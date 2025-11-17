X, WeChat’e rakip oluyor: Yenilenen Chat sistemi yayınlandı

Reklam

X, daha önce yalnızca Premium abonelerine sunulan yeni DM (Direkt Mesaj) sistemini tüm kullanıcılara açtı.

Bu önemli yenilik, mesajlaşma sistemini uçtan uca şifreleme, gönderilen mesajları düzenleme/silme ve video görüşme entegrasyonu gibi özelliklerle daha güçlü hale getiriyor.

Elon Musk'ın stratejik hamlesi, platformu Asya'daki WeChat benzeri bir "süper uygulamaya" dönüştürme vizyonunun bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

X (eski adıyla Twitter), şimdiye kadarki en büyük yapısal değişikliklerinden birini duyurdu. Popüler sosyal medya platformu, daha önce yalnızca Premium abonelere özel olan ve tüm kullanıcıların kullanımına sunulan yeni bir doğrudan mesajlaşma sistemi ile karşımıza çıktı.

Yenilenen mesajlaşma hizmeti, DM sistemini yerleşik mesajlaşma uygulamalarına daha yakın bir hale dönüştürüyor. Bu önemli hamle, milyarder iş insanı Elon Musk’ın sosyal ağı bir “süper uygulama”ya dönüştürme hedefini güçlendiriyor.

Reklam

X Chat uçtan uca şifreleme ile kullanıcılara sunuldu

X’teki eski DM özelliğindeki mevcut sohbetler, elbette sorunsuz bir şekilde Sohbet’e (şimdiye kadar XChat olarak adlandırılıyordu) aktarılacak. Ek koruma için kullanıcılar, ekran görüntüsü engelleme özelliğini etkinleştirebilecek.

Aynı zamanda birisi ekran görüntüsü almaya çalıştığında uyarı alabilecek. Bununla birlikte içerikler uçtan uca şifreleme (E2EE) ile korunacak. Böylelikle mesajın göndereni ya da alıcısı ile ilgili bilgiler gibi meta veriler ise şifrelenmemiş ve görünür kalacak.

Say hello to Chat – all-new secure messaging on X. • end-to-end encrypted chats and file sharing

• edit, delete, or make messages disappear

• block screenshots and get notified of attempts

• no ads. no tracking. total privacy. pic.twitter.com/7dmDEDkYvO — Chat (@chat) November 14, 2025

X’in şifreleme yapılandırmasının “aracı” saldırılarına karşı savunma içermediğini söyleniyor. Bu durumun kötü niyetli kişiler veya yasal baskı altındaki X çalışanları tarafından, görüşme katılımcılarını uyarmadan, olası bir müdahaleye açık olduğunu da belirtmekte fayda var. Bu sorunu çözmek için platform, kullanıcıların oturumlarının güvenliğini doğrulamalarına olanak tanıyan doğrulama özellikleri geliştiriyor.

Bu lansman, X’in geliştirilmiş mesajlaşma paketi için aylarca süren tanıtımların ardından geldi. Şifreli DM mesajlaşma uygulamasının ilk beta sürümü bu yılın başlarında kullanıma sunulmuştu. Fakat belirtilmeyen sorunları gidermek için Mayıs ayında geçici olarak askıya alınmıştı.

Şimdilik yalnızca web ve iOS’ta mevcut

Hizmet artık web ve iOS uygulaması aracılığıyla kullanılabilir durumda. Merakla beklenen yeniliğin Android cihazlara da çok yakında ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kullanıcılar artık buradan görüntülü/sesli aramalar, belirli bir süre sonra kaybolan mesajlar, sorunsuz dosya aktarımları ve gönderilen mesajları inceleme veya silme gibi gelişmiş özelliklerden yararlanacak.

Yani X Chat bundan sonra iMessage, WhatsApp ve Facebook Messenger gibi platformlara doğrudan rakip olacak.

Bu önemli hamle, X platformunu WeChat’in Batı versiyonu olma hedefiyle gerçek bir mesajlaşma platformu haline getirmeye aday görünüyor.