X (Twitter), Ekrem İmamoğlu için destek verdi: “Karara itiraz ediyoruz”

BTK kararıyla X bugün Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına Türkiye'den erişim engeli uyguladı.

Engelleme kararına sebep olan konu, İmamoğlu tarafından 24 Nisan tarihinde yapılan sosyal medya paylaşımları olarak işaret edildi.

X, mahkemenin erişim engeli kararına itiraz ettiklerini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabına bugün Türkiye’den erişim engeli getirildi. BTK kararıyla gelen engelleme kararı Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu tarafından uygulandı.

Konuya ilişkin çeşitli resmi makamlardan art arda açıklamalar geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu kararın İmamoğlu’nun 24 Nisan tarihinde X’te yaptığı paylaşımın “suç işlemeye alenen tahrik” barındırdığı iddiasıyla tedbir amaçlı uygulandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu bilgileri doğruladı.

Son olarak popüler sosyal medya platformu X konuyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimi’nin mahkeme kararına itiraz eden X, bu karara katılmadığını ve buna resmi olarak da itirazda bulunacaklarını bildirdi.

X, erişim engeli kararına katılmadıklarını bildirdi

X’ten gelen açıklamaya göre platform, erişim engeli kararına katılmasa da bunu uygulamak zorunda kaldı. Aksi halde platformun tamamına erişim engeli getirileceği ifade edildi. Bu sebeple sosyal ağ, Ekrem İmamoğlu’nun hesabına Türkiye’den erişim engeli uygulamak zorunda kaldığını paylaştı.

Konuyla alakalı X’ten gelen açıklamanın tam metni şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Şu anda tutuklu olan İstanbul Belediye Başkanı’nın X hesabına Türkiye’den erişim engellenmesi kararı X’e bildirildi. Türkiye’nin hesapla ilgili kararını uygulamakla birlikte, bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz. Tam şeffaflık ruhuyla, mahkeme kararını ve karara karşı mahkemeye sunduğumuz itirazımızı aşağıda paylaşıyoruz. Mahkeme kararı X’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bildirildi. Bu erişim engelleme kararları X’in içerikleri Türkiye’de engellemesini gerektirmektedir ve içerikler dünyanın geri kalanında erişilebilir durumdadır. Bu kararlara uyulmaması, Türkiye’deki tüm platformun kısıtlanması da dahil olmak üzere ciddi yaptırımlara yol açmaktadır. X, mahkeme kararına uymakla birlikte mahkeme kararına itiraz etmektedir çünkü platformun Türkiye’de erişilebilir tutulmasının ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi desteklemek açısından, özellikle doğal afetler ve diğer acil durumlar sonrası, hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Adil yargılama ruhuyla, tüm erişim engelleme kararlarını yerel yasaları dikkate alarak inceliyoruz. Bu mahkeme kararları ifade özgürlüğü, adil yargılama ilkelerine veya diğer yerel yasalara uygun olmadığında, X mahkemeler nezdinde kullanıcıları korumaya yönelik hükümet talepleri de dahil olmak üzere erişim engelleme kararlarına itiraz etmekte ve etmeye de devam edecektir.”

Ekrem İmamoğlu ne demişti?

İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesine sebep olan 24 Nisan tarihli gönderi şu şekildeydi: