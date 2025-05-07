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    Minecraft sanal gerçeklik desteğini kesti

    Dünyanın en popüler oyunlarından biri olarak bilinen Minecraft bugün sanal gerçeklik cihazlarına olana desteğini sonlandırdı.
    Minecraft VR
    • Minecraft, sanal ve karma gerçeklik platformlarına desteğini kesti.
    • Tüm VR cihazları için destek sonlandırılırken, yüz milyonlarca oyuncuya veda edildiği tahmin ediliyor.
    • Minecraft'ın yokluğu VR pazarını olumsuz yönde etkileyebilir.

    Minecraft bugün itibarıyla sanal ve karma gerçeklik platformlarına olan desteğini resmen sonlandırıyor. Bu önemli karar, Mojang stüdyosunun Ekim ayında yaptığı duyurunun ardından en son Bedrock Edition yama notları olan 1.21.80 sürümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştı.

    Başlangıçta Mart ayında yayınlanması planlanan VR desteği birkaç hafta uzatıldı. Oyunculara sürükleyici blok inşa etme deneyimlerinin tadını çıkarmaları için biraz daha zaman tanındı. Fakat şimdi kaçınılmaz son geldi ve sanal gerçeklik desteği kesildi.

    Minecraft’ın yokluğu VR pazarını sarsabilir

    Tüm platformlar için desteği kaldırmak, özellikle de yüz milyonlarca oyuncuya sahip Minecraft gibi bir oyun söz konusu olduğunda her oyun geliştiricisi için büyük bir karardır diyebiliriz. Mojang’ın sanal ve karma gerçekliğe desteği sonlandırma hamlesi, şirketin daha geniş topluluğu üzerinde asgari düzeyde etki yaratacağını bizlere gösteriyor.

    Eleştirmenler ve oyunseverler tarafından genellikle olumlu notlar alan VR oyunları sanal gerçeklik donanımı satın alımını haklı çıkarmaya devam ederken, Minecraft’ın platformdan kaldırılması sanal gerçeklik oyun ekosistemi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

    Minecraft VR

    Dolayısıyla da bu durum, gerçek anlamda ilgi görmeye devam eden Apple’ın Vision Pro cihazı için oldukça kötü bir sinyal olabilir. Her ne olursa olsun Minecraft’ın varlığı pek çok oyuncuyu VR pazarına çekebilirdi. Fakat artık bu mümkün olmayacak.

    Minecraft efsanesi nasıl başladı?

    Geliştirici Markus Alexej Persson tarafından geliştirilen ve Mojang tarafından Kasım 2011’de yayınlanan Minecraft, oyuncuların bloklardan oluşan prosedürel olarak oluşturulmuş dünyalarda keşif yaptığı, inşa ettiği ve hayatta kaldığı bir sandbox oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

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    Oyuncular arasında amaç farklılık gösteriyor. Bazıları yaratıcı bir yapı kurmaya odaklanırken, diğerleri canavarlarla savaşmak ya da kaynakları yönetmek gibi hayatta kalma mücadelelerine odaklanmayı tercih ediyor.

    Microsoft, 2014 yılında Mojang’ı 2,5 milyar dolara satın alarak Minecraft’ın çeşitli platformlardaki etki alanını genişletti. Oyunun geliştiricisi Markus Persson şirketini satmaya çalışmıştı, zira bu onun için imkansızdı.

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    O dönem yaklaşık 40 kişilik bir işgücünü yönetmek, toplantılar ve bununla ilgili her şey onu çok sıkıyordu. Kendisi saf bir kodlayıcıydı; gerçekten yetenekliydi, ama en nihayetinde bir kodlayıcıydı. Yani bir iş insanı değildi.

    Milyarlarca dolarıyla Beverly Hills’in en pahalı evini 70 milyon karşılığında satın aldı. Fakat sonra parasıyla baş başa, hayatta gerçek bir amacı olmadan depresyona girdi.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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