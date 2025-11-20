Warner Bros’tan Kerem Aktürkoğlu’na “Harry Potter sevinci” davası

Reklam

Warner Bros, Kerem Aktürkoğlu'nun "Harry Potter" temalı sosyal medya paylaşımları ve gol sevinçleri için hukuki süreç başlattı.

"Hogwarts", "Harry Potter" ve "Gryffindor" gibi markaların Türkiye'de tescilli olduğu ve izinsiz bir şekilde kullanılamayacağı dava dosyasına eklendi.

Şirket, mahkemeden futbolcunun sosyal medya hesaplarındaki ilgili videoların bilirkişi tarafından incelenmesini ve bu içeriklerin kaldırılması/durdurulmasını talep edildi.

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, dünyaca ünlü film yapım şirketi olan Warner Bros ile davalık oldu. Yıllardır gol sevinçlerinde ve sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarda Harry Potter evrenine ait öğeleri kullanan genç yıldızın meşhur göndermeleri mercek altına alındı.

Aktürkoğlu’nun gol sevincine Warner Bros engeli

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter referansları sebebiyle telif hakkı ihlaliyle yargılanacak. Warner Bros’a göre tecrübeli sporcunun tescilli birtakım ögeleri izinsiz bir şekilde kullandığı vurgulanıyor.

Ortaya çıkan detaylara göre Warner’ı rahatsız eden unsurlar arasında Harry Potter serisini anımsatan animasyonlar, Hogwarts armasını çağrıştıran semboller ve aynı zamanda filmin atmosferine uygun dekor/kostümler yer alıyor. Tüm bunlar için Aktürkoğlu’nun Warner’dan izin almadığı iddia ediliyor.

Yargıya taşınan olayda Harry Potter, Hogwarts ve Gryffindor gibi ifadelerin şu anda Türkiye’de tescilli markalar arasında yer aldığı aktarılıyor. Öte yandan Fenerbahçeli futbolcunun sosyal medyadan paylaştığı videolarda, popüler film serinin ikonik müziği “Hedwig’s Theme” kullanıldığı ifade ediliyor.

Warner Bros, tüm bu görsel ve işitsel benzerliklerin marka hakları ve telif haklarını ihlal ettiğini ileri sürüyor. Şirket, söz konusu unsurların yalnızca bir film ya da kitap serisinden ibaret olmadığını; şu anda dünya genelinde büyük bir ticari değere ve tanınırlığa sahip olduğunu vurguluyor.

Türk Ticaret Kanunu’nda “haksız rekabet” olarak vurgulanan bu ihlal suçlaması ile ilgili Kerem Aktürkoğlu’nun sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımların uzman bir bilirkişi tarafından titizlikle incelenmesini talep ediyor.

Şirket ayrıca başarılı oyuncunun bundan sonraki gol sevinçleri ya da sosyal medyadaki paylaşımlarında bu tür unsurları tamamen durdurmasını talep ediyor.