Beyond Slim: Samsung, Galaxy S25 Edge lansman etkinliğini duyurdu

Samsung, Galaxy S25 Edge'in 13 Mayıs tarihinde duyurulacağını açıkladı.

Ultra ince akıllı telefon modeli, Beyond Slim lansman etkinliğinde piyasaya çıkacak.

Türkiye'de de satışa çıkması beklenen ince ve son derece hafif model, iPhone 17 Air ile doğrudan rekabet edecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesine çok yakında bir yeni model daha kazandırmaya yaklaşıyor. Şirket, ultra ince tasarımı ile öne çıkmaya hazırlanan Galaxy S25 Edge cihazını 13 Mayıs tarihinde duyurmayı planlıyor. Şirket ayrıca cihazın bazı özelliklerini de erkenden paylaşmayı ihmal etmiyor.

Samsung öncelikle cihazın çıkış tarihini tarihini ve o tarihten bugüne akıllı telefon sektörünün izlediği tüm yolu anlatan bir duyuru içeriği yayınladı. Benzer bir şekilde, üst düzey Galaxy S24 serisinden bu yana güçlü bir şekilde varlığını sürdüren cihazlarda yapay zekanın kullanımına da özellikle dikkat çekti.

Galaxy S25 Edge nihayet inceliğinin ötesine geçen özelliklere sahip bir cihaz olmayı vadediyor. Bu bağlamda Samsung, cihazın yaratılmasında yapılan mühendislik çalışmalarına da dikkat çekiyor:

“Kullanıcılarımızın değişen ihtiyaçlarını sürekli olarak anlamaya çalışıyor, tam olarak aradıklarını sunmak için yenilikler geliştiriyoruz. Mobil teknolojinin sınırlarını zorlayarak beklentilerin ötesine geçiyor ve yeni olanaklar yaratıyoruz. Galaxy S serisinin en son üyesi, hem güçlü bir yapay zeka arkadaşı hem de mühendislik harikası olup, amiral gemisi düzeyindeki performansı olağanüstü taşınabilirlikle bir araya getiriyor. Bu model, ince bir akıllı telefondan çok daha fazlası… Her bir eğri, kontur ve bileşen, Galaxy S adına yakışır birinci sınıf bir deneyim yaratmak için hassas mühendislikte bir çığır açmayı yansıtıyor. Galaxy S25 Edge, bir akıllı telefonla neler başarılabileceğine dair yeni bir standart belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda mobil sektöründe yeni bir büyüme dönemini de başlatıyor.”

Cihazdan neler bekleniyor?

Tam özellikleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Fakat Samsung, S25 Edge’in 200 MP ana kamerayla piyasaya sürüleceğini duyurdu. Merakla beklenen cihazın Galaxy AI yapay zeka paketini kullanarak bu lensi fotoğraf çekmek ve anılar yaratmak için akıllı bir şeye dönüştürmenin yanı sıra, etrafındaki dünyayı sezgisel olarak yakalamak için profesyonel yeteneklere sahip olacağını bildirdi.

Haftalardır hakkında çeşitli sızıntılar ortaya çıkan cihaz, 5,8 mm kalınlık ve 163 gram ağırlığa sahip olacak. Telefon daha gelişmiş bir dayanıklılık için Corning Gorilla Glass Ceramic 2 desteğiyle gelecek.