iPhone 17 Air zayıf pil sorununa karşı bataryalı kılıf ile gelecek

Apple'ın merakla beklenen ultra ince telefonu Eylül ayında resmi olarak duyurulacak.

iPhone 17 Air, zayıf pil ömrü sorununa karşı pratik bir çözüm ortaya koyacak.

Cihaz "bataryalı kılıf" aksesuarıyla tüketicilere sunulacak.

Teknoloji devi Apple yeni ultra ince iPhone 17 Air modeli için zayıf pil sorununu çözecek bir bataryalı kılıf fikri üzerinde çalışıyor. The Information’ın gizli raporuna göre merakla beklenen cihaz, pil ömrü açısından şirketin en sorunlu akıllı telefonlarından biri olabilir.

Yapılan dahili testler, kullanıcıların yalnızca yüzde 60 ila 70’inin cihazı şarj etmeden tüm gün boyunca kullanabileceğini gösteriyor. Bu konuda küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, diğer iPhone modellerinde bu oran yüzde 90’lara ulaşıyor.

Apple’dan zayıf pil ömrü sorununa pratik çözüm

Samsung Galaxy S25 Edge modeline rakip olacak Apple’ın yeni ultra ince modeli yalnızca 5.5 milimetre kalınlığındaki rekor kıran bir gövde yapısına sahip olacak. Bu da iPhone 17 Air’ı şimdiye kadarki en şık Apple telefonu haline getirecek.

Fakat bunun bedeli de ne yazık ki pil kapasitesinin azalması olacak. Yine de şirket, bu sorunu telafi etmek için ayrı olarak satılacak ek bir bataryaya sahip bir kılıf piyasaya sürmeyi planlıyor.

Apple daha önce de iPhone 11 için pil kılıfı, iPhone 12 ve daha yeni modeller için MagSafe pil gibi benzer aksesuarlar piyasaya sürmüştü. Ancak iPhone 17 Air söz konusu olduğunda böyle bir aksesuar pek çok kullanıcı için sadece bir seçenek değil, tam anlamıyla bir zorunluluk haline gelebilir.

Apple analistleri yeni ürüne olan talep konusunda şüpheci bir yaklaşım sergiliyor. Sıra dışı tasarımı ve olası pil ömrü sorunları nedeniyle tedarikçiler, toplam iPhone üretim kapasitelerinin yalnızca yüzde 10’unu iPhone 17 Air’a ayırıyor.

Cihaz ultra ince bir görünüm için bazı konulardan feragat edecek. Stereo ses deneyimi yerine tek hoparlörlü bir sistem sunulacak. Cihaz mobil fotoğrafçılar için ek modüller olmadan yalnızca tekli bir kamera getirecek. Ayrıca cihaz SIM kart tepsisine sahip olmadan, sadece eSIM desteğiyle çalışacak.

Merakla beklenen iPhone 17 Air’ın Eylül ayında Apple tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor.