GTA 6 fragmanı YouTube’u salladı: En çok izlenen tanıtım videosu oldu

Grand Theft Auto 6'nın iki yıl önce yayınlanan ilk fragmanı, 269 milyon izlenmeyi geride bıraktı.

Söz konusu fragmanın, YouTube'da reklam kullanılmadan yayınlanan fragmanlar arasında en çok izlenen video olduğu iddia ediliyor.

Hayranlar oyundaki gecikmeye rağmen üçüncü fragmanı ve oynanış detaylarını beklemeye devam ediyor.

Rockstar Games’in büyük ses getiren oyunu Grand Theft Auto 6 oyununun ilk fragmanı, reklam desteği almadan 269 milyon izlenmeyi aşarak YouTube tarihine geçti.

Rockstar Games, iki yıl önce yayınladığı Grand Theft Auto 6’nın ilk fragmanıyla dünyayı adeta sallamıştı. Aradan geçen zamana rağmen popülerliğini koruyan video, sayısız izlenme topladı. Şimdi ise, reklam kullanılmadan yayınlanan fragmanlar arasında YouTube’un zirvesine yükseldiği belirtiliyor.

GTA 6 izlenme sayısı 269 milyonu geçti

Ortaya çıkan kanıtlar, Grand Theft Auto 6’nın ilk fragmanının yakın zamanda YouTube’da 269 milyon izlenmeyi (ve saymaya devam ediyor) geçtiğini gösteriyor. İddialara göre ulaşılan rakam, videoyu tüm zamanların reklamsız en iyi YouTube fragmanı yapıyor.

Vurgu yapılması gereken nokta, dünya çapında söz konusu izlenmeyi geçen az sayıda başka fragman bulunsa da, onların YouTube reklamları içermesi. Rockstar Games’in fragmanı paraya çevirmemiş olması, şirketin elde edebileceği yüklü gelirden vazgeçtiğini gösteren inanılmaz bir başarı olarak görülüyor.

Videonun ayrıca 1 milyondan fazla yoruma sahip olduğu görülüyor! Serinin ikinci fragmanı da fena gitmiyor; haberin yazıldığı sırada 150 milyonun biraz altında izlenmeye sahip.

Grand Theft Auto 6’nın çıkışına daha bir yıl varken, oyuncular ilk fragmanı (ve ikinci fragmanı) tekrar tekrar izlemeye devam edecek. Hayranlar, üçüncü bir fragmanı ve tam bir oynanış gösterimini sabırsızlıkla bekliyor. Yaşanan son erteleme can sıksa da, oyuncuların başyapıtı bekleyişi sürüyor.

Rockstar Games tarafından yapılan son duyuruya göre, GTA 6 çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak belirlendi. Bu tarihte PlayStation 5 ve Xbox Series S/X cihazlarında piyasaya sürülecek oyunun PC sürümünün ise ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.