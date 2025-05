Rockstar yeni GTA 6 fragmanının PS5’te kaydedildiğini doğruladı

Rockstar Games, yakın zaman önce yayınladığı ikinci Grand Theft Auto (GTA) 6 fragmanını bir PlayStation 5 konsolda çektiklerini resmi olarak doğruladı. Kısa sürede internet dünyasında adeta bir fenomen haline gelen bu video geçen Salı günü yayınlandı ve yalnızca birkaç günde etkileyici rakamlara ulaşmayı başardı.

GTA 6’nın 2. fragmanı 24 saatten kısa bir sürede 60 milyon izlenme sayısını geçti. Videonun şu an itibarıyla yaklaşık 85 milyon görüntülenmesi ve 5 milyon beğenisi bulunuyor. Bu sayılar yalnızca resmi Rockstar Games kanalından alınıyor. Diğer kanallardaki paylaşımların dahil olmadığını hatırlatmakta fayda var.

GTA 6’nın yeni fragman videosunun sonunda, yeni tarih gösterildiğinde, ekranın altındaki bir mesaj dikkat çekiyor. Bu not, video kaydının PlayStation 5’te yapıldığını ortaya koyuyor. Birçok oyuncu, Sony konsolunda yakalanan şeyin aslında sinematikler ve bir oyun kesiti olduğundan şüphe etmişti.

Dünyaca ünlü oyun stüdyosu, resmi Rockstar Games X hesabından yaptığı paylaşımda, Grand Theft Auto 6 2’yeni fragman videosunun tamamının PlayStation 5’te çekildiğini, bunun eşit miktarda oynanış ve sinematiklerden oluştuğunu açıkladı.

Grand Theft Auto VI Trailer 2 was captured entirely in-game from a PlayStation 5, comprised of equal parts gameplay and cutscenes. pic.twitter.com/JWFfVYm3on

— Rockstar Games (@RockstarGames) May 7, 2025