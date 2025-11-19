Oyuncular Sendikası’ndan yapay zeka uyarısı: “Sektör tehdit altında”

Reklam

Akın Akınözü ve Özcan Deniz'in dijital klonlarının yer aldığı yapay zeka tabanlı Tesseract dizisi tartışma yarattı.

Dizide oyuncuların ses ve görüntülerinin AI tarafından kullanılmasına izin verildiği biliniyor.

Oyuncular Sendikası bu durumu "oyunculuk mesleğini tehdit ediyor" şeklinde değerlendiriyor.

Yapay zeka, son yıllarda pek çok farklı sektörde tartışma konusu haline geldi. Özellikle de sinema ve dizi sektöründe büyük bir ayrışmaya sebep olan bu teknoloji, Hollywood da dahil olmak üzere endüstri genelinde uzun süredir çeşitli tepkilerle karşılaşıyor.

Bu teknolojik gelişmeler, yapay zekanın ortadan kaldıracağı meslekler arasında oyunculuğun da yer alabileceğini bizlere işaret ediyor. Son olarak Özcan Deniz ve Akın Akınözü’nün içinde bulunduğu Tesseract adlı AI tabanlı dizi projesi, bu konuda doğrudan eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Tesseract dizisi tartışma başlattı

Vitpepper Studios yapımcılığında hayata geçirilen proje, Türkiye’de büyük ölçekte tamamen yapay zeka teknolojisinden yararlanan ilk dizilerden biri olarak öne çıkıyor.

Erim Şişman tarafından senaryosu kaleme alınan yapım, küresel standartlar göz önüne alınarak kısa formatta tasarlanıyor. Dizinin 7 ila 9 dakika uzunluklar arasında değişkenlik gösteren toplamda 6 bölüme sahip olacağı vurgulanıyor.

Projenin başrolünü Özcan Deniz ve Akın Akınözü paylaşıyor. Distopik bir bilim kurgu evreninde geçen Tesseract dizisi, Türkiye’nin ilk yapay zeka oyuncusu olarak lanse edilen “İz” isimli dijital karakteri de bünyesinde barındırıyor.

Dizi, gerçek çekimler yerine tamamen yapay zeka tarafından canlandırılan “dijital klonlar” içeriyor. Projeyle ilgili tartışmalar da tam olarak burada başlıyor.

“Sanat, insan emeğiyle var olur”

Tesseract dizisi ile ilgili sert bir tepkide bulunan Oyuncular Sendikası, projede yapay zeka kullanımını eleştirdi. Bunun oyunculuk sektörünü tehdit ettiğini vurgulayan sendika, “Yapay zeka insanın yerine değil, yanında olmalıdır” diyerek bu etik konuyu gündeme getirdi.

BeyazPerde’nin haberine göre Oyuncular Sendikası tarafından yapılan açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Son günlerde basına yansıyan, Vitpepper Studios adlı yapım şirketinin, TESSERACT adlı tamamen yapay zekâyla üretileceği açıklanan, sektörde çalışan oyuncuların dijital kopyalarıyla yer aldığı iş, mesleğimiz açısından kaygı verici bir gelişmedir. Yapay zekâ teknolojileri yaratıcı alanlarda destekleyici bir araç olabilir; ancak bu teknolojinin, oyuncunun bedenini, sesini, emeğini ve kendini ikame edecek şekilde kullanılması kabul edilemez. Oyuncuların kendi dijital kopyalarının kullanımına onay vermesi, kısa vadede kişisel bir tercih gibi görünse de, uzun vadede mesleğimizi ve gelecek kuşakları doğrudan tehdit etmektedir. Bu tür projelerde, yapımcılar ve platformlar kadar, oyuncuların da etik sorumluluğu vardır. Mesleğimizi insan olmaksızın yapılır hale getiren, sanatı algoritmalara teslim eden hiçbir yaklaşım Oyuncular Sendikası tarafından tasvip edilmemektedir. Tüm meslektaşlarımızı, yapay zekâ temelli projelerde yer almadan önce haklarını, mesleki dayanışmayı ve etik sorumluluğu gözetmeye çağırıyoruz. Sanat, insan emeğiyle var olur. Yapay zekâ, insanın yerine değil, yanında olmalıdır.”

Geçtiğimiz haftalarda Ay Yapım’dan da benzer bir proje duyuruldu. Şirket, “AI Yapım” adlı yan markasını resmi olarak tanıttı. Aynı zamanda “tüm aşamalarında tamamen yapay zeka kullanılan ilk dizi” olarak lanse edilen Castle Walls’un fragmanı ve merak edilen detaylarını kamuoyuyla paylaştı.