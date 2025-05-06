GTA 6’nın ikinci fragmanı nihayet yayınlandı

Rockstar Games bugün Grand Theft Auto serisi hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla birlikte 2025 sonbaharından, 2026 yılının Mayıs ayına ertelenen GTA 6 için beklenen haber geldi.

Rockstar ekibi oyunun ikinci fragman videosunu nihayet hayranlarına sundu.

Yakın zamanda Rockstar Games ekibinin büyük bir heyecanla beklenen GTA 6’yı 26 Mayıs 2026’ya ertelediğine şahit olduk. Yani konsol oyuncularının yeni Grand Theft Auto oyununu oynayabilmesine yaklaşık bir yıl kaldı. Erteleme duyurusunun resmi duyuru tarihinin ötesinde ek bir bilgi getirmediğini hatırlatmakta fayda var.

Ancak hayranlarını henüz biraz zaman alacak olan lansman gününe kadar eli boş bırakmamak adına Rockstar Games, hiç beklenmedik bir anda GTA 6’nın ikinci fragmanı ile karşımıza çıktı. Sürprizlerle dolu bu fragmanda oyunla ilgili önemli ipuçlarına yer verildi.

Jason ve Lucia hakkında yeni ipuçları ortaya çıktı

Yayınlanan yeni fragman videosunda, heyecan uyandıran yeni maceranın kahramanları olan Jason ve Lucia’nın, komplolarla dolu Vice City’de hayatta kalmaya çalışması hakkında daha fazla şey görüyoruz.

Yeni GTA oyunu zengin dünyasından daha fazlasını bizlere sunuyor. Fragman videosu partilerde, plajlarda ve çeşitli diğer bölgelerdeki insanlarla birlikte adeta capcanlı bir atmosfer gösteriyor.

Ayrıca araba kovalamacaları, polis arabası patlamaları, havada uçakta yaşanan kavga ve daha birçok aksiyon sahnesi de yer alıyor.

Rockstar, yeni fragmanın yanı sıra oyunun resmi özetini de yayınladı. Özet metni şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Vice City’de geçen hikayede Jason ve Lucia her zaman kartların kendilerine karşı olduğunu biliyorlardı. Ancak kolay bir durum ters gidince, kendilerini Amerika’nın en güneşli yerinin en karanlık tarafında, Leonida eyaletine yayılan bir komplonun ortasında bulurlar ve hayatta kalmak için her zamankinden daha fazla birbirlerine güvenmek zorunda kalırlar.”

GTA 6 ne zaman çıkacak?

2013 yılında piyasaya çıkan GTA 5’ten sonra serinin uzun yıllar sonra beklenen yeni oyunu olacak GTA 6 için geri sayım başladı. Normal şartlarda oyunun 2025 sonbaharında Xbox Series X/S ve PC platformlarına gelmesi bekleniyordu. Fakat Rockstar Games geçtiğimiz günlerde üzücü bir haberle karşımıza çıktı.

Rockstar’dan gelen açıklamaya göre GTA 6’nın çıkış tarihi 2026 Mayıs ayına ertelendi. Bu da heyecan veren yeni oyunla tanışmamıza daha bir yıl süre kaldığını bizlere gösteriyor.

Son olarak GTA 6’nın muhtemel PC sistem gereksinimleri ile ilgili sızıntı iddialarına da göz atabilirsiniz.