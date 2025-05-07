Netflix, TikTok tarzı dikey akış özelliğini duyurdu

Netflix, TikTok ve Instagram Shorts benzeri yeni dikey akış (feed) seçeneğini duyurdu.

Şirket ayrıca ChatGPT yapay zeka destekli yeni arama özelliğini tanıttı.

Son olarak Netflix'in TV arayüzü yenilendi.

Tüm bu yenilikler kademeli olarak kullanıcılara dağıtılıyor.

Popüler dijital streaming platformu Netflix, mobil uygulamasında dizi ve filmlerden kesitler içeren dikey video akışı özelliğini duyurdu. Aynı zamanda kullanıcıyla konuşabilen ve içerik önerebilen, üretken yapay zekaya sahip bir arama aracı üzerinde de çalışılıyor.

Şirketten gelen önemli duyuru bugün gerçekleştirildi. İki yeni özellik de henüz test aşamasında karşımıza çıkıyor. Fakat bu yeniliklerin ilerleyen günlerde kademeli olarak kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Netflix ayrıca televizyonlar için yeni bir arayüz ve yeniden tasarlanmış bir ana sayfa da sunuyor.

Netflix dikey akış özelliğini test etmeye başladı

Netflix’in dikey akış özelliği daha önce TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi sosyal ağlarda halihazırda mevcut olan özelliklere benzer bir şekilde çalışacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre bu yeni feed seçeneği, kullanıcının tercihlerine göre algoritma tarafından önerilen film ve dizilerin kısa kesitlerini gösterecek. Gösterilen kliplerden herhangi biri ilginizi çekiyorsa, başlığını listenize kaydedebilir ya da hemen oynatabilirsiniz.

Bu test önümüzdeki haftalarda dünya çapındaki kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Yeni akış seçeneği Android ve iOS uygulamalarında bir sekmede yer alacak.

Yapay zeka destekli arama özelliği yolda

Netflix “doğal ve konuşma diline uygun ifadelerle” keşif deneyimi sağlamak için üretken yapay zekayı kullanacak. Şirketin bu noktada amacı, yapay zekanın izleyicinin ne istediğini anlayıp, isteğine yakın dizi ve filmleri önermesi olacak.

TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre kullanıcılar “eğlenceli ve canlı bir şey istiyorum” ya da “korkutucu ama çok da korkutucu olmayan, belki de eğlenceli ama çok da saçma olmayan bir şey istiyorum” gibi daha karmaşık şeyler arayabilecek.

Netflix daha önce ChatGPT sohbet robotunun geliştiricisi olan OpenAI arasında bu özelliği sunmak için bir ortaklık kurmuştu. Yeni AI destekli arama özelliği henüz beta aşamasındayken iOS uygulamasında “isteğe bağlı” olarak yayınlanacak.

Kullanıcıların teste katılmak için kayıt olması gerekiyor. Merakla beklenen yeni özelliğin çok yakında kullanıcılarla buluşacağı tahmin ediliyor.

Netflix’in TV arayüzü yenilendi

Netflix son olarak önümüzdeki haftalarda dünya genelindeki kullanıcılara sunulması beklenen TV uygulamasının yeniden tasarlandığını açıklandı.

Uygulama anında bir film veya dizi önerecek ve bu öneri gerçek zamanlı olarak güncellenerek güncel ilgiyi daha hızlı yakalayacak.

Aşağı kaydırdığınızda daha fazla öneri bölümü olacak. Aynı zamanda içeriklerde “Emmy kazananı” veya “son eklenen” gibi etiketler yer alacak. Netflix ayrıca aramayı ve listelerini en üste taşıyor.