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    Samsung Galaxy S25 Edge üst düzey dayanıklılık sunacak

    Samsung'un üst düzey akıllı telefonu Galaxy S25 Edge, olağanüstü bir dayanıklılık sunacak. Cihazda Corning Gorilla Glass Ceramic 2 koruması yer alacak.
    Galaxy S25 Edge
    • 13 Mayıs'ta resmi olarak duyurulacak Samsung Galaxy S25 Edge, dayanıklılık konusunda beklentileri fazlasıyla karşılayacak.
    • Merakla beklenen ultra ince telefon, Corning tarafından geliştirilen Gorilla Glass Ceramic 2 korumasıyla gelecek.

    Samsung ve Corning önemli bir işbirliğine imza attı. Güney Koreli teknoloji devi, yeni ultra ince akıllı telefon modeli için önemli bir atılım gerçekleştiriyor. Şirketten gelen açıklamaya göre Galaxy S25 Edge modeli Corning’in özel Gorilla Glass Ceramic 2 cam koruma teknolojisinden yararlanacak.

    Gelişmiş koruma ve inanılmaz derecede düşük kalınlık, bu özel cam-seramik kaplamanın niteliklerini tanımlamaya yardımcı oluyor. Corning Gorilla Glass’ın olağanüstü dayanıklılık konusundaki itibarı, Gorilla Glass Ceramic 2’de yeni bir ifade buluyor.

    Corning’in gelişmiş cam teknolojisinin Samsung’un benzersiz üretim yöntemleri ve güçlendirme sistemleriyle bir araya gelmesi, Galaxy S25 Edge’in Gorilla Glass Ceramic 2 kapağının zarafeti olağanüstü dayanıklılıkla birleştiren bir tasarım sergilemesine destek oluyor.

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    Samsung’un ultra ince telefonu Gorilla Glass Ceramic 2 ile korunacak

    Gorilla Glass Ceramic 2’nin yapısı, cam matrisinin içinde ince bir şekilde entegre edilmiş kristaller içeriyor. Bu elemanlar dayanıklılığını ve ekran kapağına gelen darbeleri yansıtma kabiliyetini arttırıyor. Cam bileşenleri ile kristaller arasındaki mükemmel entegrasyon , panelin yüksek optik şeffaflığından ödün vermeden üstün sağlamlık sağlamaya yarıyor.

    Ayrıca Corning’in hasar direncini artırmaya yönelik önemli bir teknolojisi olan iyon değiştirme işlemi, cam-seramik malzemeyi daha da güçlendiriyor. Bu sayede ekran kapağı daha yüksek bir artık dirençten yararlanıyor ve bu da kullanıcıların cihaz kullanım ömrünün uzaması için belirleyici bir faktör olarak biliniyor.

    Samsung Galaxy S25 Edge - Corning Gorilla Glass Ceramic 2

    Samsung Electronics’te Mobil Deneyim İş Birimi (MX) Mekanik Ar-Ge Ekibi Başkanı ve EVP’si Kwangjin Bae bu önemli ortaklığa ilişkin şu ifadelere yer verdi:

    “Galaxy S25 Edge, şimdiye kadarki en ince Galaxy S cihazımız olacağı için yapı kalitesi ve performans açısından yeni bir standart belirleyecek. Bu devrim niteliğindeki tasarımı desteklemek için, aynı anda hem olağanüstü ince, hem güvenilir hem de dayanıklı bir ekran malzemesi geliştirmek esastı.

    Bu da Corning ve Samsung’u birleştiren bir zorluktu. İkisi de amaçlı mühendislik ve kullanıcı merkezli inovasyon için ortak bir vizyonla yönlendirildi. Bu vizyon, Galaxy S25 Edge’in her ayrıntısına yerleşmiştir.”

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    Corning Gorilla Glass Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Andrew Beck ise heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

    “Gorilla Glass Ceramic 2 ile incelik ve dayanıklılığın olağanüstü bir kombinasyonunu elde ettik ve tüketicilere her iki dünyanın da en iyisini sunduk: Modern, zarif ve yüksek kaliteli bir tasarımda olağanüstü dayanıklılık…

    Samsung Galaxy S25 Edge’in Gorilla Glass Ceramic 2 ile üretilen yapı kalitesi, Corning ve Samsung’un küresel çapta tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığını vurguluyor.”

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    iPhone 17 Air’a doğrudan rakip olacak merakla beklenen ultra ince tasarımlı Samsung Galaxy S25 Edge’in tüm özelliklerini merak edenler için resmi tanıtım etkinliği için tarih verildi. Heyecan uyandıran cihaz, 13 Mayıs’ta Samsung’un resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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