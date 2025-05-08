Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    Rockstar yeni GTA 6 fragmanının PS5’te kaydedildiğini doğruladı

    Rockstar Games ekibi yeni GTA 6 fragmanının PlayStation 5 oyun konsolunda kayıt edildiğini resmi olarak doğruladı.
    GTA 6 PlayStation 5
    • Rockstar Games geçtiğimiz günlerde nihayet ikinci GTA 6 fragmanını hayranlarıyla paylaştı.
    • Uzun süredir beklenen fragman videosu kısa sürede dünya çapında büyük bir ses getirmeyi başardı.
    • Rockstar ekibi fragmandaki görüntülerin PlayStation 5 konsolundan kaydedildiğini doğruladı.

    Rockstar Games, yakın zaman önce yayınladığı ikinci Grand Theft Auto (GTA) 6 fragmanını bir PlayStation 5 konsolda çektiklerini resmi olarak doğruladı. Kısa sürede internet dünyasında adeta bir fenomen haline gelen bu video geçen Salı günü yayınlandı ve yalnızca birkaç günde etkileyici rakamlara ulaşmayı başardı.

    GTA 6’nın 2. fragmanı 24 saatten kısa bir sürede 60 milyon izlenme sayısını geçti. Videonun şu an itibarıyla yaklaşık 85 milyon görüntülenmesi ve 5 milyon beğenisi bulunuyor. Bu sayılar yalnızca resmi Rockstar Games kanalından alınıyor. Diğer kanallardaki paylaşımların dahil olmadığını hatırlatmakta fayda var.

    Rockstar Games’ten “PlayStation 5” açıklaması

    GTA 6’nın yeni fragman videosunun sonunda, yeni tarih gösterildiğinde, ekranın altındaki bir mesaj dikkat çekiyor. Bu not, video kaydının PlayStation 5’te yapıldığını ortaya koyuyor. Birçok oyuncu, Sony konsolunda yakalanan şeyin aslında sinematikler ve bir oyun kesiti olduğundan şüphe etmişti.

    GTA 6 muhtemel sistem gereksinimleri: Kaç GB olacak?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    GTA 6 muhtemel sistem gereksinimleri: Kaç GB olacak?

    Dünyaca ünlü oyun stüdyosu, resmi Rockstar Games X hesabından yaptığı paylaşımda, Grand Theft Auto 6 2’yeni fragman videosunun tamamının PlayStation 5’te çekildiğini, bunun eşit miktarda oynanış ve sinematiklerden oluştuğunu açıkladı.

    Büyük bir grafiksel sıçrama ortaya koyması beklenen yeni oyun, iki nesildeki ilk Grand Theft Auto olmasıyla açıklanabilir. Zira 2013 yılında piyasaya çıkan Grand Theft Auto 5 oyunu Xbox One ve PlayStation 4 için yeniden düzenlenmeden önce ilk olarak Xbox 360 ve PlayStation 3 için piyasaya sürülmüştü. Yıllar sonra oyun Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için yeniden raflara geldi.

    VGC’nin haberine göre Sony, Grand Theft Auto 6’nın pazarlama haklarını satın aldı. Japon teknoloji devinin bu stratejik hamlesi, oyunu PlayStation 5’i tanıtmak için kullanmak olacak. Daha önce ortaya çıkan raporlarda da GTA 6’nın pazarlaması için Sony ile özel bir anlaşma yapıldığına işaret edilmişti.

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    Büyük bir sabırsızlıkla beklenen Grand Theft Auto 6, 26 Mayıs 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Oyunla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.