyor. Ortaya çıkan son raporlar, Güney Koreli şirketin Temmuz ayında resmi olarak tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerinin seri üretimine çoktan başladığına işaret ediyor.

Şirketin bu stratejisi, daha önce büyük lansmanlarda yaptığı şeyi tekrarlayarak, duyurunun hemen ardından küresel talebi karşılayacak yeterli stokun bulunmasını sağlamak olacak gibi görünüyor. Cihazlarla ilgili henüz kamuoyuna bir açıklama yapılmasa da montaj hattındaki hareketlilik, lansman penceresinin kapandığını bizlere gösteriyor.

Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 ne zaman çıkacak?

Samsung’un tedarik zincirine yakın kaynaklara göre yeni katlanabilir cihazların büyük ölçekli üretimine Nisan ayı sonunda başlandı. Gizlilik içinde yürütülen bu aşama, genellikle portföydeki ana yeni ürünlerin tanıtıldığı marka sunumları olan Unpacked etkinliklerinden önce gerçekleşiyor.

Merakla beklenen yeni amiral gemisi katlanabilir telefon modellerin resmi olarak Temmuz ayında gerçekleşecek olan bir sonraki Unpacked etkinliğinde piyasaya sunulacağı söyleniyor.

Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 cihazının yanı sıra ayrıca seride üçüncü bir modelin daha olabileceğine dair söylentiler dolaşıyor. Söz konusu cihaz daha uygun fiyatlı yapısıyla öne çıkacak Galaxy Z Flip FE olacak.

“Flip” formatına göre daha uygun fiyatlı bir alternatif olacak olan “Fan Edition” (FE) versiyonu etkinlikte henüz belirsizliğini koruyor. Fakat daha kısıtlı bütçelere sahip tüketiciler için ürün serisinin genişletilmesi mümkün olabilir.

Üretim hacmi daraltıldı

Samsung’un önümüzdeki katlanabilir cihazları için üretim hedeflerini düşürdüğü bildiriliyor. Galaxy Z Flip 7 için 3 milyon adetlik, Galaxy Z Fold 7 için ise 2 milyon adetlik sınırlı bir hedeften söz ediliyor. Bu da önceki modellere kıyasla yaklaşık yüzde 40’lık bir düşüş anlamına geliyor.

Güney Koreli teknoloji devinin mevcut modellerin halefleri ve özel aksesuar serisinin yanı sıra başka projelerin de planlarında olduğu söyleniyor. Uzun zamandır beklenen ve söylentileri dolaşan üçlü cihazın yıl sonuna doğru piyasaya sürülebileceğine dair söylentiler devam ediyor. Fakat ilk üretim miktarının yalnızca 200 bin adet olması bekleniyor.