Webmasto Hafta Özeti (17-23 Kasım 2025)

Haftanın en çok dikkat çeken teknoloji haberleri ile karşınızdayız. Tüm bir hafta boyunca akıllı telefonlardan oyun endüstrisine, yapay zeka piyasasından internet dünyasına kadar önemli gelişmeleri sizler için bir araya getirdik.

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (17-23 Kasım 2025)

17-23 Kasım 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

5 saatlik Cloudflare kesintisi interneti altüst etti

Cloudflare’daki teknik bir arıza, birden fazla müşteriyi etkileyen geniş çaplı bir hizmet kesintisine yol açtı. X, ChatGPT, Discord, Mozilla Firefox, LinkedIn, Shopify, Uber, Fiverr ve Kick.com gibi popüler internet siteleri global olarak erişilemez hale geldi. Cloudflare sorunun farkında olduğunu ve teknik problemi düzeltmek için çalışmaya başladıklarını duyurdu.

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’dan açıklama

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın (Tosuncuk), avukatı aracılığıyla cezaevinden bir mektup gönderdi. Tosuncuk’un kaleme aldığı mektupta, el konulan şirket varlıklarının ve nakdi mal varlığının mağdurların toplam 70 milyon TL’lik zararını karşılayacak fazlalıkta olduğunu öne sürdü. Aydın ayrıca Uruguay ve Paraguay’da kurduğu Bitcoin üretim tesislerinin aktif olarak çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Gemini 3 modeli tanıtıldı

Google yeni Gemini 3 yapay zeka ailesini resmen tanıttı. Gemini 3 Pro, Google’ın şimdiye kadarki en akıllı, en doğru ve yüksek performanslı AI modeli olarak duyuruldu. Metin, görsel ve ses verilerini tek bir iş akışında işleyebilen model, doğal çok modluluk yeteneğiyle karşımıza çıkıyor.

Nano Banana Pro kullanıcılara sunuldu

Google, Gemini 3 Pro modelini temel alan yeni yapay zeka görüntü oluşturma modeli Nano Banana Pro’yu yayınladı. Yeni AI modeli daha fazla hassasiyet, gelişmiş yerelleştirilmiş düzenleme ve gerçek dünya bilgilerini daha iyi yorumlama imkanı sunuyor.

Turkcell ve Google Cloud’dan devasa yatırım

Turkcell ve Google Cloud arasındaki stratejik ortaklık resmen duyuruldu. Turkcell 1 milyar dolar, Google Cloud ise 2 milyar dolar olmak üzere Türkiye’ye toplamda 3 milyar dolarlık bir teknoloji yatırımı planlıyor. Bu yatırım, Türkiye’nin dijital egemenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda ülkemizi Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir “dijital köprü” haline getirmeyi de hedefliyor.

2026’da telefon fiyatlarında artış bekleniyor

Xiaomi CEO’su Lu Weibing, önümüzdeki dönemde akıllı telefon fiyatlarının artacağına dair önemli bir uyarıda bulundu. 2026 yılına yönelik fiyat artışı beklentisinin temel nedeni, küresel bellek yongası (RAM ve depolama) maliyetlerinde yaşanan beklentilerin üzerindeki yükselişten kaynaklanıyor.

Google Play Store’da 2025’in en iyi oyun ve uygulamaları belli oldu

Google Play Store, 2025 yılının en dikkat çeken içeriklerini onurlandırdığı “Best of 2025” ödüllerinin kazananlarını açıkladı. Kullanıcıların odak seviyesine tepki veren sanal bir arkadaş sunan Focus Friend by Hank Green yılın en iyi Android uygulaması seçildi. Yılın Oyunu ise klasik kart oyununun dijital yeniden yorumu olan Pokémon TCG Pocket oldu.

3,5 milyar WhatsApp kullanıcısının özel verileri tehlikede

WhatsApp’ın kişi bulma sistemindeki bir teknik hatadan yararlanılarak büyük bir veritabanı oluşturdu. Bu dikkat çeken güvenlik zafiyeti, dünya çapında 3,5 milyar kullanıcının telefon numarasının sızdırılmasına yol açtı. Aynı zamanda kullanıcıların profil fotoğrafları ve durum mesajları da ortaya çıktı.

Jeff Bezos yeniden CEO koltuğuna oturuyor

Jeff Bezos, 2021’de Amazon CEO’luğundan ayrıldıktan sonra ilk kez bir şirkette operasyonel görev üstleniyor. Tecrübeli iş insanı, “Project Prometheus” isimli yapay zeka girişiminde eski Google X yöneticisi Vik Bajaj ile ortak liderlik yapacak. Şirket, geleneksel büyük dil modelleri yerine daha çok mühendislik, imalat ve bilimsel görevlere uygulanacak yapay zeka modellerine odaklanacak.

The Game Awards 2025 adayları duyuruldu

The Game Awards 2025 adayları bugün resmen açıklandı. Yılın Oyunu (GOTY) kategorisinde Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On The Beach ve Hades 2 gibi dikkat çekici yapımlar yer alıyor. Yarışmanın 11 Aralık tarihinde canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu.

Warner Bros’tan Kerem Aktürkoğlu’na dava şoku

Warner Bros, Kerem Aktürkoğlu’nun “Harry Potter” temalı sosyal medya paylaşımları ve gol sevinçleri için hukuki süreç başlattı. “Hogwarts”, “Harry Potter” ve “Gryffindor” gibi markaların Türkiye’de tescilli olduğu ve izinsiz bir şekilde kullanılamayacağı dava dosyasına eklendi.

iPhone 18 lansmanı ikiye ayrılacak

Apple, iPhone 18 serisi için 2026 ve 2027’ye yayılan yeni bir lansman stratejisi benimsiyor. Şirket, 2026 yılının sonbahar döneminde iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve merakla beklenen katlanabilir iPhone Fold’u piyasaya sürmeyi planlıyor. Daha standart ve ekonomik olan modeller ise 2027 yılının başlarına kaydırılacak.

GTA 6 fragmanı YouTube rekoru kırdı

Grand Theft Auto 6’nın iki yıl önce yayınlanan ilk fragmanı, 269 milyon izlenmeyi geride bıraktı. Söz konusu fragmanın, YouTube’da reklam kullanılmadan yayınlanan fragmanlar arasında en çok izlenen video olduğu iddia ediliyor.

Android Auto için Gemini yayınlandı

Google, Gemini yapay zekasını Android Auto’ya resmen entegre etti. Şirket, eski Google Asistan hizmetini artık otomobillerde emekliye ayırdı. Yapay zeka destekli asistan hizmeti, özellikle de ardışık konuşmalarda bağlamı koruyarak direksiyon başında eller serbest kullanım imkanı sağlıyor.

PUBG: Black Budget duyuruldu

PUBG Studios, uzun süredir “Project Black Budget” kod adıyla bilinen yeni oyunun adını “PUBG: Black Budget” olarak resmen duyurdu. Merakla beklenen oyun, yüksek gerilimli bir extraction shooter (PvPvE) türünde olacak. PUBG: Black Budget’ın PC platformunda (Steam) gerçekleşecek Kapalı Alfa testleri 12-14 Aralık ve 19-21 Aralık tarihlerinde iki oturum olarak yapılacak.

Samsung telefonlarda Nano Banana desteği başladı

Samsung, Galaxy AI bileşenlerinden Personal Data Intelligence uygulamasına önemli bir güncelleme yaptı. Google Gemini’ın Nano Banana modeli artık Now Brief’e entegre edildi. Bu entegrasyon sayesinde Galaxy AI destekli telefonlar artık günlük özet (Now Brief) ekranında yapay zeka ile görüntü düzenleme önerileri sunacak.

Oyuncular Sendikası’ndan yapay zeka uyarısı

Akın Akınözü ve Özcan Deniz’in dijital klonlarının yer aldığı yapay zeka tabanlı Tesseract dizisi tartışma yarattı. Dizide oyuncuların ses ve görüntülerinin AI tarafından kullanılmasına izin verildiği biliniyor. Oyuncular Sendikası bu durumu “oyunculuk mesleğini tehdit ediyor” şeklinde değerlendiriyor.

X yeni Chat sistemini yayınladı

X, daha önce yalnızca Premium abonelerine sunulan yeni DM (Direkt Mesaj) sistemini tüm kullanıcılara açtı. Bu önemli yenilik, mesajlaşma sistemini uçtan uca şifreleme, gönderilen mesajları düzenleme/silme ve video görüşme entegrasyonu gibi özelliklerle daha güçlü hale getiriyor.