Türkiye’de sosyal medya kullanımı 58,5 milyonu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki sosyal medya kullanım alışkanlıklarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye'de aktif internet kullanıcılarının 77,3 milyon olduğu kayıtlara geçti.

Ülkemizde şu anda 58,5 milyondan fazla sosyal medya kullanıcısı olduğu açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de sosyal medya kullanımı ile ilgili önemli bazı açıklamalarda bulundu. We are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye Raporu’nda yer alan verileri değerlendiren Bakan Uraloğlu, ülkemizde internet kullanan kişi sayısının 77,3 milyon olduğunu söyledi.

Sosyal medya kullanıcılarının son bir yılda yüzde 1,7 artarak 58,5 milyona ulaştığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, toplam sosyal medya kullanıcıları içerisinde kadınların oranının yüzde 46,6 olduğunu belirtti. Erkek kullanıcıların oranının ise yüzde 53,4 olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, internet kullanıcılarının günlük ortalama 7 saat 13 dakikayı internette geçirdiğini aktardı. “Her gün ortalama 2 saat 43 dakikayı sosyal medyada geçiriyor, aylık ortalama 7,6 sosyal medya platformu kullanıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları en çok haber okumakla ilgileniyor

Uraloğlu, kullanıcıların sosyal medya hesaplarından en çok arkadaşlar, aileler ve tanıdıklarını takip ettiğini açıkladı. Bunu satın alınan markaların hesapları ile kullanıcıların satın almak istediği markaların hesaplarının takip ettiğini ekledi:

“Sosyal medya kullanıcıları en çok haber hikayelerini okumak, arkadaşlar ve aile iletişim kurmak ve boş zaman doldurmak için platformları kullanıyor.”

Türkiye’deki en popüler sosyal ağ: Instagram

Bakanlıktan gelen açıklamaya göre Türkiye’de en çok kullanıcısı olan platform Instagram oldu. Meta’nın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu 58,4 milyon Türk kullanıcıyı bir araya getiriyor.

Konuya ilişkin Bakan Uraloğlu’nun ifadeleri şu şekilde oldu:

“Instagram’ın ardından 57,5 milyon kişi ile YouTube, 40,2 milyon kişi ile TikTok geliyor. Facebook’un kullanıcı sayısı 34,8 milyon kişiyken X platformunu 19,7 milyon kişi kullanıyor. 2024 yılına göre ise Instagram’ın kullanıcı sayısı yüzde 8,5 artarken, TikTok’un yüzde 2,9, Facebook’un yüzde 1,3, X’in yüzde 1 arttı. YouTube’un kullanıcı sayısında ise yüzdesel bir değişiklik olmadı.”

Instagram’da ayda ortalama 32 saat 36 dakika vakit geçiriyoruz

Son olarak Bakan Uraloğlu, kullanıcıların platformlar özelinde aylık ortalama geçirdiği süreler hakkında da bazı raporlar paylaştı: