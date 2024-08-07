Dünden bugüne Türkiye’de yasaklanan platformlar ve internet siteleri

Türkiye’de yasaklanan platformlar arasına son dönemlerde pek çok yeni internet sitesi dahil edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla çeşitli gerekçelerle erişim engeli getirilen platformları sizler için bir araya getirdik. Günümüzde hala daha yasağı devam eden uygulamaların yanı sıra geçmişte tartışmalı sebeplerle kapatılma kararı alınan hizmetleri de sizler için sıraladık.

Türkiye’nin dijital özgürlüğü ile ilgili farklı zamanlarda tartışma yaratan bu platformlar arasında şu anda pek çok kişinin şaşıracağı şekilde Wikipedia, Twitter (yeni adıyla X) ve YouTube gibi milyonlarca kişinin kullandığı popüler hizmetler de karşımıza çıkıyor. Ayrıca yakın zaman önce Instagram’ın da bu listeye dahil edilmesi ve söz konusu yasağın halen devam etmesi geniş kitleler tarafından konuşulan bir konu haline geldi.

Türkiye’de yasaklanan platformlar ile ilgili hazırladığımız bu kapsamlı içeriği sizler için ikiye ayırdık. Listenin ilk bölümünde geçmişte ülkemizde erişim engeli cezasına çarptırılan platformlara yer verirken, ikinci kısımda ise şu anda halen daha yasağın sürdüğü internet sitelerini bir araya getirdik. İşte detaylar…

Geçmişte Türkiye’de yasaklanan platformlar

Dünden bugüne Türkiye’de yasaklanan internet siteleri arasında birçok tanıdık isimle karşılaşıyoruz. Milyonlarca kişinin kullandığı birçok platformu da içinde barındıran bu listede öne çıkan isimler şu şekilde:

YouTube

Geçmiş yıllarda Türkiye’de yasaklanan platformlar deyince akıllara gelen en dikkat çekici isimlerden bir tanesi YouTube olarak karşımıza çıkıyor. Ancak YouTube’un ülkemizde iki ayrı dönemde erişim engeline çarptırıldığı, ilkinin 2007-2010 yılları arasında gerçekleştiği, ikincisinin ise 2014 yılının Mart ayında yaşandığını belirtelim. Dolayısıyla bu iki dönemi ayrı ayrı incelemekte yarar var.

2007 yılında Türkiye’de yasaklı hale gelen YouTube platformu o dönem Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret suçu taşıyan bazı videoların yer alması nedeniyle kapatıldı. Başlangıçta birkaç kez tekrarlayan bu engel kararı 2008 yılında uzun süreli bir hale geldi ve bu yasak 2010’a dek devam etti. Yasağın kaldırılmasında ise YouTube’un suç niteliği taşıyan bu videoları kaldırması etkili oldu.

2014 yılının Mart ayında ise YouTube ülkemizde bir kez daha engellendi. O dönem ülkemize yerel seçimler öncesinde yine suç niteliği taşıyan bazı ses kaydı ve videolar platforma yüklenmişti. Büyük bir siyasi tartışma yaratan bu kayıtlar haftalar boyunca YouTube’un kapalı kalmasına yol açtı. Son olarak Anasaya Mahkemesi kararıyla bu yasak sona erdi ve mahkemede erişim engeli kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmedildi.

Twitter / X

Türkiye’de yasaklanan platformlar konusundan söz edince elbette ki Twitter, yani yeni adıyla X’ten bahsetmeden geçmek doğru olmayacaktır. Twitter şimdiye kadar ülkemizde en çok yasaklanan ve nitekim sonrasında yeniden erişime açılan platformlardan bir tanesi olarak biliniyor.

Mart 2014’te sosyal medyada yayılan siyasi birtakım ses kayıtlarının dolaşması yüzünden platform kapatıldı. O dönem bununla alakalı en ilginç detaylardan bir tanesi de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Twitter yasağını delerek bu yasağa karşı olduğunu dile getiren bir paylaşım yapması oldu. Sonrasında da Anayasa Mahkemesi bu kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu vurgulayarak yasağı kaldırıldı.

Sosyal medya platformlarının tamamen kapatılması tasvip edilemez. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) March 21, 2014

2015 yılında Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınıp öldürülmesi ile ilgili görüntülerin internette dolaşması büyük bir krize yol açtı. Bunun üzerine başka uygulamalarla birlikte Twitter da bir süreliğine yasaklandı. Sonrasında Twitter’ın söz konusu içerikleri kaldırması ile beraber bu yasak sona erdi. 2016 yılında da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan paylaşımlar yüzünden geçici olarak Twitter’a erişim engellendi.

Twitter’ın ülkemizde son kez yasaklandığı tarih 2019 yılı oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye kuzeyinde Barış Pınar Harekatı operasyonuna başlaması ile birlikte sosyal medyada bazı provokatif paylaşımlar yapıldı. Operasyon sona erene kadar platform yasaklı kalmaya devam etti. Her şey normal hale geldiğinde ise bu yasak kaldırıldı.

Wikipedia / Vikipedi

Türkiyede yasaklanan platformlar arasında bir dönem Wikipedia da yer alıyordu. 2017 yılında yasaklanan Vikipedi yaklaşık iki buçuk yıl boyunca yasaklı kaldı. Wikipedia’nın yasaklanma nedeni ise ülkemizi terör örgütleriyle bağdaştıran metinler oldu. Türkiye’nin terör örgütleriyle işbirliği yaptığını öne süren sert suçlamaların yetkililer bu aşağılık suçlamaların kaldırılması talebinde bulundu. İçerikler yayından kaldırılana kadar platform ülkemizde yasaklı tutuldu.

Başlangıçta Wikipedia bu konuda Türkiye’ye bir adım atmaktan geri kaçınarak söz konusu içeriklerin kaldırılma talebine olumlu dönüş yapmadı. Metinlerin kaldırılmamasına ilişkin ise Vikipedia’nın merkezi bir denetim mekanizmasına sahip olmadığı ve içeriklerin kullanıcıların katkısıyla hazırlandığı savunması yapıldı. 2020 yılında Anayasa Mahkemesi iki buçuk yıl devam eden yasağı sonlandırdı. Bu yasağın kaldırılma gerekçesi ise ifade özgürlüğü ihlali olarak nitelendirildi.

Dailymotion

Dailymotion erişim engeli pek çok kişi tarafından hatırlanmasa da platformun ülkemizdeki az sayıdaki kullanıcı kitlesi bu durumdan etkilenmişti. 2016 yılında platform “BAKIRKÖY 5. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’nin 09-12-2016 tarih ve 2016/4465 sayılı kararı ile bu internet sitesine erişim engellenmiştir.” ifadeleriyle BTK tarafından engellenmişti.

Dailymotion’un erişim engeli pek de uzun sürmedi. O dönem ülkemizde meydana gelen terör saldırıları ve birtakım toplumsal olaylar ile ilgili videoları barındıran platform kısa süreliğine kapalı kaldı. Fakat ilgili içeriklerin yayından kaldırılması ile beraber Dailymotion yeniden Türkiye’de hizmet vermeye başladı. 2017 yılında da benzer bir olay yaşandı ve yine platform kısa süren bir erişim engeli ile karşılaştı.

Ekşi Sözlük

Ekşi Sözlük de tıpkı Twitter (X) gibi geçmişte çok sayıda erişim engeli cezası alan platformlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Platformun yakın tarihli erişim engeli cezalarından kısaca bahsetmek gerekirse 2013-2014 yıllarında özellikle de Gezi Parkı olaylarının meydana gelmesi ile birlikte internet sitesi belirli süreliğine kapanma cezasıyla karşılaşmıştı. 2016 yılındaysa 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yine Ekşi Sözlük engellenmişti. Bu yasaklar 2017 ve 2019 yıllarında da farklı sebeplerden uygulanmaya devam etti.

Ekşi Sözlük erişim engeli en son geçen yılın Şubat ayında gerçekleşti. BTK’nın sitesinde “eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadeleriyle açıklanan bu karar, milyonlarca kullanıcının ziyaret ettiği platforma erişimin sınırlandırıldığını gösterdi.

Ekşi Sözlük’ün engellenme kararı ile birlikte diğer sözlük siteleri de tepkilerini açık bir şekilde gösterdi. İnci Sözlük, “Böyle bir şeyi kabullenmiyoruz. Seçimlere giderken ifade özgürlüğünü kısmak normal değildir. BTK’nın böyle bir haddi ve görevi yoktur. BTK Başkanını istifaya davet ediyoruz” ifadelerini barındıran sert bir açıklama yaptı. Uludağ Sözlük ise şu kısa ve net mesajla tepkisini ifade etti: “Hepimizi kapatın, siz de rahat edin.

Yaklaşık 11 aylık bir süre zarfından sonra Ekşi Sözlük engeli kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi kararıyla yeniden hizmet vermeye başlayan platformun CEO koltuğunda oturan Başak Purut konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Anayasa Mahkemesi’nin Ekşi Sözlük lehine verdiği kararın kapatma kararını veren mahkemeye tebliğ edilmesi sonrasında karar kaldırılarak BTK’ya tebliğ edildi. BTK’nın sitesinde de engel kaldırılmış görünüyor şu an için bazı ISS’lerde henüz uygulanmaya başlanmadıysa da çoğunluk ISS’den eksisozluk.com’a girilebilmekte. Hakkımızın Türkiye’nin en yüksek mahkemesi tarafından teslim edilmesi çok güzel ama yaşanan hukuksuzluklar nedeniyle buna mecbur kalmış olmamız üzücü ve yorucu. Oh be! Herkese benden çay!”

Geçmiş yıllarda Türkiye’de yasaklanan diğer platformlar

Türkiye’de yasaklanan platformlar elbette ki yalnızca bunlarla sınırlı değil. Geçmişte WordPress ve Blogger’ın da kısa süreliğine yasaklandığı biliniyor. WordPress’in Adnan Oktar tarafından yapılan bir başvuruyla yasaklandığı söylenirken, Blogger yada Blogspot platformunun ise korsan maç yayınları için sık kullanılan bir servis olarak öne çıktığı ifade ediliyor.

Yazılım ve özellikle de iş dünyasında sıklıkla kullanılan Dropbox, Google Drive, OneDrive ve GitHub platformları da 2016 yılında kısa süren bir yasağa maruz kalmıştı. Bu yasağın sebebi, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait olduğu iddia edilen e-postaların barındırılması olduğu iddia ediliyordu. Söz konusu yasak yaklaşık iki gün sürdü. Sonrasında bu hizmetler yeniden erişime açıldı.

Şu anda Türkiye’de yasaklanan platformlar

Geçmişte Türkiye’de yasaklanan platformlar elbette ki yalnızca yukarıdakilerle sınırlı değil. Sizler için yalnızca öne çıkan bazı platformları bir araya getirdik. Bunun yanı sıra aşağıda Türkiye’de şu anda yasaklı olan internet sitelerini sizlere sıraladık. VPN kullanmadan erişim sağlayamayacağınız platform ve hizmetler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Instagram

2 Ağustos Cuma günü Instagram platformu ülkemizde BTK kararı ile “instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.” açıklamasıyla engellendi. Meta’nın Facebook, Messenger ve WhatsApp gibi diğer popüler sosyal medya uygulamalarının herhangi bir şekilde etkilenmediği bu yasak “ifade özgürlüğünün sınırlandırılması” gerekçesiyle bir tepki olarak uygulandı.

Instagram’ın yasaklanma sebebi 31 Ağustos tarihinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından X uygulamasında yapılan bir paylaşım ile birlikte başlayan tartışmalara dayandırılıyor. Hamas lideri İsmail Haniye’nin İran’da suikast sonucu öldürülmesi üzerine Instagram’da taziye mesajı yayınlayan kullanıcıların platform tarafından getirilen bir kısıtlamaya takıldığı ve sansürlendiği dile getirildi. İletişim Başkanı Altun’un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde oldu:

“Heniye’nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram’ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir. Küresel sömürü düzenine ve adaletsizliğe hizmet ettiğini defalarca göstermiş olan bu platformlara karşı ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Her fırsatta ve her platformda Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız.”

Instagram yasağı başladıktan kısa süre sonra Meta sözcülerinden konuyla alakalı önemli bir açıklama geldi. Uzlaşma için yeşil ışık yakan Meta şirketi Türkiye’de milyonlarca insanın bu platform sayesinde birbirleriyle iletişim sağladığını ve şu anda bu haktan mahrum kaldıklarını dile getirerek şu sözleri paylaştı:

“Türkiye’de Instagram’a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Meta yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Uzun saatler boyunca devam eden toplantıdan çıkacak sonuç pek çok kişi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ancak Bakan Uraloğlu’nun şu açıklamaları birçok kullanıcının aklında soru işaretleri oluşturdu:

“Instagram’ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Instagram erişim engeli konusunda bir açıklama yaptı. Bakan Tunç’un açıklaması sert ifadeler barındırırken, Instagram’ın uzlaşı için bir adım atması gerektiği sonucunu ortaya çıkardı. Yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Erişim sağlayıcıları, internet ile ilgilenen kuruluşlara yönelik herkesin görevleri, sorumlulukları söz konusu. Burada BTK’nin yetkileri var. Bilgi Teknolojileri Kurumu ve başkana verilen yetkiler var. Bu yetkiler çerçevesi içerisinde gerçekleştirilen bir durum söz konusu. Katalog suçlar dediğimiz; çocukların cinsel istismarına yönelik suçlar, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi kanunda sayılan katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulma yetkisi Bilgi Teknolojisi Kurumu başkanına verilmiş bir yetki. BTK hangi gerekçelerle hangi yayınlarla bu yayın durdurma kararını aldığını, erişimin engellenmesi kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Ve öncelikle bu yayın çıkarılmasıyla ilgili bir bildirimde bulunuyor. Çıkarılmadığı takdirde yayını durdurma yetkisi var. Tabii bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse zaten soruşturma makamlarının da bu anlamda devreye girmesi söz konusu. BTK gerekçelerini ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Herkes kurallara uyacak. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşları da kurallara uyacak. Türkiye’de yaşayan yabancılar da bu kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları da ülkemizin kanunlarına uyacak. Dolayısıyla hiç kimsenin ayrıcalığı yok. İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen bir görev varsa bu görevi devlet kurumlarıyla beraber elbette ki yapmak durumunda. O nedenle BTK’nin vermiş olduğu karar katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Ve hangi yayınları içerdiğine ilişkin de zaten sosyal medya şirketine bildirimde bulunulmuştur. Sosyal medya şirketi de eğer Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa zaten sorun ortadan kalkar. Ulaştırma Bakanımızın da yaptığı açıklamaya göre henüz bu yayınların erişime açık olduğunu ve dolayısıyla Instagram’ın açılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bu konuda tabii yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı idari yargıda açılan davalar var. Tabii bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik bir savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız bu konuda da kararı verecektir.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ise şu açıklamayla Instagram yasağı tartışmasını ve son durumu özetledi:

“Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye’de de geçerli olmasını istiyoruz. Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun. Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar. Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. “Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam” diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız.”

Threads

Meta’nın sahibi olduğu başka bir popüler sosyal medya uygulaması olan Threads de aylardır ülkemizde erişim engeline takılı durumda. 29 Nisan 2024 tarihinden beridir Twitter (X) rakibi sosyal ağ Türkiye’de faaliyet göstermiyor.

Başlangıçta Threads’in kapatılması yalnızca sınırlı bir süre için geçerli olacak gibi görünüyordu. Meta da platformun bir an önce Türkiye’de yeniden hizmet vermesi için çalışmalarını hızla yürüttüklerini bildirmişti. Fakat ne yazık ki beklenen olmadı. Meta’nın Threads uygulamasının ülkemizde kapanmasından sonra yaptığı açıklama şöyle olmuştu:

“Türk Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan’dan itibaren Threads’i Türkiye’de geçici olarak kapatacağız. Türkiye’de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer Meta hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı bundan etkilenmeyecek. Türkiye’de Threads’i kullanan kişiler için oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Türk Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında, 29 Nisan Pazartesi gününden itibaren Threads’i Türkiye’de geçici olarak durduracağız. Türkiye’de topluluklarıyla Threads’de etkileşim kuranlar için bu kararın son derece üzücü olacağının farkındayız. Oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için aşağıdakiler dahil olmak üzere gerekli adımları atıyoruz: Türkiye’de Threads’i kullanan herkes, 29 Nisan’dan önce Threads uygulamasında bu karar hakkında bilgilendirilecek. Türkiye’de Threads’i kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek. Threads tekrar Türkiye’ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak. Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek. Bunu Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı nedeniyle yapıyoruz. Rekabet Kurumu, yakınlarda Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan bir geçici tedbir kararı yayınladı. Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı, bize Türkiye’de Threads’i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads’i Türkiye’deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz.”

Roblox

Türkiye’de yasaklanan platformlar arasına dahil olan son isimlerden bir tanesi de Roblox oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” açıklamasıyla erişimi kısıtlanan oyunun neden yasaklandığı ile ilgili şimdilik net bir açıklama gelmedi.

Fakat konuya ilişkin ortaya çıkan ilk detaylar, gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun iddialarına göre oyunda yer alan +18 içeriklerden kaynaklanıyor. Kullanıcıların kendi oyunlarını yaratma imkanına da sahip olabildikleri geniş özgürlük alanına ev sahipliğinde bulunan oyunda yetişkin içeriklerini barındıran bölümler de yer alabildiği ifade ediliyor. Haskoloğlu konuyla alakalı şu bilgileri paylaşıyor:

“Çocukların oyun oynadığı ve oyun ürettiği platform olan Roblox’a erişim engeli getrildi. Konuştuğum yetkililer, Roblox’ta çocuklara göre olmayan içeriklerin yer alması nedeniyle bu kararın alındığını söylediler. Seks oyunlarının yer aldığını belirttiler. Gerekçeli karar henüz elime ulaşmadı.”

Wattpad

Türkiye’de yasaklı platformlar içerisinde en dikkat çekici isimlerden biri olan Wattpad temel olarak bir edebiyat platformu olarak nitelendiriliyor. Amatör ve profesyonel yazarları bir araya getiren, yoğunlukla da genç bir kitleyi barındıran uygulama Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 12 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/6507 sayılı kararıyla erişime kapatıldı.

Wattpad’in kapanma nedeni şimdilik ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor. Henüz bu konuda resmi makamlardan net bir açıklama gelmedi. Fakat Wattpad platformu konuyla alakalı olarak şu sözleri söyledi:

“Türkiye’de Wattpad’e erişimle ilgili bir sorun olduğunun farkındayız ve bunun bizim tarafımızda bir teknik sorunla ilgili olmadığını doğruladık. Durumu ve Türkiye’deki Wattpad kullanıcılarının erişimini yeniden sağlama seçeneklerini gözden geçiriyoruz.”

Türkiye’de erişim yasağı devam eden diğer platformlar

Ateizm Derneği internet sitesi 2015 yılında “halkın belli kesiminin inandığı değerlerin alenen aşağılandığı” gerekçesi yüzünden erişim engeline çarptırıldı. Bunun yanı sıra Almanya merkezli basın kuruluşu Deutsche Welle’nin internet sitesi de erişim engeli cezası ile karşılaştı. Şu anda YouTube gibi platformlarda Türkiye’ye yönelik faaliyetlerine devam eden kuruluş, internet sitesi üzerinden herhangi bir şekilde kullanıcılara hizmet veremiyor. Bununla ilgili olarak Deutsche Welle Müdürü Peter Limbourg, şu açıklamayı yaptı:

“Yaptığımız kapsamlı yazışmalarda ve ayrıca medya denetleme kurumu başkanıyla yaptığımız kişisel görüşmelerde DW’nin neden böyle bir lisans için başvuruda bulunamayacağını açıklamıştık. Örneğin Türkiye’de lisanslı medya, RTÜK’ün uygunsuz olarak değerlendirdiği çevrim içi içeriği silmekle yükümlü. Bu durum bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez. DW şimdi uygulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuracak.”

Son olarak internet dünyasının en çok kullanılan torrent siteleri arasında kabul edilen The Pirate Bay pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de erişime kapatılmış durumda. Bünyesinde çok sayıda dizi, film, oyun ve çeşitli içerikleri barındıran hizmet Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İran, İtalya, Malezya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, İspanya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde de yasaklı.

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