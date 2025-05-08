Rockstar yeni GTA 6 fragmanının PS5’te kaydedildiğini doğruladı

Rockstar Games geçtiğimiz günlerde nihayet ikinci GTA 6 fragmanını hayranlarıyla paylaştı.

Uzun süredir beklenen fragman videosu kısa sürede dünya çapında büyük bir ses getirmeyi başardı.

Rockstar ekibi fragmandaki görüntülerin PlayStation 5 konsolundan kaydedildiğini doğruladı.

Rockstar Games, yakın zaman önce yayınladığı ikinci Grand Theft Auto (GTA) 6 fragmanını bir PlayStation 5 konsolda çektiklerini resmi olarak doğruladı. Kısa sürede internet dünyasında adeta bir fenomen haline gelen bu video geçen Salı günü yayınlandı ve yalnızca birkaç günde etkileyici rakamlara ulaşmayı başardı.

GTA 6’nın 2. fragmanı 24 saatten kısa bir sürede 60 milyon izlenme sayısını geçti. Videonun şu an itibarıyla yaklaşık 85 milyon görüntülenmesi ve 5 milyon beğenisi bulunuyor. Bu sayılar yalnızca resmi Rockstar Games kanalından alınıyor. Diğer kanallardaki paylaşımların dahil olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Rockstar Games’ten “PlayStation 5” açıklaması

GTA 6’nın yeni fragman videosunun sonunda, yeni tarih gösterildiğinde, ekranın altındaki bir mesaj dikkat çekiyor. Bu not, video kaydının PlayStation 5’te yapıldığını ortaya koyuyor. Birçok oyuncu, Sony konsolunda yakalanan şeyin aslında sinematikler ve bir oyun kesiti olduğundan şüphe etmişti.

Dünyaca ünlü oyun stüdyosu, resmi Rockstar Games X hesabından yaptığı paylaşımda, Grand Theft Auto 6 2’yeni fragman videosunun tamamının PlayStation 5’te çekildiğini, bunun eşit miktarda oynanış ve sinematiklerden oluştuğunu açıkladı.

Grand Theft Auto VI Trailer 2 was captured entirely in-game from a PlayStation 5, comprised of equal parts gameplay and cutscenes. pic.twitter.com/JWFfVYm3on — Rockstar Games (@RockstarGames) May 7, 2025

Büyük bir grafiksel sıçrama ortaya koyması beklenen yeni oyun, iki nesildeki ilk Grand Theft Auto olmasıyla açıklanabilir. Zira 2013 yılında piyasaya çıkan Grand Theft Auto 5 oyunu Xbox One ve PlayStation 4 için yeniden düzenlenmeden önce ilk olarak Xbox 360 ve PlayStation 3 için piyasaya sürülmüştü. Yıllar sonra oyun Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için yeniden raflara geldi.

VGC’nin haberine göre Sony, Grand Theft Auto 6’nın pazarlama haklarını satın aldı. Japon teknoloji devinin bu stratejik hamlesi, oyunu PlayStation 5’i tanıtmak için kullanmak olacak. Daha önce ortaya çıkan raporlarda da GTA 6’nın pazarlaması için Sony ile özel bir anlaşma yapıldığına işaret edilmişti.

Büyük bir sabırsızlıkla beklenen Grand Theft Auto 6, 26 Mayıs 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Oyunla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.